Zukunftsentwicklungen

Teilen

Marcus Mäckler: Einsam dreht sich das Windrad; Politik 6. Dezember

Wider besseres Wissen und jahrelanger Erfahrung wird behauptet, ein Windrad könne soundso viel Haushalte mit Ökostrom versorgen. Ein Windrad, das steht, liefert nämlich gar nichts und das ganz zuverlässig, wie wir in der gegenwärtigen Dunkelflaute (Keine Sonne und gleichzeitig kein Wind) schon seit Tagen beobachten können. Es verbraucht sogar selbst Strom aus dem Netz. Wegen fehlender großtechnischer Stromspeicher wird sich das auch auf längere Sicht nicht ändern. Und damit können auch zusätzliche tausende Windräder nicht einen einzigen Haushalt zuverlässig mit Strom beliefern. Fast der gesamte momentane Strombedarf muss aus den noch laufenden schmutzigen Kraftwerken gedeckt werden, die unverbesserliche Ideologen auch noch reihenweise abschalten wollen – welch ein Irrsinn! Es muss hierzulande auch endlich Schluss sein mit Denkverboten für Zukunftsentwicklungen kerntechnischer Anlagen; damit wir nicht als energiepolitische Geisterfahrer in Europa endgültig vom technischen Fortschritt abgehängt werden. Ein gleichsam dogmatisches Festhalten an nicht tragfähigen Energiekonzepten, die zudem in äußerst fragwürdiger Weise in einem bisher nicht gekannten Ausmaß an Eingriffen in Natur und Landschaft einhergehen, führt uns beschleunigt ins wirtschaftliche Abseits.

Dr.-Ing. Erhard Beineke

Ottobrunn