FC Bayern: Debatte um Löws Entscheidung

Leserbriefe

Christopher Meltzer: Radikal – und etwas willkürlich; Kommentar, Löw mustert drei Weltmeister aus; Sport 6. März

Nun dreht Jogi Löw endgültig durch und schließt die 3 verdienstvollen Weltmeister, Boateng, Hummels und Müller von der Nationalmannschaft aus. Er degradiert ohne Notwendigkeit Spieler, die altersmäßig noch voll mithalten können, nur derzeit nicht in Höchstform spielen. Persönlichkeiten, die es nicht verdient haben, dass man so mit ihnen umspringt, zumal man froh sein sollte, wenn man bei Bedarf auf sie zurückgreifen könnte. Wie kann man jahrelang Lukas Podolski berücksichtigen, obwohl dieser nicht mehr Nationalelf tauglich war. Wie kann man einem Mesut Özil letztes Jahr ständig erfolglos hinterhertelefonieren und sich so lächerlich machen und jetzt das. Er vergisst auch komplett, dass er durch diesen Schwachsinn Bayerns Besinnungsphase auf die nächsten großen Aufgaben völlig durcheinanderbringt. Er hatte ja schon als Analyse für die völlig verkorkste WM in Russland angemerkt: „Ja wir waren arrogant und überheblich“ nun kann er in einem halben Jahr resümieren: „Ja, ich wollte noch einen draufsetzen.“ Zugegeben, Boateng ist durch seine Verletzungsanfälligkeit derzeit nicht mehr der Alte, aber Hummels spielte in Liverpool Weltklasse und hat wie Thomas Müller stark aufsteigende Tendenz. Jogi Löw wurde 2014 zurecht zum Welttrainer des Jahres gewählt und ich war jahrelang bekennender „Jogi“ Fan, aber anstatt letztes Jahr konsequenterweise zurückzutreten, zerlegt er sich nun selbst, eigentlich schade!

Uwe Berger

München

Hat Jogi plötzlich doch Ahnung vom Fußball? Es wird höchste Zeit, dass Jogi handelt und einiges ändert. Mit den drei Spielern, die er jetzt aussortiert hat, trifft es keinen falschen. Müller läuft seit zwei Jahren seiner Form nach und hat, leider muss ich das so deutlich sagen, nur noch höchstens Zweitliganiveau. Ihn hätte man zur letzten WM gar nicht mehr mitnehmen dürfen. Boateng bewegt sich wie ein alter Mann und ist dauernd verletzt. Seine Zeit ist, so leid es mir für ihn tut, vorbei. Auch bei Bayern müsste man auf ihn verzichten. Hummels ist doch schon immer als Innenverteidiger zu langsam, er hat nur von seinem ungewöhnlich gutem Stellungsspiel profitiert. Doch seit er jetzt anfängt lässige Ausenrißpässe wie einst Franz Beckenbauer zu schlagen ist er nur noch ein Sicherheitsrisiko im Abwehrbereich. So leit es mit tut diese Passtechnik konnte nur der Franz und die wird Hummels nie beherrschen. Also Jogi ausnahmsweise mal alles richtig gemacht. Doch halt, es gibt ein kleines Problem, ich sehe neben Sühle keinen sehr guten jungen Innenverteidiger mit deutschem Pass. Vielleicht eine Chance für den Alleskönner Weigel von Dortmund, wer weiß? Willenskraft besitzt dieser Junge und charakterlich würde er zu Löw passen. Er ist ein Jasager.

Günther Freis

Karlsfeld

Ob er sich damit profilieren, seine Kanten schärfen will, die Verjüngung und damit auch den Umbruch weiter forcieren will, scheint fast egal. Löw schafft Fakten, diesmal ohne wenn und aber. Manche mögen es als stillos empfinden oder auch willkürlich. Beides trifft nicht zu. Diese drei Spieler sind über ihren Zenit hinaus, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die WM verpfuscht beendet wurde, und haben damals schon gezeigt, dass sie keine Führungspersonen mehr sind. Dem FC Bayern dürfte es gefallen. Er will die Innenverteidiger ohnehin loswerden. Das wird nun auch einfacher. Charakter hätten die drei bewiesen, wenn sie in der Zeit nach der WM-Aufarbeitung selbst die Einsicht zum Rücktritt gehabt hätten. Sie klebten an ihrem Posten. Zwar hat sich Löw damals zu ihnen bekannt, aber zu einer Aufarbeitung gehört eben nicht ein punktuelles Statement, sie ist ein Prozess, dem diese drei nun zu Recht zum Opfer gefallen ist. Der Zeitpunkt eines Rauswurfs ist immer falsch, zumindest hier aber richtig, noch rechtzeitig vor Beginn der EM-Qualifikation. Jetzt fehlt noch einer in dieser Riege, der die längst überfälligen Konsequenzen ziehen muss: Manuel Neuer. Das hat sich aber Löw (noch) nicht getraut, seinen Kapitän vom Dauerstammplatz zu entfernen. Überfällig ist es schon längst, mit ter Stegen steht ein würdiger und zukunftsfähiger Keeper bereit. Es muss auch für die Nummer 1 das Leistungsprinzip gelten.

Stefan Bruckner

Unterhaching

Vorab möchte ich betonen, dass ich kein Fan des FC Bayern bin. Aber wie hier jetzt mit einigen Spielern umgegangen wird, das ist selbst mir etwas zu viel. Wenn es eine Neuausrichtung der Nationalmannschaft geben soll (und auch muss), dann wäre an allererster Stelle die Neubesetzung des Bundestrainers samt seinem Gefolge erforderlich gewesen. Aber dieser Herr genießt anscheinend Narrenfreiheit auf allen Ebenen. Welche Leiche hat dieser Mann zusammen mit den DFB Oberen (Herr Grindel) im Keller?

Gerade Hummels hat zuletzt bewiesen (Liverpool), dass er noch zu großen Leistungen fähig ist. Wenn man schon mal den Hebel ansetzt, dann hätte sich Herr Löw die Spiele des letzten halben Jahres von Toni Kroos ansehen sollen. Aber hier handelt es sich wieder mal um einen seiner Lieblingsspieler. Was das Festhalten an solchen Leuten betrifft, so hat Herr Löw nichts aus der Vergangenheit gelernt. Ich sage nur: Podolski! Leider hat uns die EM Quali wieder mal eine Gruppe beschert, wo man so richtig glänzen kann und gegen Estland und Weißrussland wahre Fußballfeste feiern wird. Und Herr Löw und der DFB Tross fühlen sich bestätigt.

Klaus Mayer

Haar

Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf weg! Die größten Fehler haben nicht die Spieler mit Sekundenreaktion im Spiel, sondern die Löw-Fraktion und Ko. KG, zusammen mit der DFB-Führung, in ihren „wohlüberlegten“ Nominierungen begangen. Deutlich spürbar, wie sich der Führungsstab nicht nur den Rücken freihält, sich auch gegenseitig den „Stuhl andübelt“. Will Löw Platz freimachen für Nachrücker mit doppelter Staatsbürgerschaft, welche weiterhin die Deutsche Nationalhymne verachten dürfen? Ein Neuanfang ist nur machbar mit komplett neuer Trainer- / Berater- und Führungsebene. Alles andere ist nur ein „Selbstschutz“ zur Eigensicherung! Weg mit dem Filz!

Herbert Wittmann

Putzbrunn