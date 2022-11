Beispiel für Doppelmoral

Teilen

Robert M. Frank: Banner-Skandal: Spielabbruch; Report 21. November

FC Bayern-Fans zeigen im Stadion von Heimstetten ein Plakat mit der Kurdenfahne. Nach Protesten der türkischen Zuschauer greift die Polizei mit Schlagstöcken ein und beseitigt das Plakat. Die Aktion der FC-Fans war eine beabsichtigte Provokation, aber gehört die Selbstbestimmung eines Volkes nicht zu unseren westlichen Wertvorstellungen? Das Tagblatt titelt: „Banner-Skandal, FCB-Fans provozieren Tükgücü“. Szenenwechsel nach Qatar: Unser Torhüter Manuel Neuer will eine sog. „One Love“ Binde zum Spiel tragen. Eine beabsichtigte Provokation des Gastlandes Qatar mit bekanntermaßen anderen Wertvorstellungen. Die Provokation wird von unseren Medien (einschließlich Tagblatt) überschwänglich gelobt als Signal für „Toleranz und Weltoffenheit“. Was lernt der aufmerksame Leser also? Die türkischen Zuschauer eines heimischen Fußballspiels dürfen nicht provoziert werden, das Gastland seiner Fußball-WM aber schon. Unabhängig davon, wie man zu diesen Fragen steht, ein Beispiel für Doppelmoral in unseren Medien.

Dr. Peter Gentsch

Freising