Nicht Bayern-Niveau

Teilen

Manuel Bonke: Nagelsmann fehlt die Souveränität; Kommentar Sport 20. Februar

Dieses Niveau ist nicht FC Bayern like! Nach der Bayernpleite in Gladbach wütet Julian Nagelsmann, dass sich die Balken biegen. Er hat völlig Recht, wenn er die Schiedsrichter Entscheidung von Herrn Welz mehr als nur in Frage stellt, aber dieses Vokabular ist eines Bayerntrainers nicht würdig. Upamecano wegen Berührens vom Platz zu stellen, war einfach eine Zumutung, wie kann man dieses wichtige Spiel vorzeitig so entscheiden. Aber diese verbale Reaktion darauf, hat leider auch Julian Nagelsmann entlarvt. Er ist noch keine Persönlichkeit mit Niveau. Nach dem Gespräch mit den Schiedsrichtern wütet er: „Welch ein weichgespültes Pack.“ Da hilft es nicht, sich dafür wieder zu entschuldigen. Ein Trainer und Repräsentant von einer weltweit anerkannten Fußballmarke muss anders auftreten. Dass er Thomas Müller, den Kapitän und nicht den formschwachen Gnabry vom Feld nimmt, unterstreicht, dass er auch fachlich angreifbar ist. Othmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Hansi Flick – bitte wieder dieses Anforderungsprofil ansteuern!

Uwe Berger

München

Ist ja auch zu blöd: jetzt hat der FCB den Gladbachern ihren wichtigsten Spieler, den besten Torwart der Liga (man erinnere sich nur an das letzte Aufeinandertreffen als Yann Sommer die FCB-Stürmer mit seinen unglaublichen Paraden zur Verzweiflung brachte - dagegen ist Neuer nur Mittelmaß !) - und doch kann er gegen die Gladbacher zum 5. Mal in Serie nicht gewinnen ! Es ist also weniger die durchaus vertretbare rote Karte gegen Upamecano, der eigentlich in fast jedem Spiel rot sehen sollte– klare Verhinderung eines Torschusses von Pléa – die Nagelsmann so hat schäumen lassen, sondern sein gekränktes Ego, gegen diese Mannschaft vom Niederrhein einfach nicht gewinnen zu können! Letztlich hatten die Stürmer reichlich Torgelegenheiten, bei denen sie schlicht versagt haben, und Gladbach hat Kimmich super aus dem spiel genommen! Mein Mitleid für ihn und den FCB hält sich sehr in Grenzen, es war höchste Zeit, die Liga wieder spannend zu machen – leider haben die Eisernen versäumt, die Tabellenführung zu übernehmen.

Bernd Kunkel

Kirchheim