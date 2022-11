Debatte um WM in Katar

Leserforum

Günter Klein: „Bereitschaft zu spenden ist sehr hoch“; Sport 11. November

Hitzlsperger hofft auf Katar-Coming-out; Sport 10. November

Je näher die Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar rückt, desto mehr offenbaren sich rund um dieses Event Sachverhalte, die einen erschaudern lassen (siehe zum Beispiel „Geheimsache Katar“ in der ZDF-Mediathek) und man fragt verwundert: Wie kann es in unserer immer aufgeklärteren und nach immer höheren Werten und Idealen strebenden Welt passieren, dass so etwas offensichtlich Falsches (geringe Rechte von Frauen, Diskriminierung von Anderssein, Ausbeutung von Arbeitskräften, Energieverschwendung und Umweltbelastung) wie diese WM-Austragung in Katar zustande kommt? Warum wird dagegen nicht bereits im Vorfeld mit der gleichen Intensität gekämpft, wie sie sich aktuell in Deutschland in den Debatten um die ökologischste Lebensführung oder die toleranteste Haltung zeigt. In diesem Zusammenhang habe ich allzu oft das Gefühl, dass die Personen, die in Fußball, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in sogenannten Entscheidungspositionen stehen, zu sehr ihre eigenen Ziele im Blick haben und sich an die Masse der Bürger am liebsten dann erinnern, wenn es darum geht, den durch ihre Starrsinnigkeit und Egozentrik eingetretenen Schaden zu reparieren oder dessen Behebung zu finanzieren. Ich vermisse das ehrliche und nachhaltige Bestreben solcher Personen, die Herausforderungen unserer Zeit nicht im Eigeninteresse, sondern im Sinne des Allgemeinwohls und höherstehender Ziele zu lösen. Den Verantwortungen ihrer Positionen wäre das angemessen. Nachträgliche Initiativen wie das Einzahlen in einen Entschädigungsfonds sind nette Gesten, aber sie haben die gleiche Begleiterscheinung wie Umwelt-Ausgleichszahlungen: Der Schaden ist trotzdem eingetreten. Wenigstens werden hier die Kosten nicht sozialisiert, sondern von den bestens verdienenden Fußballfunktionären und Spielern getragen, oder?

Klaus Rüth

Grafrath

Seit Jahrzehnten ist der Sicherheitsstandard auf den Baustellen in Katar der ganzen Welt bekannt. Bei uns in Deutschland wäre jede Baustelle schon nach einer Woche von den Behörden geschlossen worden. Warum? Warum hat man nicht versucht, diese Vorschriften auch nur im Ansatz zu transportieren?

Jetzt zum Boykott des Fußballs aufzurufen halte ich für sehr heuchlerisch. Vorschlag: Herr Hitzlsperger, nutzen Sie doch Ihre Prominenz und rufen Sie alle prominenten CSD-Mitglieder dieser Welt auf (Sportler, Schauspieler, Modeschöpfer, Politiker etc.) nach Katar einzureisen – dann wäre die Regierung in Katar doch am meisten geschädigt und getroffen. Das schafft mehr Aufmerksamkeit für die ungerechte Behandlung dieses Themas in Katar, als ein nicht durchzuführender Boykott.

Willy Kraus

Tutzing