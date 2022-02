Zur Lage der Ukraine

Hektische Diplomatie im Ukraine-Konflikt; Gauweiler warnt vor Verschärfung; Politik 2. Februar

Viele Politiker und Leserbriefschreiber vergessen zum Teil beabsichtigt die Tatsachen der Geschichte. Sie sind entweder zu jung (der intelligente Kevin Kühnert) oder sind Putinversteher (Matthias Platzeck). Sie und genug andere verschweigen, dass am 17. Juni1953 russische Panzer den Freiheitswillen des Volkes in der DDR blutig niederschlugen. 1956 wurde der souveräne Staat Ungarn durch russische Truppen überfallen, weil die Sowjetunion Angst vor dem Freiheitsstreben der Ungarn hatte. Ebenso wurde durch den Oberbefehl der Russen und mit Hilfe der unterdrückten DDR, der Prager Frühling mit Gewalt beendet.

Das alles zeigt, dass die russische Diktatur Angst vor Freiheit hat. Aus diesem Grund wird die Opposition in Russland abgeschafft und einseitige Propaganda betrieben. Weder die DDR, Ungarn oder die Tschechoslowakei wollten Russland angreifen. Die baltischen Staaten und die Ukraine kennen die oben geschilderten Ereignisse. Deshalb bittet die Ukraine um Waffen. Sie will sich gegen russische Soldaten wehren, die wieder einem Befehl gehorchen müssen. Keiner will einen Krieg.

Ein Mindestmaß an Abwehrrüstung sollte der Ukraine zugestanden werden. Je mehr Abschreckungswaffen um so mehr die Bedenken der Angreifer, dass es sie erwischen kann. Einige und eventuell immer mehr, könnten sich mit dem Gedanken zum Desertieren beschäftigen, zumal die Zustände in der russischen Armee für die Soldaten nicht die besten sind. Der Nato-Doppeltbeschluss 1979 mitgetragen durch Helmut Schmidt, der mehr Rückgrat hatte als die heutigen maßgeblichen Politiker, half uns 1989 bei der Wiedervereinigung. Durch das Prinzip Nachrüstung mit Waffen gegen Waffen, wurde die UdSSR tot gerüstet; sie war wirtschaftlich am Ende. Deshalb hatten die russischen Hardliner keine Möglichkeit die Wiedervereinigung militärisch zu verhindern. Schmidt musste 1982 mangels Unterstützung seiner SPD gehen. Zum Nachteil Deutschlands kam 1998 Gerhard Schröder, der heute einen geringen Nebenverdienst von Putin erhält.

Reinhold Frech

München

Russland ist ein europäisches Land mit europäischer Kultur. Westliches Verhalten drängt Russland seit vielen Jahren mehr an die Seite Chinas. Europa einschließlich Russland hat weniger Einwohner als China. Die Ukraine hat 40 Millionen Einwohner, davon mehr als 2 Millionen russisch-sprachige Bürger. Warum gibt ist in Regionen mit hohem russisch-sprachigen Bevölkerungsanteil keine Lösung wie in Italien mit Südtirol? Die militärischen Kräfteverhältnisse sprechen nicht dafür, dass Russland den Westen angreift. Viele wünschen sich eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland.

Dieter Lewig

Holzkirchen