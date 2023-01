Ziele des russischen Aggressors

Leserforum

EU macht Druck wegen Panzern; Politik 19. Januar

Nach dem grundlosen russischen Angriff auf die Ukraine sprach Olaf Scholz von einer Zeitenwende und weckte damit manche Hoffnung. Seither zerstört Russland systematisch ukrainische Wohngebiete und Infrastruktur, tötet nicht nur Soldaten, sondern tausende Zivilisten und zwingt Millionen Ukrainer zur Flucht. Neben anderen fordert nun auch die deutsche Außenministerin eine Anklage russischer Militärs wegen Kriegsverbrechen.

Und was tut der deutsche Kanzler und seine russenfreundliche SPD? Er zögert und zögert und blamiert Deutschland weltweit wie noch kein deutscher Regierungschef vor ihm. Wenn er noch lange braucht, um das zu entscheiden, was getan werden muss, gibt es in der Ukraine nicht mehr viel, was vor den Russen gerettet werden kann. Man darf gespannt sein, wie die SPD und ihr überforderter Kanzler die verweigerte Hilfe und ihr menschliches Versagen einst rechtfertigen werden.

Christian Spindler

München

Es ist schmählich, peinlich und verantwortungslos, den sinnlos auf dem Schlachtfeld verheizten Soldaten und dem ganzen Leid so lange trockenen Auges zuzuschauen. Müssen denn wirklich die Vorbilder von der Leyen und Baerbock dem Scholz weiterhin den Kopf waschen, der trotz klarer Stellungnahme der Nato seit Oktober 2022 zur unabdingbaren Unterstützung der ukrainischen Souveränität immer noch schändlich die besten Kampfpanzer auf den Sankt-Nimmerleinstag zurückhält. Müssen wir denn nicht alle dankbar sein, wenn todesmutig die ukrainischen Soldaten die europäischen Werte von Freiheit und Selbstbestimmung auf dem Schlachtfeld auch für uns verteidigen? Leider ist der Aggressor bis auf die Zähne überdimensional bewaffnet und nur unsere unabdingbare schonungslose Unterstützung kann ein Schicksal für uns alle abwenden. Putin kennt seit seiner Kindheit ausschließlich das Recht des Stärkeren. Sollte er siegen, könnte Deutschland das nächste Opfer sein. Diese Duckmäuserei hat das deutsche Volk nicht verdient.

Dr. med. Gernot Zumtobel

Götzis/Österreich

Frage an den Erfinder der „Zeitenwende“: Wenn also „Russland nicht gewinnen darf“, wie soll dann die Ukraine ihr verbliebendes Territorium verteidigen? Russland hat riesige Reserven und kann jederzeit neue Panzer bauen, der Ukraine aber wird Ersatz für ihre verlorenen Panzer russischer Bauart verweigert. Das neue Deutschland-Tempo ist in allen Fragen der eigenen Verteidigung wie auch der Unterstützung der Ukraine bislang ein unerträgliches Gewürge. Genauso die Führung, die wir bestellt haben, aber bislang nicht wahrnehmen können. Es wird Zeit, dass der Herr „Doppel-Wumms“ die „Bazooka“ auspackt, in die Puschen kommt und eine Freigabe für Leopard 1 wie auch 2 erteilt.

Walter Körner

Karlsfeld

Schon in den 60er-Jahren habe ich mit Bestürzung die „Lieber rot als tot“-Bewegung miterlebt. Eine lautstarke und aggressive Minderheit, unterstützt von Teilen der Medien, hatte die Meinung vertreten: Die Sowjetunion trete für die Befreiung der Völker ein; Aggressionen gingen allein von den USA und von der Nato aus. Wer sich gegen die Befreiung wehrt, gefährde den Weltfrieden und rufe damit die Zerstörung der Erde herbei. Es sei besser, sich zu unterwerfen, als sich gegen den Kommunismus zu wehren! Glücklicherweise hielt die Mitte-Rechts-Politik dem Ansinnen stand. Im Machtkampf um den Nato-Nachrüstungsbeschluss brach dieser Konflikt noch einmal mit aller Macht auf und es kam zu bürgerkriegsähnlichen Situationen in Deutschland. Doch auch diesmal hielt die Mitte-Rechts-Politik unter Helmut Schmidt dem massiven Druck stand. Und das Ergebnis ist bekannt: Die Sowjetunion brach zusammen, und in der Erwartung vieler brach der „ewige Frieden“ aus. Auch wenn viele Friedensbewegte einen ganz anderen Frieden (pax sovietica) angestrebt hatten. Doch nunmehr wissen wir, dass der ewige Frieden nicht gehalten hat. Wieder schickt sich eine imperiale Macht an, andere Völker und Staaten mit Waffengewalt zu unterwerfen. Doch welche Lehren haben wir aus der jüngeren Geschichte gezogen? Auch wenn diesmal der Mitte-Rechts-Widerstand von den Grünen unterstützt wird: Die alte „Lieber rot als tot Bewegung“ ist in neuem Gewand wieder aufgetaucht.

