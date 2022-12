Fußball WM in Katar

Hanna Raif/Manuel Bonke: Super-GAU für DFB-Elf; Sport 2. Dezember

Es ist die große Zeit des Sparens: Die Sparkassen Weilheim und Garmisch tun sich zusammen, wir sparen (mehr oder weniger) beim Strom, Öl, Gas, Kraftstoffen und beim Einkaufen, weil die Inflationsrate uns das nicht erspart, die Fußballnationalmannschaft spart Kräfte, der DFB die Siegprämien und könnte uns darüber hinaus noch einiges und einige andere ersparen, genau so wie einige besserwissende Politiker es sich sparen können, unser gemeinschaftliches Versagen in den letzten Jahrzehnten schönzureden.

Rudolf Küper

Oberammergau

Respekt Thomas! Hoffe das es noch ein paar andere einsehen. Zum Beispiel: Bierhoff, Gündogan, Neuer usw. Flick sollte weiter machen, sich aber auch hinterfragen.

Michael Benoit

Lochham

Diversity? Dieses Ausscheiden, steht sinnbildlich für den Zustand des ganzen Landes, so wie 1954 auch, damals ging es aber aufwärts. Kleiner Tipp, vielleicht das gerade Woke-Narrenschiff doch nicht mit auf das Spielfeld nehmen.

Georg Niedermeier

Haimhausen

Der erste, der gehen muss, ist Oliver Bierhoff – zweimal versagt, als sportlicher Leiter zweimal in der Vorrunde ausgeschieden. Dann einen Zirkus gemacht wegen der Armbinde. Dann muss ich Hansi Flick mal sagen, wenn ich jedes Spiel mit anderen Abwehrspielern besetze, wie soll das gehen? Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren eine Katastrophe. Wenn ich dann anschauen da muss ein 19-Jähriger Deutschland aus dem Tief herausziehen und die anderen schauen zu wenn ich im letzten Spiel gegen Costa Rica mit einer Viererkette spiele Brauch 7-8 Tore ohne Mittelstürmer. Wie soll das gehen? Dann muss sie Hansi Flick schon mal hinterfragen. Ich finde zurecht, dass Deutschland ausgeschieden ist. Da hat Sebastian Schweinsteiger schon recht oder Mario Basler. In dieser Mannschaft ist keiner der, wo das Sagen hat und auf den Tisch hat sie. 2024 ist die Europameisterschaft. Da muss ich einiges ändern. Das einzige Gute ist, dass die Spiele vom FC Bayern jetzt eine Pause bekommen. Die können sich jetzt auf die Rückrunde konzentrieren und auf die Champions League.

Franz Müller

Aschheim

Da möchte man sagen: one goal statt one love wäre vielleicht die Konzentration auf das Wesentliche gewesen. Politische Aussagen haben im Sport nichts verloren. Unsere Kicker schon. Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Heene

Gräfelfing

Denen haben wir es aber so was von gezeigt. Dieser FIFA und diesen Kataris. Uns einfach diese Binde zu verbieten, gegen die Vielweiberei, one love, only! Da spielen wir doch selbstredend nicht mehr mit, setzen so ein letztes Zeichen und lächeln milde über den Rest der Welt, die Weiterspielenden. Hut ab, Chapeau!

Dr. Georg Neumann

München

Unsere Nationalmannschaft kann man kurz und bündig beschreiben: pomadig, überheblich, politisch! Einfach das Spiegelbild unserer Politiker und Weltverbesserer. Tugenden wie Schweiß, Blut, sich quälen und hart arbeiten vermisst man in diesem Deutschland. Stattdessen spricht Herr Neuer bei dem Bezug des Mannschaftsquartiers von dem üppigen Freizeitprogramm wie Tennis, Playstation etc. Wie unser Basti Schweinsteiger gesagt hat kein Feuer, kein Brennen für die Sache und einfach alles zulassen. Dann chillt mal weiter, ihr Nationalspieler und Politiker. Findet Euch selbst und träumt davon, Weltverbesserer der Herzen zu sein! Und wenn das nicht klappt, gibt es ja noch das Bürgergeld.

