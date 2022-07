Zur Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke

Teilen

Hans Dieter Sauer: „Wir brauchen kon- ventionelle Kraftwerke“, Interview mit André Thess; Wirtschaft 18. Juli

Da musste ich erst mal lachen, wie durch simple Logik die Energieerzeugung erklärt wird und voraussehbar war. Wie bei Corona – die falschen Experten treffen die falschen Entscheidungen. Und die Habecks und Baerbocks meinten ja noch vor zwei Monaten, alles kein Problem, wenn das Gas ausfällt. Kohle ist auch ganz brauchbar. Eine Frage: Die Wahrscheinlichkeit eines Atomgaus ist unter 1 %, die Opferzahl gering, der Flächenverlust örtlich begrenzt.

Aber der Temperaturanstieg wegen CO2 hat zu 99 % gewaltige Auswirkungen mit Millionen Opfern, Totalvernichtung ganzer Länder. Was ist schlimmer? Atomkraft ist doch nur so teuer, weil viel zu früh abgeschaltet wird. Hätte man vor 20 Jahren die Forschung weiterverfolgt, gäbe es jetzt kleinere mit wiederverwertbaren Brennstäben und geringerer Strahlung arbeitende. Warum kann man nicht Atommüll in speziellen Behältern in sichere Meerestiefen lagern? Warum wird der größte Energieverbraucher (Überbevölkerung) nicht begrenzt? Warum werden die gratis Online-Retouren nicht verboten? Warum werden Heizungen im Sommer nicht abgestellt, sondern Warmwasserboiler installiert? Warum nützt man den überall Klima-unabhängigen Rohstoff menschliche und tierische Fäkalien für die Biogas oder Wärmeerzeugung nicht? Günstiger geht es doch nicht, die Kanäle münden in Klärwerke und daneben oder zentral baut man die benötigten Anlagen zur Umwandlung.

Rudi Lex junior

Obersteinbach





Georg Anastasiadis: Ja zu diesem Kuhhandel; Kommentar 19. Juli

Als 1986 Block 4 des Atomkraftwerks in Tschernobyl explodierte und die radioaktive Wolke auch Bayern erreichte, waren unsere Kinder 12, 9, 6 und 3 Jahre alt. Niemand wusste, welche Folgen das Ereignis für uns haben würde. In dieser allgemeinen Ratlosigkeit rief ich einen Kollegen im bayerischen Wirtschaftsministerium an, um zu erfahren, welche Empfehlungen die bayerische Staatsregierung für die Bevölkerung hätte. Die Antwort lautete: 1. Wackersdorf muss gebaut werden und 2. Die Landtagswahlen im September müssen gewonnen werden. Also informieren wir die Bevölkerung so wenig wie möglich. 2. zur aktuellen Situation. Die jetzt von den konservativen Parteien immer nachdrücklicher geforderte Verlängerung der Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke ist meines Erachtens nicht erforderlich. Längst sind nicht alle anderen, auch kurzfristig verfügbaren Ersatzmöglichkeiten ausgeschöpft. Außerdem steht meines Erachtens zu befürchten, dass eine Befristung nur ein erster Schritt zum grundsätzlichen Wiedereinstieg in die Atomenergie mit all ihren Problemen (z.B. Endlagerung) sein könnte. Das unstrittig vorhandene Restrisiko der Atomenergie (vgl. die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts) wird der Bevölkerung weiter zugemutet. Das Restrisiko schläft nicht bis zum Ablauf der Befristung. Das heißt im Endeffekt, dass die körperliche Unversehrtheit und die ökonomische Bedrohung ganzer Existenzen im Umkreis der Atomkraftwerke weiter in Kauf genommen werden. Die Weigerung der Grünen, die Laufzeiten zu verlängern, als lediglich ideologisch begründet abzutun, halte ich für polemisch, da gute Gründe gegen eine Verlängerung sprechen. Die Blockade der Windkraft, das Ausbremsen der Fotovoltaik und die Weigerung, ein Tempolimit im Straßenverkehr einzuführen, das entspricht meines Erachtens eher einer traditionellen, ideologischen Grundhaltung. Wir sollten gewichtige Argumente der anderen, auch wenn sie der eigenen Überzeugung nicht entsprechen, ernst nehmen und uns mit ihnen auseinandersetzen, anstatt sie zynisch aggressiv und polemisch abzubügeln. Wenn wir gemeinsam den Weg aus der Energie- und Klimakrise finden und gehen wollen, müssen wir achtsam miteinander umgehen, die Argumente auch des anderen abwägen und Polemik in der verbalen Auseinandersetzung vermeiden. Dies gilt nicht nur in der persönlichen, sondern auch in der gesellschaftlichen, politischen und medialen Auseinandersetzung.

Prof. Dr. iur. Christian Grimm

München