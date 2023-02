Fußballerisch völlig ahnungslos

Jacob Alschner: Abgewatscht von Verl; Sport 20. Februar

Seit über 60 Jahren bin ich bekennender Fan meines Vereins 1860 München. Ich habe in dieser Zeit alle Höhen und vor allem viele Tiefen miterlebt. Ich dachte eigentlich, dass es mit den Tiefen (Zwangsabstiege, Lizenzentzüge) nicht mehr zu toppen wäre. Doch weit gefehlt! Dieser Verein belehrt mich stets eines besseren. Aber was in dem Verein in diesen Tagen/Wochen/Monaten abgeht schlägt alles bisher dagewesene. Ein Präsidium, das wohl nur auf dem Papier besteht, ein sportlicher Geschäftsführer, der sich auch noch als Trainer versucht und ein fußballerisch völlig ahnungsloser Investor mit einem Gefolge, das weder Anstand noch Ahnung hat. Dazwischen eine Mannschaft, der ich inzwischen zum fehlenden Charakter auch noch spielerisch alles abspreche, was für Liga 3 erfolgreich sein müsste. Aber die absolute Krönung ist, dass man nicht fähig ist, einen sportlichen Leiter zu finden. Ich denke, dass die zuletzt gehandelten Personen keineswegs solch utopischen Gehaltsvorstellungen haben, dass man nicht den ein oder anderen schon hätte verpflichten können. Sie haben bewiesen, dass sie an ihren bisherigen Stationen durchaus Erfolg hatten (Antwerpen, Härtel, Oral). Aber der Präsident hat es ja vorgezogen, in einer der größten Krisen seinen Golfurlaub zu verbringen. Dann lässt man es zu, dass ein völlig überforderter Geschäftsführer Sport noch Trainer spielen darf. Immerhin hat er einen Punkt geholt gegen die Top-Mannschaften der Liga (Oldenburg, Meppen, Verl)! Völlig verwirrte Aufstellungen, Wechsel kreuz und quer ohne Sinn und Verstand. Ich denke, eine geordnete Insolvenz und kompletter Neuanfang ist die derzeit einzig vernünftige Lösung. Traurig aber wahr.

Klaus Mayer

Weißenfeld