Nachlese zur Fußball-Weltmeisterschaft

Nach der Niederlage der deutschen Elf; Leserforum 5. Dezember DFB-Spieler: „Wir spüren Schmerz der Nation“; Sport 5. Dezember Manuel Bonke: Flicks Fehler; Sport 5. Dezember

Der deutschen Elf fehlte, wie es der Spieler Antonio Rüdiger, so treffend sagte: „Der Mannschaft fehlte der absolute Wille und die Gier nach Erfolg.“ Den Multimillionären auf dem Platz ist der Sitz der Frisur und ihr Styling wichtiger als die Leistung. Die Frisur sitzt nach dem Spiel noch genau so wie vor dem Spiel. Spieler die sich Freizeitmanager leisten. Die DFB-Auswahl ist aber nur der Spiegel über den Zustand einer verwöhnten und satten Nation. Kinder, die schon in der Kita mit den neuesten Smartphones herumlaufen, Schüler, die auf teuren E-Bikes fahren, Gymnasiasten, die sich über die schweren Abituraufgaben beschweren und dann ein Sabbatical-Jahr brauchen, um wieder zu sich zu finden, Studenten die schon am Anfang des Studiums über die Work-Life-Balance reden, eine Generation der 30- bis 45-Jährigen, die davon redet, weniger arbeiten zu wollen, aber gleichzeitig vor der Zukunft Angst hat, Politiker die teilweise nicht einmal einen Abschluss in irgendetwas haben und noch nie außer in ihrer Partei gearbeitet haben, ein Kinderbuchautor, der nicht einmal dem kleinen Einmaleins mächtig ist und obendrauf eine Regierung, die nur von Parteiideologie geprägt ist, die zwar nicht für alle Fehler zur Verantwortung gezogen werden kann, aber dennoch fleißig am Ast sägt, auf dem wir alle sitzen. Darüber sollten wir hier in Deutschland mal nachdenken und wieder anpacken und handeln und nicht nur diskutieren und rumlamentieren.

Thomas Gietl

Ebersberg

Kapitän Manuel Neuer: Der Schmerz und die Enttäuschung sitzen tief, dass wir unsere Leistung nicht abrufen konnten.

Wie soll man eine Leistung abrufen können, wenn die gesamte Mannschaft sich vor Spielbeginn auf dem Platz den Mund zuhält? Vielleicht liegt hierin tieferer Sinn, was in den Köpfen der Mannschaft wichtig zu sein hatte und somit die Leistung beeinflusste. Die Hypothek des verlorenen Auftaktspiels belastete unsere gesamte Gruppenphase und bemühte zwischenzeitlich höhere Mathematik mit mehreren Unbekannten. Das hätten die Verantwortlichen den Spielern ersparen müssen! Letztendlich hat die Abhängigkeit vom Ergebnis anderer Mannschaften unser Weiterkommen verhindert.

Christian Bänsch

Brunnthal

Es gab noch nie einen auf der Bank sitzenden Fußballtrainer, der für seine aktiv spielende Mannschaft Tore am Fließband schoss! Dafür sind einzig und allein die Spieler auf dem Feld zuständig. Für Deutschland kickten in Katar die vermeintlich besten deutschen Spieler – also keine dürftig bezahlten Amateure –, die trotz teils brutaler Überlegenheit stattdessen ihr ganzes Können in Sachen Unvermögen zeigten. Allein Trainer Hansi Flick wird für das letztlich chaotische Ausscheiden unserer Mannschaft verprügelt. Warum eigentlich? Flick war am, aber nicht auf dem Spielfeld!

Uwe Schmidbauer

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Herr Bierhoff kann gerne ersetzt werden. Da macht man nichts falsch. Nur der oder die Neue darf keinesfalls ein grünes Parteibuch haben, sonst wird alles noch viel schlimmer.

Peter Reim

München

Sicher, es muss etwas geschehen, aber wird nicht wieder mal nach guter alter deutscher Sitte alles total übertrieben? Was kann beispielsweise der Oliver Bierhoff dafür, wenn sich der Hansi Flick gegen Japan mit der Auswechslung vercoacht, und wenn dieser den Füllkrug statt Müller nicht von Anfang an aufstellt? Und, was kann der Flick dafür, wenn die Mannschaft 67 mal aufs Tor schießt und davon nur 6 verwandelt? Oder 5 mal Latte bzw. Pfosten trifft? Was kann die viel kritisierte Abwehr dafür, wenn es vor allem ganz hinten, nämlich im Tor beim Welttorhüter Probleme gibt, wie sehr leichtsinnige Spielweise gegen Japan und gegen Costa Rica beide Tore wohl in seinem früheren Torhüterdasein gehalten hätte und man dadurch auf die taktierenden Spanier noch mehr Druck hätte ausüben können.

Und dazu die Oberschlaumeier der Presse und vor allem des TV. Nur ein Beispiel: „Die Spieler haben nicht gebrannt“ – Aussage von einem ehemaligen Nationalspieler und sogar Weltmeister, der es aber gerade deshalb am besten wissen müsste, dass man zu diesem Titel 2014 auch einiges Glück während des gesamten Turniers benötigte (zur Erinnerung: Achtelfinale 2:1 nach Verlängerung gegen Algerien, Viertelfinale 1:0 gegen Frankreich und auch das Endspiel). Die kritisierten Spieler haben sicher genau so gebrannt wie er, denn jeder wäre auch sehr gern Weltmeister geworden. Es hat halt nicht sollen sein und am Ende sind wir alle mal wieder schlauer.

Richard Menzel

München

Eigentlich dachte ich, Flick müsste im Amt bleiben. Die Spiele waren nicht so schlecht, wie sie gemacht wurden. Allerdings bin ich über den Abgang bzw. den Rückflug einen Tag nach dem Ausscheiden des gesamten Trainerstabes entsetzt. Statt sich die Spiele bis zum Endspiel anzusehen und zu analysieren (was machen diese Mannschaften besser oder auch schlechter), fährt man in den Weihnachtsurlaub.

Dies ist arrogant und ausgesprochen unprofessionell, was zur Folge haben müsste, dass das gesamte Trainerteam zu entlassen ist. Wann sieht man schon die besten Teams im Turniermodus und die EM ist nicht mehr weit. Die Hotels waren sicher bis zum Turnierende gebucht und bezahlt. Es gäbe als beste Lösung die Nachfolge durch das Trainerteam von Union Berlin oder Freiburg! Damit bekäme man auch wieder die Fans mit ins Boot.

Anton Bönig

Erding

Geht doch! Der nächste bitte! Es fehlen noch ein paar. Die Herren Gündogan, Rüdiger, Neuer usw.

Micheal Benoit

Lochham