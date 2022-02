Zuschriften zur Corona-Debatte

Georg Anastasiadis: Das Spiel mit der Angst muss enden; Kommentar, Sebastian Horsch: „Mit Delta-Welle nicht vergleichbar“; Politik 5./6. Februar

Herr Anastasiadis spricht mir mit seinem Kommentar voll aus dem Herzen. Ich habe von Anfang an die Gefahr gesehen, dass die Landesregierungen in Anbetracht des in der Coronakrise enormen Machtzuwachses Probleme damit hätten, die in der Krise geliehene Macht wieder zurückzugeben. Die geringere Gefahr, die von der Omikronvariante ausgeht, dürfte zwischenzeitlich hinreichend belegt sein. Restunsicherheiten begleiten unser Leben im Übrigen in fast allen Bereichen. Also Schluss mit den Entmündigungen, so bald wie möglich. Und der Ausfall vieler für die Gesellschaft wichtiger Arbeitskräfte in Folge von angeordneter Quarantäne ließe sich dadurch vermeiden, in dem man die Quarantäneregeln lockert oder aufhebt. Vor einem Virus, das unser Gesundheitssystem nicht überlastet, muss niemand durch Quarantänemaßnahmen geschützt werden.

Roland Dittrich

Rottenbuch

Leider muss ich Herrn Holetschek widersprechen, wenn er behauptet, sein milder Corona-Verlauf sei auf die Boosterung zurückzuführen. Mein Mann und ich sind auch an Omikron erkrankt, jedoch nur „vollständig“ geimpft, wie uns damals suggeriert wurde, und haben auch einen sehr milden Verlauf. In unserem Bekanntenkreis kennen wir Geboosterte, die weit schwerer erkrankt sind und Ungeimpfte, die kaum Symptome hatten, sogar Ungeimpfte, die sich trotz engen Kontakt nicht angesteckt haben. Wo ist die empirische Studie, die beweist, dass die Krankheitsverläufe bei Geboosterten bei Omikron tatsächlich milder sind?

Monika Schmid

München



Zum Thema Ungeimpftenstatus J&J: Die Änderung des Impfstatus bei J&Geimpften von heute auf morgen stellt viele Menschen vor kaum lösbare Probleme. Ich selbst hatte letzten Dienstag eine von langer Hand geplante Knie-OP (Einsatz einer Teilprothese) und am 9.2. soll(te) die ambulante Reha beginnen. Diese kann auch - mit Test - durchgeführt werden, aber ich darf nicht in den Krankentransport steigen, dort gilt nämlich 2G! Nun muss ich also entweder Taxi fahren (und das selbst bezahlen) oder mit der Reha 14 Tage nach meiner 2. Impfung, also am 22. Februar, beginnen, was aber aus behandlungstherapeutischer Sicht viel zu spät ist! An solche Fälle wurde wohl in keiner Weise gedacht, das Gesundheitsministerium wusste dazu nichts, ebenso wenig die AOK. Vielen Dank also für diese Änderung, die wieder mal an der Lebensrealität der Bürger vorbeigeht.

Claudia Bethke

München

Wie so oft ein treffender Kommentar ihres Chefredakteurs zur mangelhaften Krisenbewältigung. Herr Kretschmann hat sich mittlerweile komplett vergaloppiert. Aber auch Herr Söder, der noch im November auf Grund falscher Zahlen eine Pandemie der Ungeimpften erfand, ist wohl nur wegen des Machtverlusts in Berlin zur Besinnung gekommen. Was ich allerdings vermisse, ist die Einsicht, dass eine Pflicht zur Injektion debattiert wird, welche jeglicher Logik entbehrt. Dank Omikron wird die Pandemie vorüber sein, bevor eine solche überhaupt beschlossen, geschweige denn umgesetzt werden kann. Lassen Sie uns die Steuergelder und kostbare Arbeitszeit doch bitte in das Gesundheits-/Pflegesystem investieren. Und ich meine hiermit ausdrücklich das Pflegepersonal, sprich dessen Gehalt sowie die Arbeitsbedingungen! Dies würde die Gesellschaft versöhnen. Bleiben Sie glücklich!

André Titus

Hohenpolding

Auch ich bin bei den Spaziergängen dabei. Auf meinem Schild steht: „Wir sind Teil des dringend notwendigen WUNDERS“. Ich würde gerne behaupten, dass dies aus der Hoffnung heraus geschrieben wurde, dass jetzt alles gut wird. Leider überwiegt aber die Verzweiflung - denn wer oder was soll diese Machthabenden, die dermaßen von allen guten Geistern verlassen sind, jetzt noch stoppen? Die Mehrheit scheint tatsächlich akzeptiert zu haben, dass unsere Teilhabe am Leben nun von einem Zertifikat abhängt. Dieses erwirbt man für jeweils 9 Monate durch eine Spritze, durch die man zu einem (miserabel überwachten) Probanden an einer Impfstoffstudie wird. Diese wirken nach dem Prinzip der zellulären Gentherapie und besitzen ein riesiges Potenzial an schweren Nebenwirkungen. Mit deren Meldung lässt sich jedoch kein Geld verdienen, weshalb die Dunkelziffer hoch ist. Trotzdem mag diese „Impfung“ in vielen Fällen sinnvoll sein, sofern sie gewünscht und begriffen ist - ich bin ja kein Technologiegegner. Für mich kommt sie keinesfalls in Frage - ich setze gegen saisonale Atemwegsviren wie diese auf die Stärkung meines Immunsystems und bin damit bisher corona- & angstfrei. Neben meiner gesunden Lebensweise tragen meine zelluläre Kreuzimmunität und ausreichend Vitamin D natürlich auch ihren Teil dazu bei.

Andreas Wahl

Weilheim