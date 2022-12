Nachlese zur Fußball-Weltmeisterschaft

Teilen

Hanna Raif: Richtiger Mann – große Aufgabe; Kommentar Sport, Philipp Kessler: Flicks Baustellen; Sport 9. Dezember Manuel Bonke: Flicks Fehler; Sport 5. Dezember

Bastian Schweinsteiger hat es auch gesehen und sagte, die deutsche Mannschaft hat nicht „gebrannt“. Worauf Flick sagte: „Das ist Quatsch.“ Antonio Rüdiger sagte: „Uns fehlt das etwas Dreckige, wir sind eine liebe Mannschaft.“

Jeder konnte sehen, dass die Mannschaft nie gebrannt hatte. Bei den Spielrückständen hätte sie mit drastischer Erhöhung des Tempos die Gegner, auch mit Risiko, ins Schwimmen bringen müssen. Wenn der Ball zum Einwurf für den Gegner ins Aus geht, müsste ein deutscher Spieler im Spurt den Ball holen und dem Gegner zum Einwurf übergeben. So spielt man ein Turnierspiel, in dem man gewinnt oder ausscheidet.

Dagegen wurde in entscheidenden Spielphasen durch behäbiges, vorsichtiges Hin- und Hergeschiebe, bei dem sich der Gegner gemächlich sortieren konnte, kostbare Zeit verplempert. Andere Mannschaften hatten durch häufigeres Flanken in den Strafraum und dadurch Chaos zu erzeugen und damit zum Tor zu kommen, mehr Erfolg. Diese Spiele waren für den Zuschauer attraktiver. Flick hat das alles nicht wahrgenommen und müsste deshalb ausgetauscht werden.

Walter Herzog

Otterfing

In jedem Land, das ein wenig Aussichten hatte, in der WM eine gute Rolle zu spielen und das aus irgendwelchen Gründen nicht ging, hat man anschließend sich vom Trainer getrennt beziehungsweise man hat ihn gefeuert. Beim DFB wurde nacheinander das dritte Großturnier in den Sand gesetzt. Aber dort macht man natürlich „weiter so“. Es würde den Rahmen dieses Leserbriefs sprengen, wenn ich auf all die taktischen und personellen Fehler des Herrn Flick einginge.

Die nicht ganz so wichtige Nations League hat man schon in den Sand gesetzt, aber das waren ja nur Vorbereitungen auf das große Ereignis. Mit seinem so tollen Trainerstab ist der WM-Titel zu erreichen. Dann kam man noch in eine Todesgruppe, in der ab Viertelfinale keiner mehr dabei war. So stark waren die alle, für unsere Mannschaft aber anscheinend zu stark. Und dann wäre ich gerne dabei gewesen, als man dieses Desaster analysiert hat.

Es gab natürlich nur einen Weg: „weiter so“. Aber Herr Flick hatte am Anfang ja acht Spiele nacheinander gewonnen, ich glaube gegen alle Top-Teams dieser Welt (ab Weltrangliste 150 oder so ähnlich). Unerklärlich diese Entscheidung.

Aber auch beim DFB ist es wichtig, harmonisch miteinander umzugehen, anstatt einmal knallhart durchzugreifen.

Klaus Mayer

Weißenfeld

Geht doch! Der Nächste bitte! Es fehlen noch ein paar. Die Herren Gündogan, Rüdiger, Neuer usw.

Micheal Benoit

Lochham

Herr Bierhoff kann gerne ersetzt werden. Da macht man nichts falsch. Nur der oder die Neue darf keinesfalls ein grünes Parteibuch haben, sonst wird alles noch viel schlimmer.

Peter Reim

München

Es gab noch nie einen auf der Bank sitzenden Fußballtrainer, der für seine aktiv spielende Mannschaft Tore am Fließband schoss. Dafür sind die Spieler auf dem Feld zuständig. Für Deutschland kickten in Katar die vermeintlich besten Spieler, die trotz teils brutaler Überlegenheit stattdessen ihr ganzes Können in Sachen Unvermögen zeigten. Allein Trainer Hansi Flick wird für das letztlich chaotische Ausscheiden unserer Mannschaft verprügelt. Warum eigentlich? Flick war am, aber nicht auf dem Spielfeld.

Uwe Schmidbauer

Höhenkirchen-Siegertsbrunn