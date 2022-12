Flick bleibt Bundestrainer

Teilen

„Rücktritt war für mich nie ein Thema“; Sport 19. Dezember

Es ist unglaublich wie dieser als Nationalmannschaftstrainer erfolglose zur Tagesordnung über geht. Es ist immerhin das 2. Turnier (Nationencup) das er in den Sand setzt. Ein Mensch mit Ehre hätte nach dem Scheitern sofort seinen Rücktritt erklärt. Aber auch ein Versagen der DFB-Führung liegt hier vor. Die Spanier haben es vorgemacht, dass sie mit einem erfolglosen Trainer nicht weiter machen wollen.

Karl-Hermann Schneider

Ottobrunn

Ich hoffe, dass sich Flick, DFB-Verantwortliche und die Nationalmannschaftsspieler die Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale angesehen haben. Dann wissen Sie ja jetzt, was sie verbessern müssen. Nicht Stehfußball und Ball hin- und her Geschiebe ist angesagt, sondern Laufen und Kämpfen. Ein Beispiel von vielen ist das zweite Tor der Argentinier. Sie erobern den Ball und dann geht’s eilends nach vorne, in diesem Fall glücklicherweise zum 2:0. Wenn Deutschland – so wie Argentinien - den Ball erobert hätte, muss zuerst der Ballbesitz durch zigmaliges Hin- und Hergeschiebe, - meistens nach hinten - gesichert werden. Erst wenn sich die gegnerische Abwehr optimal positioniert hat, geht´s wiederum zigmal mit 3 bis 6 m langen Pässen seitwärts oder nach hinten im Stehen weiter, manchmal sogar glücklicherweise bis in den Strafraum, um dann Chancen zu vergeben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man Zweikämpfe und Laufen vermeidet, damit die gestylten Frisuren unser Spieler erhalten bleiben. Okay, dieser Gedanke war jetzt leicht übertrieben, hat mich aber zum Lachen gebracht in dieser traurigen deutschen Fußballzeit. Gefühlt sind wir ja auch Weltmeister im Rückwärtsspielen, Ballbesitzanteile und im Chancenvergeben. Zu Schade, dass dies nicht für den WM-Titel ausreicht. Flick bekommt von mir die Gelbe Karte und hat somit die Chance, wieder alles in Ordnung zu bringen, bevor er eventuell in zwei Jahren die Rote Karte bekommt.

Georg Paulus

Holzkirchen

Wenn Deutschland 2024 nicht Europameister werden soll, dann hat der DFB richtig entschieden und Herrn Flick als Bundestrainer im Amt belassen. In ähnlichen Fällen war es und ist in anderen Ländern selbstverständlich, dass der Trainer entlassen wird oder selbst zurücktritt und ein Neuanfang erfolgt. Beste und letzte Beispiel ist Spanien. Unabhängig davon sollte klar sein, dass Herr Flick nicht das Format hat, diese Funktion auszufüllen. Seine Spielerauswahl, Aufstellungen, Spielideen und Taktiken sicherten das vorzeitige Ausscheiden bei der laufenden WM. Das sieht jeder fußballinteressierte Fan. Der Grund, warum mit Herrn Flick weitergemacht wird, liegt einzig bei den Entscheidungsträgern des DFB. Diese scheuen eine Entscheidung weil sie sich vor der Verantwortung drücken. Vielleicht sind sie auch nicht qualifiziert genug dafür. Sie haben ja schon versagt, als sie Herrn Flick zum Bundestrainer machten. Zum Schluss noch eine Bemerkung zu Herrn Flick. Er war Trainer bei Bayern und hatte Erfolg. Aber ist es denn ein Kunststück mit diesem Spielermaterial Meister in Deutschland zu werden? Außerdem ist die Tätigkeit eines Auswahltrainers doch etwas anders als die des Clubtrainers. Herr Flick hat versagt und sollte selbst gehen, wenn es die Herren vom DFB dann nicht begriffen haben oder nicht begreifen wollen. Wenn heute im Merkur zu lesen ist, wie Herr Flick das klägliche Versagen seiner Mannschaft noch schön redet und alles rechtfertigt, muss jeder Fußballanhänger große sehr große Zweifel haben, dass er der richtige Trainer ist.

Dr. Peter Roeke

Allershausen