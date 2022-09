Zur Lage in der katholischen Kirche

Die fadenscheinigen Anschuldigungen gegen den verstorbenen Weihbischof Engelbert Siebler kommen mir sehr bekannt vor und verlaufen, wie mir scheint, nach einem bestimmten Muster ab, nämlich die katholische Kirche in ein schlechtes Licht erscheinen zu lassen. Zur Erinnerung: Bereits im Juni 2020 hatte der Merkur über Vorwürfe ehemaliger Schüler des Studienseminars Sankt Michael in Traunstein berichtet von Weihbischof Siebler in seiner Zeit als Direktor (1976 bis 1985) misshandelt worden zu sein. Ein Schüler warf Siebler sogar sexuellen Missbrauch vor in der Weise „ es hätten komische körperliche Annäherungsversuche“ gegeben: Konkret sei allerdings nichts geschehen: Andere Schüler erhoben später diesen Vorwurf nicht. Bezeichnend ist nun das Verhalten jener Schüler, nachdem das Erzbistum München im Jahre 2016 zu den Vorwürfen aus den Jahren 1976 bis 1985 Ungereimtheiten festgestellt hatte, dass sich diese Schüler deswegen jede weitere Kontaktaufnahme seitens des Erzbistums verbeten haben. Warum frage ich mich, wenn man doch an einer sauberen Aufarbeitung interessiert ist? Wenn diese Schüler nicht zu Lebzeiten Sieblers sondern nun aus der Deckung öffentlich wirksam agieren - ihre Namen sollen laut Merkur anonym bleiben - und der inzwischen verstorbene Weihbischof Siebler keine Möglichkeit hat, sich juristisch dagegen zu wehren, bleibt ein dem Rufmord annähernder Geschmack zurück. Die Anschuldigungen gegen Weihbischof Siebler erinnern an den Fall des australischen Kardinals Pell, der aufgrund dubioser Zeugenaussagen sogar in Haft kam und schließlich in letzter Instanz freigesprochen wurde. Was bleibt, auch bezogen auf den Weihbischof, ist ein beschädigter Ruf, der auch die ganze katholische Kirche trifft.

Rainer Nicodem

Fahrenzhausen

Für jemanden, der aufgrund seiner konservativen Gedankenwelt regelmäßig nicht nur seinen Diskurs, sondern seine komplette ideologische Ausrichtung als im Einklang mit „dem Original“ bescheinigt bekommt, ist das Klagen der Synodalen schon sehr wehleidig. Fakt ist, dass es im Deutschland der 30er Gruppen gab, welche die Religion an „in dieser Zeit moderne Werte“ anpassen wollten. Dem standen die „Ewiggestrigen“ im Weg, welche letzten Endes (sprichwörtlich passend: „Gott sei Dank“) als Sieger vom Platz gingen. Das ist der Vergleich, der angestrebt war: Das moderne Werte nicht automatisch richtig sind, sondern in diesem spezifischen Fall die Überzeugungen richtig waren, welche sich über Jahrtausende bewährt hatten. Die Lesart der Synodalen, dass ihre Forderung nach beispielsweise einer modernen Sexualmoral mit dereinst modernen, völkischen Überzeugungen in der Sache gleichgestellt werden, ist schon um viele Ecken gedacht, um sich als Opfer einer infamen Attacke zu stilisieren. Ich geh stark davon aus, dass Kardinal Koch Fragen der Wiederverheiratung und Fragen der Rassenhygiene in zwei absolut unterschiedlichen Dimensionen als falsch bewertet. In ihren Überzeugungen sind lediglich die „Ewiggestrigen“ zu großen Teilen gleich geblieben, was sie anfällig für dasselbe Argument („Diese Werte passen nicht in die moderne Zeit“) zweier inhaltlich komplett unterschiedlicher Gruppen macht(e).

Maximilian Oliver Strasser

Holzkirchen