Migrationspakt: politisches Kuckucksei

Zum Migrationspakt

Diskussion umMigrationspakt hält an;Leserforum10./11. November,Maximilian Heimund Marcus Mäckler:Ein „Pakt“ und viele Fragen;Politik 9. November

Es stand wohl zu erwarten, dass ein Artikel wie der von Maximilian Heim und Marcus Mäckler regelmäßige Merkurleser wie mich zu einem Kommentaren im Leserforum regelrecht herausfordert. Dieser Pakt, dessen Erörterung im Bundestag Kanzlerin Merkel für Monate herausgezögert hat, weil er „juristisch nicht bindend sondern freiwillig sei“, scheint voller Verpflichtungen, die durch Unterschrift eines Staates für diesen ernst zu nehmen wären. Leserschreiber Otto Kellermann – neben anderen – weist zu Recht auf die Gefahr dieser Folgen hin.

Dass Kanzlerin Merkel so lange an der Macht bleiben will bis Deutschland den Pakt unterschrieben hat und seine Bestimmungen damit für ihre Nachfolger „alternativlos“ geworden sind, wie Leserin Marianne Lausen vermutet, wäre eine logische Konsequenz ihrer bisherigen Politik. Außerdem böte sich ihr die Chance, ein politisches „Kuckucksei“ zu hinterlassen, an dem die zukünftige Migrationspolitik Deutschlands jahrelang mit großem politischen und finanziellen Einsatz zu knabbern haben würde.

Leider scheint sich die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestags an das französische Sprichwort zu halten „honi soit qui mal y pense“ (Ein Schuft sei, wer schlecht darüber denkt).

Peter Hütz

Krailling