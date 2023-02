Zum Ukraine-Krieg

Teilen

Georg Anastasiadis: Wagenknechts falsche Friedensfreunde; Kommentar, Hoffentlich wird es diesmal besser; Leserforum 22. Februar

Ja, auch ich, wie der überwiegende Teil der deutschen Bevölkerung, habe dafür Verständnis, dass Deutschland die Ukraine mit modernen Panzern und anderen wirksamen Waffensystemen unterstützt, um sich gegen den Aggressor Putin, dem jegliche Fähigkeit des zerstörungsfreien Denkens und Handels abhandengekommen ist, zu wehren. Jedoch – die Waffenlieferungen kommen doch überwiegend aus Beständen unserer bekannterweise mangelhaft ausgerüsteten Bundeswehr. Ich höre und lese nichts darüber, wie und wann dieser untragbare Zustand behoben wird. Unsere Bundeswehr ist doch nach allem, was man hört und liest, skelettiert. Sie ist nicht in der Lage, ihrer Nato-Verpflichtung nachzukommen, geschweige uns zu schützen. Nach meiner Information hat die Firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW: Hersteller des Panzers Leopard und anderer Waffen) noch keinen einzigen Auftrag seitens der Bundesregierung erhalten. Lediglich Reparaturaufträge bezüglich alter Waffen. Wie soll dies noch weiter gehen?

Roland Streicher

Weilheim

Es hört sich naiv an, aber ich finde keine friedlichere und menschenfreundliche Reaktion dem bestehenden Kriegstreiben zu begegnen. Mein Wunsch wäre, dass mächtige Personen einen Gebetsfriedenstag weltweit an alle Glaubensorientierungen empfehlen und zum Gebet und Handeln aufrufen. Es kann bestimmt nicht schaden.

Rosa Wiest

Tutzing

Die Friedensdemonstration in Misskredit zu bringen wegen deutschen parteipolitischer Befindlichkeiten zwischen rechts und links ist engstirnig. Es geht um ein Zeichen, damit das Töten auf ukrainischer und russischer Seite aufhört. Ob rechts oder links ist dabei völlig irrelevant. Es geht um ein viel höheres Ziel: Frieden. Und über Frieden sollten wir viel mehr reden. Der Vorwurf an Starrsinnigkeit bei Putin gilt ebenfalls für den Westen, wenn jegliche Friedensansätze abgelehnt werden.

Markus Pfeffer

Pliening

Getreu der von Henry Kissinger geprägten Regel „In der Politik gibt es nur Interessen, und kein Altruismus“ verfolgen die USA natürlich ganz klar das Interesse, Russland auf eine Regionalmacht zurückzustutzen, und das aus gutem Grund: Russland verfolgt eine massiv gewalttätige Außenpolitik. Ohne die Macht der USA wäre Deutschland schon längst eine politische Kolonie der Russen. Bereits 1944 hat Winston Churchill vehement vor einem kommunistisch-imperialen Machtstreben Russlands nach Kriegsende gewarnt.

Der 1945 eingesetzte US- amerikanische Gouverneur in Bayern, General Patton, vertrat ähnliche Positionen. Unmittelbar nach Kriegsende sprach Churchill von dem sich langsam aber sicher senkenden „Iron curtain“, der sich in Europa senkte. Heute wissen wir, dass mit der politischen und gewaltsamen Unterwerfung der osteuropäischen Länder alles viel schlimmer kam, als es die beiden Herren vorausgeahnt haben. Wir in Deutschland, insbesondere im Osten, sollten endlich verstehen, dass die russische Gesellschaft von Ihrer gewalttätigen Machtelite über Jahrzehnte so indoktriniert wurde, dass sie zumindest derzeit auf friedliche demokratische Spielregeln gar nicht umschwenken kann. Russlands politisches Konzept für Europa heißt „Krieg führen“, und das mindestens seit 2014. Spätestens seit der Rede Putins vom 21. Februar 2023 sollten wir unserer Schutzmacht endlich zeigen, dass wir es ernst meinen mit der Stärkung der Verteidigung Westeuropas. Die einzigen Herren, die das verstanden haben, heißen Macron, Sunak und Pistorius. Wir beschäftigen uns derzeit lieber extensiv mit „Fridays for Future“, „Strassenklebern“ und völlig abstrusen und erpresserischen Lohnforderungen unserer Gewerkschaften, während im Osten die freiheitliche Welt brennt. Wir Europäer einschließlich Deutschland müssen in engem Schulterschluss mit England und Frankreich über einen eigenen nuklearen Schutzschirm nachdenken (aber bitte zügig) und endlich unsere konventionelle Verteidigungsfähigkeit verbessern.

Dr. Andreas Mayer

Dachau