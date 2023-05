Zweifel an Habecks Kurs

FDP blockiert Heizungsgesetz; Titelseite, Georg Anastasiadis: Der Feind in meinem Koalitionsbett; Kommentar, Marc Beyer: Das böse Wort vom Wortbruch; Politik 24. Mai

Wenn die FDP hier konsequent zum Scheitern dieses Gesetzes beiträgt, hat der Verrat der freiheitlichen Grundwerte bei der Bildung der Ampelkoalition doch einen Sinn gehabt. Jetzt kann das grüne Minderheitsdiktat mit seinen verheerenden Entscheidungen, Personalien und der immanenten Verbotskultur endlich gestoppt werden. Die Ja-Sager Partei SPD mit Scholz ist in keiner Weise fähig gewesen, dem Unwesen der Grünen Einhalt zu gebieten.

Dr. med. Heinz Knopf

Grünwald

Hier muss man der FDP mehr als dankbar sein, dass Sie dieses in keiner Weise ausgereifte Gebäudeenergiegesetz, nun doch noch blockiert. Denn um es mit Helene Fischer zu sagen, gehen sowohl die Grünen als auch die SPD, ahnungslos durch die Nacht, denn sonst müsste zumindest Herrn Wirtschafts- und Umweltminister Habeck, dass nun folgende bekannt sein. Jeder der schon mal Fördermittel zur energetischen Sanierung seines Hauses beantragt hat, weiß das er bis zur Auszahlung, der bewilligten Fördergelder, durch das Bundesamt für Wirtschaft, sehr lange dauert, dass heißt man wartet bis zu zwei Jahre. Daher man muss man als Auftraggeber, für die Sanierung/Erneuerung, zum Beispiel einer Heizung (Wärmepumpe), erst einmal bei Fertigstellung der beauftragten Arbeiten, selbst in der Lage sein, die finanziellen Mittel vorzuhalten, um die sofort zu zahlenden hohen Rechnungen zu begleichen. Erst dann kann man die Rechnungen und den Förderungsbescheid, über den Energieberater, der bereits vor Beginn der Sanierungsarbeiten, die Förderung beim Bundesamt Wirtschaft beantragen muss, und auch im Vorfeld bezahlt werden will, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einreichen. Und hier dauert die Bearbeitung, der Förderung, bis zur Auszahlung der Fördergelder, wegen Überlastung dieser Behörde, dann sehr lange.

Franz Schreyer

Karlsfeld

Es ist einfach unglaublich, wie der grüne Wirtschaftsminister und stellvertretende Bundeskanzler, Robert Habeck auf die Reaktion der FDP, den Entwurf des „Heizungsgesetzes“ nicht in dieser Woche in den Bundestag zur ersten Lesung gelangen zu lassen und damit wahrscheinlich nicht mehr bis zur Sommerpause verabschiedet zu werden, reagiert. Die Fraktionschefin der Grünen, Britta Haßelmann redet sogar von „Arbeitsverweigerung“. Unabhängig von der katastrophalen Machart dieses Gesetzes verschweigen die Grünen, dass die FDP zu diesem Gesetzesentwurf einen Fragenkatalog mit mehr als 100 Fragen vorgelegt hat, der immer noch unbeantwortet geblieben ist. Jetzt wurde auch noch ein weiterer Habeck-Gesetzentwurf bekannt, nachdem „der Staat umfangreiche Dokumentationen einfordere, welches Haus wie viel Strom und Wärme verbraucht“. Der normale Bürger weiß bei dieser chaotischen Ampelkoalition absolut nicht mehr, wo „die Glocken hängen“. Trotz Kostenexplosionen in fast allen Bereichen, die immer mehr Menschen an Ihre finanzielle Grenze bringen und sie auch millionenfach überschreiten, drücken, wie Georg Anastasiadis es richtigerweise auf den Punkt bringt, die Grünen „stur den AKW-Ausstieg durch, als hätte der grüne Minister nicht schon genug Schaden für Deutschland angerichtet und Wohlstand zerstört“. Die FDP sollte bei Ihrer Ablehnung des Heizungsgesetzes bleiben und bei der angedrohten Ablehnung aller FDP-Vorhaben durch die Grünen diese Koalition aufkündigen, treu den Worten ihres Parteichefs, Christian Lindner: „Lieber nicht regieren, als schlecht regieren“. Das würde der FDP nicht nur weitere Stimmungszuwächse schaffen, eine neue Bundeskoalition mit CDU/CSU könnte eine Alternative zum Wohle Deutschlands darstellen.

Rainer Lau

Urspring

Ach, jetzt ist er aber etwas sauer der Robert Habeck, dass es mal nicht nach seinen Dickschädel geht. Mich freut sein Zustand ungemein, ich finde das geradezu herrlich, aber genug des Lobes! Frage eins: Wie umweltfreundlich geht’s eigentlich bei der Herstellung von Windkraftanlagen, Fotovoltaik-Modulen, Wärmepumpen, Batterien für E-Fahrzeuge usw. zu und wie ist das beim Recycling dieser Gerätschaften?

