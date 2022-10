Angst vor dem Islam

In Köln ruft künftig der Muezzin; Titelseite 4. Oktober

Jetzt haben sie es erreicht, der Islam, eine gewaltbereite Ideologie verbreitet sich immer mehr in Deutschland, währendessen unser Glaubensschwestern und Brüder in dessen Ländern verfolgt, bedroht und getötet werden, und die FDP in Bayern auch noch die christlichen Kreuze abhängen will. Haben sich diese verantwortlichen Politiker eigentlich darüber Gedanken gemacht?

Die „Türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion“ (Dijanet Isleri Türk Birligi) kurz DITIB ist der Trägerverein von über 700 Moscheen in Deutschland. In diesen Moscheen sind 400 hauptamtliche Hodschas (Religionsgelehrte, Lehrer) tätig und predigen die Gebete. Diese stehen auf der Gehaltsliste des extremistischen Saudi-Arabien, was Abhängigkeit und Gegenleistungen bedeutet. Die DITIB gibt sich öffentlich als Garant eines moderaten Islam, in Wirklichkeit polemisiert der Leiter des türkischen Religionsministeriums M.N. Yilmaz offen gegen das Christentum.

Die DITIB will auch keine Integration der Muslime in Deutschland. Das herausgegebene Handbuch für Muslime gibt Informationen, sich nicht mit Andersgläubigen einzulassen, weil diese nur zum Christentum verführen möchten, weil das Christentum der unerbittliche Verfolger des Islam sei.

Unsere Vorfahren haben Schlachten geschlagen gegen den Islamismus am Kahlenberg 1683 und bei Lepanto 1571 um den Islamismus einzudämmen, heute wird das Feld den Andersgläubigen kampflos überlassen.

Hermann Unterkircher

Garmisch-Partenkirchen