Unsportliches vom Fußballplatz

Günter Klein: Ein Spieldauert 90+ Minuten;Sport 22./23. Dezember

Als vor circa 15 Jahren der Torabstoß neu geregelt wurde, um das unsägliche Zeitspiel zu unterbinden (früher durfte der Torabstoß nur auf der Seite ausgeführt werden, an der Stelle wo der Ball die Torauslinie überschritten hatte, nach der Regeländerung durfte der Abstoßende den Ball beliebig platzieren um somit, so gedacht, schneller das Spiel wiederzueröffnen), wurde dem auf zeitspielenden Torwart neue Möglichkeiten eröffnet, nämlich den Ball zum Beispiel gemütlich von links nach rechts zu tragen. Also hat diese Regeländerung nur bedingt den erhofften Effekt gehabt. Um das leidige Zeitspiel einzudämmen braucht es nicht unbedingt eine Nettospielzeit (da dies bei Vereinen, die mehrere Spiele nacheinander haben zu Zeitproblemen kommen kann). Deswegen gelten meine Vorschläge vorerst für die ersten 3 Ligen, da hier die technischen Voraussetzungen schneller und besser umsetzbar sind (Anzeigetafel). Warum wird nicht wie in der NFL ein Spieluhr eingerichtet, in der den Spielern/Mannschaften eine gewisse Maximalzeit eingeräumt wird um den Ball wieder ins Spiel zu bringen? Diese sollen gut sichtbar für Zuschauer und Spieler rechts und links hinter den Toren (Anzeigetafeln) angebracht werden. Bei den oberen 3 Ligen sind stets ausreichend Ballkinder um das Spielfeld platziert und somit ist eine schneller Wiedereröffnung der unterbrochenen Partie keine großes Hindernis. Vorschlag a) bei Torabstoß 20 Sekunden Zeit auf der gut sichtbaren Spieluhr. b) bei Eckbällen 25 Sekunden Zeit, da hier oft Spezialisten über das halbe Spielfeld traben, aber dann eine höhere Gangart einlegen werden müssen ! c) bei Einwürfen 10 Sekunden Zeit ab Richtungshinweis des Unparteischen. Einen Einwurf kann jeder machen, da braucht der Ball nicht zwanzigmal hin und her übergeben werden. d) Torwart hat nach Ballsicherung mit den Händen maximal 7 Sekunden Zeit den Ball wieder ins Spiel zu bringen, ansonsten gibt es indirekten Freistoß vom Strafstoßpunkt, wobei die Mauer auf der Torraumlinie (5 Meterraum) aufgestellt werden muss, somit entfällt auch das nerv und zeittötende abmessen des Abstandes. Sollten die Zeiten nicht eingehalten werden, wird einfach umgekehrt, d.h. Einwurf bekommt der Gegner, aus Abstoß wird Eckball und aus Eckball ein Abstoß! Dies wird teilweise schon im Futsal praktiziert. Dann reichen 90 Minuten pro Spiel zzgl. Nachspielzeit durch verletzungsbedingte Spielerbehandlungen, Auswechslungen, Torjubel, Videobeweisunterbrechungen etc. Das sind Maßnahmen, die keinen großen Zauber benötigen.

Joachim Bambach

Dachau

Die in diesem Artikel zitierten Statistiken über die effektiven Spielzeiten bei Fußballspielen überraschen nicht wirklich. Es wurde ja bereits regeltechnisch einiges unternommen, zum Beispiel Rückpass zum Torwart, zeitliche Begrenzung beim Abschlag oder die Gestellung von Balljungen. Einen besonderen Zeitaufwand verursachen jedoch solch unfaire Fußballer (wie Ribéry beim Bayernspiel gegen Frankfurt) welche den sterbenden Schwan mimen, sich 2-3 Minuten auf dem Spielfeld behandeln lassen, dann unter extremen Schmerzen gestützt von medizinischem Personal den Platz verlassen und nach Überschreiten der Außenlinie genesen und vehement das Weiterspielen fordern.

Diese Unsportlichkeit kann man mit einer einfachen Regel abschaffen: bei einer Verletzung, die medizinische Betreuung bedarf, wird der verletzte Spieler mittels Elektroauto vom Platz transportiert. Neben dem Spielfeld erfolgt die Behandlung und erst nach 3-5 Minuten darf der Spieler wieder auf das Feld . Nutznießer von dieser Regel: 1. der Sportarzt hat für die Behandlung keinen Zeitdruck, 2. die effektive Spielzeit erhöht sich, weil es aufgrund der 3-5 Minutenregel weitaus weniger Schauspieleinlagen gibt und 3. noch wichtiger, die fußballbegeisterten Kinder müssen die gespielten Verletzungen nicht mehr nachahmen. Des Weiteren sollte eine Regel gegen das Spucken und Rotzen auf dem Spielfeld eingeführt werden, es ist einfach ekelhaft.

Kurt Knebel

Gilching

Dem Autor des Beitrages kann ich nur Recht geben. Die zunehmenden Spielverzögerungen werden von einem Großteil der Fußballfans als nur ein Ärgernis empfunden. Vielen von ihnen stellen sich die Nackenhaare auf, wenn sie miterleben müssen, wenn einem Match, durch übertriebenes Zeitspiel, jegliche Dynamik und die Chance auf ein besseres Ergebnis für die eigene Mannschaft versagt bleibt. Die Verärgerung ist kaum noch zu überbieten, wenn nur noch wenige Minuten zu spielen sind und ein Akteur nach einem kleinen Rempler den sterbenden Schwan mimt und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden wälzt. Oder wenn kurz vor Spielende noch taktische Auswechslungen erfolgen, bei der den Platz verlassende Spieler pro Laufmeter 20 Trippelschritte hinlegt, bevor er, nach gefühlt fünf Minuten, der den Spielfeldrand erreicht hat. Das alles ist auf Spielverzögerung angelegt und bringt einen Teil der Zuschauer in Rage. Das alles mag sich ja im Rahmen des Regelwerks vollziehen, stellt letztendlich aber eine Form der Wettbewerbsverzerrung statt. Andere Sportarten haben dieses Problem gelöst. Beim Hallenhandball u. a. ist das deutlich besser gelöst. Hier gilt Time out. Egal was sich die Protagonisten für Tricks zur Spielverzögerung ausdenken. Hier gilt gegen Ende einer Partie nur noch die Nettospielzeit. Das beim Fußball einzuführen kann doch kein Hexenwerk sein. Eine entsprechende Regeländerung muss nicht gleich in allen unteren Spielklassen parallel erfolgen. Der Videobeweis, auch noch in der Erprobungsphase, lässt da grüßen. Also. Problem erkannt, jetzt mal handeln!

Bernd Schäfer

Weilheim