Die Argumente damals und heute sind durchaus austauschbar. Und das muss erschüttern! Rechte Putin-Versteher, linke UdSSR-Nostalgiker und verunsicherte Menschen werden wieder für totalitäre Ziele in den Machtkampf der öffentlichen Auseinandersetzung geführt. Aber vielleicht ist alles doch einfacher! Auf dem Höhepunkt der Nachrüstungsauseinandersetzungen hat sich Ephraim Kishon zur deutschen Friedensbewegung geäußert: „Die Deutschen wollen keinen Frieden; die wollen nur ihre Ruhe haben! So als ob sie zu einem Einbrecher sagen: Ich habe heute kein Interesse; kommen Sie doch morgen wieder!

Richard Regiert

Kochel am See

Einige in ihrer Intention ehrenwerte Leserbriefe sprechen sich gegen schwere Waffenlieferungen aus und plädieren für eine sofortige Verhandlungslösung. Begründet wird dies mit der Sorge vor einer offenen militärischen Konfrontation mit Russland. Zudem nütze ein längerer Abnutzungskrieg nur den wirtschaftlichen Interessen der USA, und nicht denen Deutschlands.

Diese Argumente erfassen aber nicht den Kern des Problems: Russland wird seit mehr als drei Generationen durch Militaristen geführt, für die Mord an politischen Gegnern stets legitimes und dem Volk vorgelebtes politisches Instrument war. Russland ist deshalb gar nicht fähig, Personen mit Macht auszustatten, die politisch faire Lösungen am Verhandlungstisch einbringen. Seit Gorbatschow sind wir der Vorstellung aufgesessen, dass das russische Regime friedliche Koexistenz anstrebt. Diese wäre jedoch nur dann berechtigt gewesen, wenn Gorbatschow den gesamten KGB-Apparat abgeschafft hätte. Dies ist aber nicht erfolgt und hat zugleich den Boden für den heutigen mörderischen Putinismus bereitet. Das heutige Deutschland hat immer noch nicht vollumfänglich begriffen, dass wir einen notorisch gewalttätigen Nachbarn haben, und das seit 100 Jahren. Putin will sicherlich auch irgendwann Frieden, aber zu seinen Konditionen, mit weiten Teilen Westeuropas unter seinem machtpolitischen Einfluss. Wenn er von multipolarer Welt spricht, dann von den nuklearen Machtblöcken China, Eurasien (O-Ton von Medwedew „Wladiwostok bis Lissabon“) und USA/Amerika.

Wir sollten diesen Versprecher von Medwedew niemals vergessen. Er drückt die wahren Absichten Putins aus. Putins Plan sah sicherlich ein friedfertigeres Russland vor, als eine Eintrittskarte für den wirtschaftlichen Wohlstand der westlichen Welt. Er sah aber vor, Europa energiewirtschaftlich gefügig zu machen. Als Putin bemerkte, dass das freiheitsliebende Europa aus der westlich-amerikanischen Wertewelt nicht herausgelöst werden konnte und zudem die Ukraine westliche Freiheitsluft witterte, griff er mit der Annexion der Krim zu brutaler Gewalt und setzt jetzt seinen Raubzug fort. Der Gipfel der Perversion ist der jüngste Hitler-Vergleich von Lawrow über die „von den USA angestrebte Endlösung für Russland“, eine Beleidigung für das jüdische Volk und für uns alle, die Frieden wollen. Mördern und Räubern begegnet man nicht erfolgreich mit Verhandlungsangeboten, sondern mit maximalem Widerstand durch Unterstützung der Ukraine, auch mit schwerem Kriegsgerät. Insbesondere wir Deutsche sollten aus der gescheiterten Appeasement-Politik Englands vor dem 2. Weltkrieg gelernt haben.

Andreas Mayer

Dachau

Russland ist seit dem 24. Februar 2022 in hohem Mass von den internationalen Finanzmärkten abgeschnitten. Das ist gut so. Allerdings bezahlt Russland deshalb seitdem auch keine Zinsen mehr auf seine extrem hohen internationalen Rubelschulden. Ebenso tilgt Russland keine Rubelschulden bei Endfälligkeit mehr. Das ist aber nicht Russlands Schuld, sondern Resultat der Sanktionen. Im Rahmen der Finanzsanktionen können Rubelanleihen in Europa nicht mehr gehandelt werden. Nachdem Russland deswegen nunmehr weder Zinsen zahlt, noch Tilgungen leistet, erhöht sich natürlich Russlands Liquidität massiv. Diese vom Westen an Russland geschenkte Liquidität wird von Russland nach eigenen Angaben komplett in die Rüstung investiert. Das ist doch absolut kontraproduktiv. Die westlichen Gläubiger müssen auf Zahlungen Russlands verzichten und Russland lacht sich ins Fäustchen ob solchen westlichen Irrsinns.

Ralph Anderhofstadt

Pullach