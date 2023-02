Nagelsmanns wildes Wechseln

Manuel Bonke und Philipp Kessler: Nagelsmanns ungeliebte Seiten; Sport 21. Februar

Der Platzverweis für Dayot Upamecano war eine klare Fehlentscheidung – aber nicht wegen des Vergehens des bei Laufduellen oft mit unsauberen Mitteln agierenden Bayern-Verteidigers, sondern wegen des eindeutigen Foulspiels gegen Thomas Müller unmittelbar zuvor.

Mit der Niederlage hatte diese Rote Karte freilich nichts zu tun. Bayern kam auch mit 10 Mann gut ins Spiel und zum Ausgleich. Warum es am Ende nicht reichte, lag hauptsächlich an den wilden Wechseln von Julian Nagelsmann.

In Unterzahl braucht man 10 gestandene Kicker und ein geordnetes Mittelfeld. Insofern erschließt sich nicht, warum ausgerechnet der taktisch und fußballerisch nachweislich überforderte Leroy Sané zur Halbzeit eingewechselt wurde. So gesehen mit 9 gegen 11, das konnte nicht gut gehen. Und zur lautstarken Kritik an Nagelsmann: Auch Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld und Hansi Flick ließen mal kräftig Dampf ab. Aber man hat ihnen das verziehen, erstens, weil der Ton passte, zweitens, weil man sie respektierte und mochte.

Genau das ist beim oft unsympathisch und überheblich wirkenden Nagelsmann mit seinem affektierten Neusprech-Gehabe eben nicht der Fall.

Werner Öl

Emmering

Nach dem verlorenen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ging Trainer Nagelsmann vor die Presse und schimpfte „Mein Gott, mein Gott! Ein weichgespültes Pack!“ Hier erschließt sich mir nicht, wen er damit gemeint hat. Lese ich doch, dass zwei Busse des FCB nach dem Spiel auf der Autobahn nach Düsseldorf (Flughafen) im Stau die Rettungsgasse benutzten. Offensichtlich um den Flug nach München nicht zu verpassen. Ist Profis eine Busfahrt nicht zumutbar, weichgespült?



Thomas Schaller



Gammelsdorf



Hat der FC Bayern ein Trainerproblem? Ja, schaut so aus. Der Herr Nagelsmann ist erkennbar überfordert in seiner Traineraufgabe. Man schaue ihn an, wenn in einer Übertragung die Trainerbank gezeigt wird. Er schaut auf einen Bildschirm statt auf den Platz, sein Mienenspiel zeigt Ratlosigkeit und Unsicherheit. Steht er an der Seitenlinie, wirkt er hektisch und aggressiv. Ihm fehlt die Bindung zu seinen Spielern. Das wirkt sich negativ auf deren Leistung aus. Da sind viele sehr gute Fußballer, aber eben keine homogene Mannschaft. So wie Nagelsmann es tut führt man keine Mannschaft zu nachhaltigem Erfolg. Es scheint beim FC Bayern insgesamt etwas nicht zu stimmen. Ein vertrauensvolles Miteinander der Herren Nagelsmann, Salihamidzic und Kahn ist nicht erkennbar. So etwas wie letzten Samstag hätte es unter der Ägide von Hoeneß und Rummenigge nicht gegeben. Allein schon ihre Präsenz hätte den Trainer aus der Schusslinie genommen. Was es braucht ist deutlich mehr Empathie für Spieler und Verein und besseren Stil nach innen und außen.



Jörg Lallinger



München