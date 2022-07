Zweite S-Bahn Stammstrecke München

Teilen

Mike Schier: Ein Thema für den Wahlkampf; Kommentar 14. Juli

In einem Land, wo zum Beispiel in München eine zweite Stammstrecke für die S-Bahn geplant ist, und nach Angaben der DB Netzagentur diese Baumaßnahme 3,8 Milliarden Euro kostet und im Jahr 2029 fertig sein sollte, aber aus ußerirdischen Gründen nun doch minimal teurer (7,2 Milliarden Euro) und etwas länger (2037) dauert, frage ich mich, wer hat überhaupt noch die Kontrolle in dieser Steuergeldschleuder? Da kommen nur noch die Außerirdischen in Frage! Oder sind es doch die Möchtegernregierenden der Koalition? Aber wir (Steuerzahler) wissen, dass es in tatsächlich der Schwarze Peter ist! Im Übrigen höre ich aus dem Osten schallendes Gelächter von einem kleinen Mann, der so gerne mal eine Flasche Bier für seinen Freund holt.

Paul Öttl

Peiting

Der Abstieg der soliden und zuverlässigen Bahn hat bereits durch den damaligen SPD-Kanzler Schröder und seinem Spezi Mehdorn begonnen. Einsparungen wo immer es ging, Bahnhöfe und Gleise stillegen, ohne diejenigen zu konfrontieren, die davon etwas verstanden. So wurden dann auch noch die erfahrenen Beamten lästig, von denen die meisten dort von Grund auf gelernt hatten. Man wollte doch eine AG gründen. Infolge blieben Züge wegen defekter Loks mitten auf der Strecke stehen, niemand konnte sie mehr reparieren. Die Wartung der Gleisanlagen ließ ebenso nach. Es gab einen-Huckepack-Express, der Lastzüge zu den Grenzbahnhöfen beförderte, in Ingolstadt fuhr ein mit Kraftfahrzeugen besetzter Zug Richtung Kufstein alles weg. Nun hatten Leute das Sagen, die dafür überhaupt keine Kompetenz hatten. In München hätte man nur den Südring von Laim über Sendling zum Ostbahnhof ausbauen müssen, dabei hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Doch nun ist man aus allen Wolken gefallen, es geht ja um Milliarden Euro und das Prestige.

Am Besten Baustopp und keinen neuen Pläne von den bisherigen Spezialisten. Dabei hätte München noch dazu den Nordring, der von Westen über Allach nach Freimann läuft und mehrfache Verbindungen anbieten könnte. Aber bitte haltet endlich diese Laien von den Planungen heraus und auch am Besten die CSU.

Walter Jäger

Germering