Frage zwei: „Wie umweltfreundlich sind die Kriege und die kriegerischen Auseinandersetzungen, die gerade in der Welt stattfinden und warum hört man zu diesem Themenkreis rein gar nichts von der Grünen-Partei? Kann es auf dieser Welt so etwas, wie eine Klimaneutralität überhaupt geben?

Klaus P. Jaworek

Büchenbach

Ihr Chef-Redakteur hat einmal mehr sehr treffend die moderierende Wirkung der FDP-Führung gegenüber der hemmungslosen grünen Ideologie-Politik bar jeder technischen Kenntnisse klargestellt, und doch wird es weiter mehr Wählerstimmen für die irrationale, wirklichkeitsfremde Position der Grünen geben als für die Stimme der Vernunft der FDP, die sich gegen die Unvernunft als einzige Partei der Ampel stemmen, während der Kanzler und andere namhafte SPD-Politiker offenbar eher der grünen Ideologie anhängen. Bürger dieses Landes, ich verstehe Euer Wahlverhalten schon lange nicht mehr, bzw. so werden der AfD massenhaft Wähler zugeführt.

Was den Artikel von Herrn Beyer angeht: Der angebliche Wortbruch ist doch nur die Gegenreaktion gegen eine wirtschafts- und bürgerfeindliche Durchsetzungspolitik des Robert Habeck.

Im Artikel über die Windräder ist zu lesen, dass 2022 lächerliche (im Vergleich zum Bedarf) 2,1 Gigawatt elektrische Leistung installiert wurden, das entspricht 800 Windrädern neu. Habecks wirtschaftlich völlig schizophrene Abschaltung der restlichen drei Kernkraftwerke (vulgo, aber falsch: Atomkraftwerke) hätte aber 1200 neue Windmühlen erfordert – er lässt also abschalten, bevor der Ersatz da ist – die saisonabhängigen Fotovoltaik-Anlagen liefern im dunklen Winter zu wenig, und nachts, wenn die Batterie-Autos aufgeladen werden, sowieso nicht. Die von Habeck forcierten Wärmepumpen erfordern zusätzliche 22 GW, die wir nicht haben. Es bräuchte also mehr Methan emittierende Gaskraftwerke, und für die avisierten 20 Millionen Stromer bräuchten wir gar 150 GW zusätzlich.

Bernd Kunkel

Kirchheim

Die Ampel schaltet von Grün auf Rot, innerhalb von wenigen Sekunden wieder auf grün, das Gelblicht fängt zu flacken an, fällt aus um dann wieder zu flackern, grün und rot leuchten gleichzeitig auf. Die Verkehrsteilnehmer reiben sich verwundert die Augen, Chaos mit enormen finanziellen Schaden entsteht. So schaut’s (in der Regierung) aus.

Konkret: Deutschland ist mit circa zwei Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß beteiligt. Davon erzeugen Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Flugzeuge, usw. ihren Anteil von diesen zwei Prozent. Das heißt, aus logischem Ermessen können die verschiedenen Heizsysteme nur eine ganz geringen Anteil am CO2-Ausstoß haben. Seriöse Prozentangaben (innerhalb der 2 Prozent) kenne ich nicht; um eine Zahl zu nennen, schätze ich 0,3 %. Wegen dieses Anteils an der weltweiten CO2-Belastung, schädigt Habeck die deutschen Haushalte mit noch nicht abzuschätzenden Millionen Kosten. Durch die Bezuschussung belastet er die Steuerzahler mit noch unbekannten Milliardenbeträgen. Offensichtlich wissen große Teile der Regierung nicht, was verhältnismäßig ist!

Die Einstellung, wir müssen es schnell tun und Vorreiter sein, ist Denken hinter grün gefärbten Scheuklappen.

Milliarden von Menschen in Indien und anderen Teilen der Welt können sich kein e E-Autos leisten. Zweitakter sind das Hauptverkehrsmittel. Seit Jahrzehnten sind Vulkane sehr aktiv. Arktis, Antarktis und Gletscher verkleinern sich schneller als erwartet. Dadurch verringert sich die Abkühlung der Windströme. Die Erde brennt so viel wie noch nie in ihrer jüngeren Geschichte und heizt die Atmosphäre auf. Wirtschaftliches Wachstum war und ist Parole. Dies sind nur ein paar Ursachen des Klimawandels Habecks Milliarden teure Kerze erlischt im Orkan der Fakten, ohne auch nur das geringste verändert zu haben. So schlimmes es ist, es wird Verwerfungen und Millionen Opfer geben. Das war schon immer so bei weltweiten Katastrophen (u.a. Seuchen).

Doch der Mensch ist anpassungsfähig und ein Problem Löser. Er muss sich auf den nicht mehr aufzuhaltenden Klimawandel einstellen und vernünftig handeln. Dazu gehört der Bau von sehr großen Wasserspeichern, um die Aufforstung zu unterstützen. Diese Idee hörte ich noch nie von Wissenschaftlern. Habecks Milliarden wären sinnvoller angelegt.

Viele, auch ich, konnten sich Habeck als Bundeskanzler vorstellen. Diese Vorstellung wurde durch sein ideologisches Hauruck und durch die sture Nichtanerkennung von Argumenten zerstört. Wissen er und seine Mitstreiter nicht mehr was Vernunft ist?

Reinhold Frech

München