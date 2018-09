Front gegen die AfD

Bundesliga und AfD;Sport 1./2. September

Danke für diese klaren Absagen aus der Bundesliga an die AfD – eine Partei, die mit dümmlichen, sachpolitisch unbedarften Parolen die Menschen für naiv hält und sie so als Wähler zu ködern versucht. Diese Partei mit ihren teilweise geschichtsrevisionistischen, rassistischen, antichristlichen Äußerungen ist schädlich für unser demokratisches Land und sein Ansehen in der Welt. Die Bundesliga macht Front gegen die AfD. Wo aber bleiben die Kirchen? Es ist höchste Zeit, dass die Pfarrer in den Kirchen Klartext reden: Kein Christ kann die AfD wählen!

Dr. Bernd Hein

Fürstenfeldbruck