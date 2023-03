Zweifel am Asylrecht

Georg Anastasiadis: Nein, Herr Habeck: Darum schwindet das Vertrauen; Kommentar, Christian Deutschländer: Asylpolitik: Das Murren wird lauter; Politik 24. März

Asylrecht ist nicht Asylgesetzgebung. Deformiert seit dem Balkankrieg, schützt sie Deutschland mit einer Aktenmauer vor Menschen in Not. Dublin, sichere Herkunftsländer, Schikane bei Passdokumenten sind Instrumente, Geflüchtete zu kriminalisieren und ihre Not verleugnen zu können. An der Notwendigkeit, Asyl zu gewähren, wird niemand zweifeln, der um menschenverachtende Diktaturen und Krieg weiß.

Fehlende wirksame Vorkehrungen für die Aufnahme von Kriegsgeflüchteten wird diesen selbst vorgeworfen. Was Herr Anastasiadis an Sätzen aneinanderreiht, heißt konkret, auch alle Ukrainer im Stich lassen zu müssen. Ohne Krieg in Syrien, in Osteuropa gäbe es diese Anzahl an Geflüchteten heute nicht und hätte es sie auch nicht 2015 gegeben. Der Chefredakteur des Münchner Merkur macht die Grünen für Dinge verantwortlich, die Kriegsverbrecher Putin begangen hat. Den gleichen Ansatz verfolgt der Kommentar bei der Energiepolitik. Die katastrophale Abhängigkeit bei Gas wird nicht denen angerechnet, die dies zu verantworten haben. Das Wort Krieg wird im Kommentar nicht erwähnt. Kann uns jemand erklären, was hier vorgeht? Besonders diejenigen, die bis heute Menschen in Not bei sich privat aufgenommen haben, fragen sich, warum hier in so bedrohlichem Ausmaß gezündelt wird.

Stefan Haas

Bergkirchen

Bitte nicht überreizen! Wer an den wichtigen Bedürfnissen des Großteils der eigenen Bevölkerung völlig vorbeiregiert, einen Teil davon auch noch mit immer neuen und überstürzten Vorschriften und Gesetzesvorlagen (Heizungsverbot etc., etc.) in Angst und Existenznot versetzt, wer den arbeitswilligen und teils schon in Arbeit stehenden Flüchtlingen oft auch noch mit Abschiebung droht, aber die straffällig gewordenen Flüchtlinge (mangels Abkommen) nicht mehr zurückführen kann, braucht sich nicht zu wundern, wenn die Stimmung/Zustimmung auch mal kippt. Wer dem Volk überhaupt nicht mehr aufs Maul schaut, sondern es ihm eher verbieten will, wird in einer Demokratie über kurz oder lang meist abgewählt. In anderen europäischen Ländern ist dies ja schon geschehen. Bei den nächsten Wahlen könnten die Parteien am linken oder rechten Rand stark oder sehr stark zunehmen. Ich wünsche es mir nicht, dass es so kommt, aber ich befürchte es.

Helmut Majstorowitsch

Polling

Entscheidungen die von den Grünen 2023 beschlossen wurden und im Jahr 2035 von unseren 18-jährigen Nachfolgern umgesetzt werden müssen ist verantwortungslos. Diese Jugendlichen sind 2035 fast alle 30 Jahre alt, sicher nicht begeistert die erzwungenen Altlasten der Vorgänger auszubaden! Die Verursacher, die Hausbesitzer und Eigentümer wegen der Öl und Gasheizung 2035 in die Verschuldung treiben, tauchen ab und überlassen das Elend anderen. Solche großmundigen Klimaverbesserungen sind für uns nichts Neues: Frau Merkel hat mit den Prophezeiungen (Voraussagungen) Jahreszahlen angefangen, selber nichts eingehalten und den schwarzen Peter unseren Kindern und Enkeln vererbt. Das gleiche ist mit dem E-Auto, CO2, Atomkraftwerke ausschalten, ohne ausreichend Strom zu haben, in Deutschland. Wieder bekommen unsere Kinder und Enkel die Ehrenvolle Aufgabe den Scherbenhaufen aufzuräumen. Uns fliegen seit 20 Jahren die Festgelegten Termine in großer Anzahl um die Ohren und die Lebenssituation für Deutschland wird immer schlechter und teurer! Diese Art von Politik kann nicht gut gehen, das ist realistisch gesehen das Gleis zum Verschiebebahnhof ohne Zukunft.

