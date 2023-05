Zur katholischen Kirche

Claudia Möllers: Jetzt sind mutige Bischöfe gefragt; Kommentar 6./7. Mai Toni Aicher: Angst davor; Leserforum 10. Mai

Um beim synodalen Weg eine Kehrtwendung herbeizuführen, müssen Papst und Bischöfe erst den Mut aufbringen, zu ihrem Mannsein zu stehen. Wenn es aber Männer gibt, gibt es auch Frauen! Diese Wahrheit setzt voraus, dass die Schöpfungsordnung Gottes wieder akzeptiert wird, die im Jahr 1139 durch die Einführung des Pflichtzölibats aufgehoben wurde.

Jetzt aber sitzen sich die hochwürdigen Herren in den Bischofskonferenzen gegenüber und geben sich als unfehlbare Funktionäre des Glaubens aus. Jeder aber weiß vom andern, dass er ein Verhältnis mit einer Frau hat, die aber im Alltag in der Versenkung zu verschwinden hat. Diese Frauen führen der Liebe wegen ein qualvolles Schattendasein. Jeder weiß das vom andern, aber keiner würde es seinem Mitbruder gegenüber zugeben. Schuld an diesem Verhalten der Kleriker sind die unmenschlichen Rahmenbedingungen der katholischen Kirche.

Die Pflicht zum Zölibat ist aus Macht und Habgier entstanden und hat nichts mit Gott, der die Liebe ist, zu tun. Erst wenn der Priester wieder Mann und die Frau an seiner Seite wieder Frau sein darf, gelingt Neuevangelisierung. Ohne Liebe – kein Leben!

Ilse Sixt

Oberpframmern

Der Papst ist Garant der Einheit und Wahrheit. Oha! Frau Möllers macht es sich sehr einfach. Sie hat das 2000-jährige wandernde Gottesvolk sehr simpel dargestellt. Sie hat die Kirche in „Amtsträgern“ und „Kirchenvolk“ eingeteilt. Das sind aber politisch demokratische Begriffe; oben sind die Politiker und unten die zu führenden Bürger. Das kann man nicht auf die Kirche übertragen.

Der synodale Weg peilt nur eine kosmetische Kirchen-Strukturreform an und das ist auch falsch! „Ekklesia“, Kirche, bedeutet die Herausgerufene. Petrus und somit auch die Bischöfe, in Einheit mit dem Papst, haben den Auftrag zu führen und zu nähren in Hinsicht auf das Heil der Menschen. Auch sie gehören zum Kirchenvolk.

In Galater 3 lesen wir: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freien, nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid in Christus Jesus“. In Korinther 12 verkündet Paulus, dass der Geist Gottes der Spender aller „Gnadengaben ist, aber nur der eine Geist“, „damit sie anderen nutzen“. Einige haben die Gabe „Weisheit mitzuteilen“, „Erkenntnis zu vermitteln“, „Krankheiten zu heilen“, „das prophetische Reden“, die „Geister zu unterscheiden“, usw. Ist es nicht so? Wenn man das Wirken der Heiligen: Frauen und Männer, Priester und Laien, Könige und Königinnen, Intellektuelle und Einfältige, Menschen aller Kontinenten näher kennt, ist es seit 2000 Jahren Wirklichkeit.

Und das Unglaubliche ist, dass kein Heiliger dem anderen gleicht. Wer Augen hat, der sehe. Die deutschen Bischöfe täten gut daran, der Einheit im Glauben mit dem Papst und dem Weltepiskopat zu folgen, ihr freiwilliges Gehorsam-Versprechen zu halten, ohne irgendwelche persönliche Allüren zu träumen.

Paolo Slongo

Kirchheim

Lieber Herr Aicher, ich kann Ihnen so sehr nachfühlen, wie viel Ängste Sie bei der Beichte geplagt haben. Mir ging’s ähnlich! Vor der Beichte habe ich mit meiner Freundin Gusti die 10 Gebote geübt. Wir mussten damals (1960er-Jahre) ja unsere Sünden genau nach der Gebotsreihenfolge bekennen. Wir haben uns überlegt, welche Sünden wir begangen hatten und mangels derer haben wir auch welche erfunden, nur damit wir dem Pfarrer was berichten konnten! Ich hatte Angst in die Kirche zu gehen, so vieles konnte man doch falsch machen, immer drohte die Hölle und das Fegefeuer.

Erst mit 50 Jahren, nach Wohnort Wechsel, habe ich in der evangelischen Gemeinschaft Wolfratshausen erfahren dürfen, dass wir einen Gott haben, der uns so lieb hat, wie wir sind. Und dass Jesus ja für unsere Sünden schon sein Leben gab! Das war das wunderbarste Erlebnis überhaupt. Und wenn ich Fehler mache, darf ich mich direkt bei Gott entschuldigen. Er verzeiht mir ganz bestimmt. Und heute gehe ich voller Freude in den Gottesdienst.

Barbara Hingerl

Berg