Dr. Kai-Udo Hübner

Miesbach

Das Ausscheiden der Fußball Nationalmannschaft spiegelt genau den Zustand unseres Landes wieder. Keine Ordnung, kein System, kein Zusammenhalt und obendrein ein desolater Zustand der Führungsetage.

Horst Breitenherdt

Assling

Offener Brief an Hansi Flick: Lieber Hansi, es ist sehr bedauerlich, dass Du mit Deinen Fußballern bereits in der Vorrunde der WM ausgeschieden bist. Ein Fehler war sicher, dass die Spieler nicht schon gegen Japan in den Endspielmodus gegangen sind. Falsch war sicher auch, dass Du bei dieser maroden Abwehr nicht einen so erfahrenen Spieler wie Mats Hummels nominiert hast. Trotzdem – es ist keine Schande, denn inzwischen können auch die vermeintlich Kleinen sehr gut Fußball spielen. Aber Konsequenzen solltest Du schon ziehen und mache bitte nicht den Fehler Deines charakterlosen Vorgängers Löw.

Bernd Lichti

Germering

Die zeitgleiche Terminierung der Begegnungen in der Schlussphase der Gruppenspiele internationaler Fußballturniere soll das Taktieren auf dem Spielfeld verhindern. Dieses Instrument mutierte zum zahnlosen Tiger spätestens, als das digitale Zeitalter aus seinen Kinderschuhen erwachsen war. Mittlerweile widmet jeder Stadionbesucher und jedes Teammitglied auf der Trainerbank seinem Smartphone die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Spiel vor ihm auf dem Rasen. Damit sind auch alle Akteure auf dem Spielfeld in jeder Sekunde der Begegnung über das Geschehen im parallelen Spiel informiert. Die Turnierveranstalter sollten daher künftig diese Endspiele zeitversetzt ansetzen und die Teams zuerst antreten lassen, deren Abschneiden den größten Einfluss auf die Abschlusstabelle der Gruppe hat. Aktuelles Beispiel: Durch ihre knappe Niederlage gegen Japan hat die spanische Elf drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens darf sie den Einzug in die K.O.-Phase feiern. Zweitens hat sie den Mitfavoriten Deutschland aus dem Rennen geworfen. Drittens entzieht sie sich mit ihrem zweiten Tabellenplatz einem frühen Treffen auf den vermeintlichen Titelfavoriten Brasilien. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Stephan Müller-Wendlandt

Pöcking

Vermutlich gibt es wieder viel Häme und Kritik für die Nationalmannschaft. Allerdings sollte man dabei nicht vergessen, dass alle Spiele, bis auf wenige unachtsame Minuten, durchaus gut waren! Es lag also nicht an der Mentalität oder der Spielerauswahl! Es stellt sich aber schon die Frage, ob die Qualität für eine WM in der Spitze ausreichend ist? Wir entwickeln uns immer mehr zum Theorieweltmeister, alles wird x-mal analysiert, brauchen Tablet und Videotrainer. Zudem meinen wir, und nicht nur im Sport, in Moralfragen Vorreiter sein zu müssen. Warum ist wohl Union Berlin und Freiburg in der Bundesliga so erfolgreich? Sie gehen den Weg der Praxis und harter Arbeit! Diese Entwicklung sieht man auch im Arbeitsleben generell! Statt nach den Pandemiezeiten länger und mehr zu arbeiten, machen und wollen wir das Gegenteil (Work-Life-Balance, Streiks, Bürgergeld usw.). Insoweit wäre im Sport und Politik ein Umdenken angesagt und wünschenswert.

Anton Bönig

Erding

Deutschland scheint sich sogar auch noch bei Ihrem „Lieblingskind“ Fußball, abschaffen zu wollen! Dies hätte ich vor Jahren noch für unmöglich gehalten. Keine erhöhte Laufbereitschaft, kein Kampf um jeden Ball und dazu noch eklatante Fehler im Abwehrverhalten! Ich hatte zeitweise den Eindruck, dass die deutsche Elf unterbewusst Mikado-Fußball spielt: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren! Ganz dagegen die Underdogs des Fußballs, die um jeden Ball kämpften und einige davon verdientermaßen im Achtelfinale stehen. Da der Mensch bekanntlich nie auslernt, hoffen wir einmal auf die nächste Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Axel Baumgart

Rottach-Egern