Helga Mielenz

Oberhaching

Die widerstreitenden Leserzuschriften zum Thema Klima, teils auf wissenschaftlicher Basis, verfolge ich nun schon seit Monaten. Schwer zu sagen, wer mit welchem Argument Recht hat. Aber, es sollte inzwischen unstreitig sein, wie dilettantisch unsere Regierung versucht, die Bevölkerung auf dem Weg zur offensichtlich notwendigen Neuorientierung der Klimapolitik mitzunehmen. Jüngstes Beispiel: bevorstehendes Verbot des Einbaus von neuen Öl- oder Gasheizungen. Die damit verbundene finanzielle Belastung der Haushalte, aber auch der öffentlichen Hand übersteigt das Machbare. Das sagen auch inzwischen auch Wirtschaftsweise. Berechtigterweise ist der Aufschrei in der Breite der Bevölkerung groß. Der sehr lesenswerte Artikel des wohl über jeden Verdacht erhabenen wissenschaftlichen Redakteurs Martin Prem, vom 14.03.2023, im Merkur „Wärmepumpen - das überschätzte Heizwunder“ (Link ist noch auf Merkur.de“ abrufbar), macht es überdeutlich: diese Regierung versucht ihre Ziele per Dirigismus umzusetzen, ohne damit tatsächlich auch realisierbare Ergebnisse im Fokus zu haben. Beispiel Verbot von Verbrennermotoren in Europa: Die effizientesten und derzeit saubersten Motoren wurden in Deutschland entwickelt und werden hier überwiegend gefahren. Hunderte von Millionen alter Dreckschleudern fahren aber in Ländern wie Indien, China, Russland oder in Südamerika. Betrachten wir den weltweiten Gesamtausstoß von CO2 (Stand November 2022): 34,81 Milliarden Tonnen. Verteilung auf die Hauptverursacher: China 30,9 %, USA 13,49 %, Indien 7,3 %, Russland 4,73 %, Deutschland 1,82 %. Sollten wir (Deutschland) tatsächlich unsere Ziele, ob nun 2035 oder 2045 erreichen, muss die Frage erlaubt sein, wie beeindruckt sich das globale Klima fühlt, wenn, wie zu erwarten, die vorerwähnten Verursacher nicht dasselbe tun. In diesem Zusammenhang wird gerne von interessierter Seite auf unsere „historische Verantwortung“ hingewiesen. Das ist, mit Verlaub, verantwortungsloser Unsinn. Die industrielle Entwicklung der letzten Jahrhunderte ging nun keinesfalls nur von Deutschland aus. Allerdings verbinden wir mit ihr, dass es der Menschheit in punkto Wohlstand, Gesundheit und Lebenserwartung nie so gut ging wie heute. Das dürfte auch in Zukunft der Fall sein, wenn wir mit technologischem Verstand die Probleme angehen, statt mit apokalyptischen Szenarien die Menschen zu verunsichern. Vernunft, Weitsicht und Technologieoffenheit statt engstirniger Ideologie führen zu Einsicht und Akzeptanz. Ja, wir brauchen Denkanstöße, aber vor allem einen fairen und freien Wettbewerb in der Klimatechnologie, jedoch keine dirigistische Umerziehung. Ich kann inzwischen auch darauf verzichten, mir nahezu täglich kurz vor 20 Uhr in der ARD Statistiken über die Klimaveränderung der letzten 100 Jahre anzusehen: die Sendung vor den Nachrichten heißt „Wetter vor acht“ und nicht „Lehrstunde zum Klima“.

Hanns-Joachim Bull

Gröbenzell