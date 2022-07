Ausverkauf der Heimat

SPD: Neuer Anlauf für Mietendeckel; Titelseite 12. Juli

Das Anliegen der SPD, die Geltungsdauer des Mietspiegels auf drei Jahre zu verlängern, ist vergleichbar mit einer einseitigen Manipulation von statistischem Zahlenmaterial. Alle zwei Jahre erhöht sich weiterhin wegen der Immobilienblase der Bodenrichtwert und der Verkehrswert einer Immobilie mit Auswirkungen auf das Mietniveau, auf die steuerliche Einwertung und auf die Gentrifizierung in den Ballungsräumen. Eine über mehrere Generationen erhaltene Immobilie in Familienbesitz mit sozialen Mieten und unter Denkmalschutz stehend ist nicht mehr vererbbar und Verkauf ist oft die letzte Option der Erben. Das heizt die Immoblase an. Die Käufer sind kaum mehr Privatpersonen. Ich bezeichne das als „Ausverkauf der Heimat“ und eine Enteignung von Privatvermögen durch die Hintertür, sowie eine hingenommene Vertreibung bisheriger Mieter. Auch der SPD-Plan zur Mietendeckelung ist willkürlich. Wie kann es sein, dass die Stadt München bereits in diesem Jahr die umlagefähigen Abfallgebühren um 30 % und den Handwerker-Parkschein von 250 Euro auf 720 Euro im Jahr weit über der Inflationsrate erhöht hat, aber die Mieten wegen der Inflation deckelt? Vermieter, ungeachtet ob Denkmalschutz-Gebäude oder Neubau, sollen die Heizgewohnheiten ihrer Mieter über die CO2-Steuer mitbezahlen? Nähern wir uns nicht der DDR-Wohnungszwangswirtschaft, deren Auswirkungen 1989 für jeden sichtbar wurde?

Gisela Aeckerlein

München