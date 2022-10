Kein Platzverweis

Manuel Bonke: Vom Schweiger zum Vulka(h)n; Sport 11. Oktober

Ich kann die Sicht des Bayern Bosses Oliver Kahn nicht teilen. Er meint zum Spiel gegen Borussia Dortmund, dass die Bayern das Spiel hätten früher entscheiden können. Statistisch gesehen haben die Münchner Bayern gerade einmal dreimal während der gesamten Spielzeit auf das Tor geschossen, wobei zwei Treffer erzielt wurden. Beide Tore des FC Bayern aus der Distanz waren nicht ganz unhaltbar für den Dortmunder Keeper. Sieht man noch die vergebene hundertprozentige Chance der Dortmunder etwa einen Meter vor den leeren Tor, ist für erzielte Punkt in Dortmund eher als glücklich zu sehen.

Helmut Materna

Taufkirchen/Vils

Es war mir klar, dass Aytekin parteilich für Dortmund gepfiffen hat. Seine Aussage zum Ermessungsspielraum („Von uns Schiedsrichtern wird immer eine gewisse Empathie und ein Gefühl für die Situation erwartet“) und vor allem der Satz „Vielleicht war es ein Tick zu viel Empathie“, lassen tief blicken. Mit anderen Worten: Schiri Aytekin hatte vor den Dortmunder Fans und dem BVB im Allgemeinen die Hose gestrichen voll. Aytekin wird als bester deutscher Schiedsrichter gesehen. Dann wundert mich nichts mehr. Das hohe Bein von Bellingham hat am Mann nichts zu suchen. Ob Absicht oder nicht, Foul ist Foul. Ein Foul im Strafraum zieht auch einen Elfmeter nach sich, ob es Absicht war oder nicht. Wäre es Davies gewesen, der Bellingham so gefoult hätte, wäre Davies mit Sicherheit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Bezeichnend auch in der Berichterstattung auf kicker.de ist, dass dieses Foulspiel im Spielbericht keine Erwähnung findet. Erst im Artikel „Aytekins eindeutige Replik auf Kahns Tweet“ findet dieses Foulspiel eine Erwähnung, wird aber als unabsichtlicher Tritt abgetan.

Dietrich Goerke

München