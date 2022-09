Anschlag auf Gas-Pipeline

Russland bestreitet Anschlag; Titelseite, Klaus Rimpel: Krieg in der Grauzone; Kommentar, Das Rätsel um die zerstörten Röhren; Politik, Wer steckt hinter den Anschlägen?; Leserforum 29. September

Nicht nur in den sozialen Netzwerken wird versucht die russische Propaganda unterschwellig zu verbreiten, dass die USA das größte Interesse an der nicht funktionierenden Gas-Pipeline hätten. Auch in mancher Leserzuschrift wird versucht den Anschlag auf Nord Stream 1 und 2 auf die USA zu richten (siehe Leserzuschrift von Axel Baumgart am 29.9.2022). Nein, das größte Interesse liegt im Kreml. Er weiß die Europäer werden sich, wenn auch zu einem hohen Preis vom russischen Gas endgültig abwenden. Der Abschlag dient der Unruhestiftung und Verunsicherung der Europäischen Union und dem Hochtreiben des Gaspreises.

Georg Aiwanger

Olching

Die einhellige Empörung über diesen möglichen Anschlag mutet schon etwas seltsam an. Nach eigener Bekundung will man ja den Russen kein Gas mehr abkaufen, sodass dieses Leck ganz gelegen kommt. Die Russen werden – wie Leser Axel Baumgart vermutet – kaum so blöd sein, ihre eigene Infrastruktur zu zerstören. Da könnten auch diejenigen dahinterstecken, die schon lange vor dem Krieg gegen diese Pipeline zu Felde gezogen sind und wieder etwas brauchen, das man den Russen in die Schuhe schieben kann. Das erinnert fatal an den Anschlag auf den Sender Gleiwitz am 31. August 1939. Was dann folgte, ist ja bekannt.

Herbert J. Uhl

Baldham

Die Ampel wird nicht traurig sein, da ja nun den Demonstranten für „öffnet endlich Nord Stream 2“ kein Grund zum Demonstrieren mehr gegeben ist, da die Leitung nun sogar mehrfach geöffnet wurde.

Joachim Weiss

Freising

Vermutlich werden wir nie erfahren, wer diese Anschläge verübt hat. Von ihrer Planung, ihrem Aufwand und gelungenen Ausführung her ist zu vermuten, dass es sich bei den Tätern um Streitkräfte eines Staates handelt. Bleibt zu überlegen, welcher Staat oder Staatenverbund ein militärisches, politisches oder kommerzielles Interesse daran haben könnte, Energieverbindungen zwischen Russland und EU (Deutschland) zu unterbrechen oder ihre jederzeitige Verwundbarkeit zu demonstrieren. Wobei man Ost und West und gut und böse gleichermaßen betrachten sollte. Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.

Eberhard Koenig

Baiern

Die USA haben seit dem 24. Februar 2022 mehr als 22 Milliarden US-Dollar Militärhilfe in die Ukraine investiert. Da liegt es für mich nahe, wenn ich von zerstörten Ostseepipelines höre, zuerst an die USA zu denken.

Der Direktor der renommierten Denkfabrik „Stratfor“ George Friedman, warnte bereits 2015 vor der Gefahr eines Bündnisses zwischen Russland und Europa, das die größte Gefahr für die USA darstellen würde und unbedingt zu verhindern sei. Als Professor für Politikwissenschaft schulte er zwanzig Jahre lang Kommandeure der US-Streitkräfte in Fragen der Sicherheit und Verteidigung.

Ben Possemis

Raisting

Zwei Leserbriefschreiber äußerten sich gegensätzlich zu der Vermutung, dass Russland der Täter sein könnte. Meine dritte Annahme: Ein Land war all die Jahre vehement gegen den Bau von Nord Stream 2, nämlich Polen. Das Verhältnis Polens zu den USA ist auch auf militärischer Basis sehr gut. Joe Biden möchte Russland auch für die Zukunft zu einem unbedeutenden Staat machen und ein Wiederaufleben des Gashandels unterbinden.



Udo Proske



Ottobrunn



Die Nordstream-Pipelines sind ein (wirtschafts-)politisches Machtinstrument, das Deutschland erpressbar macht. Sollte es im kommenden Winter zu einem Gasnotstand kommen und die Gasspeicher doch nicht so voll sein, wie man uns das gebetsmühlenartig glauben machen will, dann kann es durch die dadurch entstehenden Preissteigerungen bei Energie und Verbrauchsgütern zu sozialen Spannungen kommen. Unter dem Druck der Straße (und der Wirtschaft) könnte dann im Frühjahr 2023 die Ampelkoalition bzw. ihre Nachfolgerin gezwungen sein, den Kreml um die Lieferung von Gas zu ersuchen, was gegen eine Korrektur der deutschen Haltung zu den Russland-Sanktionen natürlich gewährt würde. Mit den Sabotageakten wurde den Russen dieses Machtinstrument aus der Hand genommen. Wer immer Löcher in die Gasleitungen gesprengt hat, wollte Tatsachen schaffen um ein solches Szenario zu verhindern und die Bundesrepublik in die Russland-Sanktionsfront zu zwingen. Die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen für Deutschland waren dabei nachrangig. Wenn Russland kein Gas nach Deutschland liefern will, dann braucht es nur wie geschehen keines einzuspeisen, warum sollte der Kreml die Gasleitung zerstören? Das ergibt keinen Sinn. Die Diskussion um das „Wer hat’s getan?“ erinnert irgendwie an Saddam Husseins Chemie- und Nuklearfabriken.



Andreas Michael Haltmair



Gmund