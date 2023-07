Biden wünscht sich von der Leyen

Kathrin Braun: Von der Leyen soll Nato führen; Titelseite 7. Juli

So so, der US-Präsident Joe Biden will sich für die Frau von der Leyen als künftige Nato-Generalsekretärin einsetzen. Mittlerweile glaube auch ich, dass dieser Mann nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist. Mehr braucht man zu diesem Thema nicht zu sagen. Der Werdegang dieser Frau ist uns ja bestens bekannt.

Helmuth Schleier

Oberneuching

Der nicht mehr ganz taufrische US-Präsident, wünscht sich „Uschi von der Schuldenburg“ als Nato-Generalsekretärin. Ist das ein vorgezogener Aprilscherz? Haben wir schon vergessen, was die für Glanzleistungen als Verteidigungsministerin hingelegt hat? Ich sage nur Gorch Fock! Einen Vorteil hätte ihre Wahl doch. Es gäbe weniger bis keine Kriege mehr, da sich sämtliche Militärs totlachen! Putin als Erster! Die Ausgaben für Rüstung wären hinfällig, das eingesparte Geld können wir dann der Nato-Generalsekretärin wegen besonderer Dienste als karges Zubrot geben. Ich kann nur hoffen, dass die künstliche Intelligenz noch rechtzeitig Deutschland und Europa erreicht. Hirn ist bei uns schon lange ausverkauft.

Edeltraud Hartl

Puchheim

Selten hat mich so eine Nachricht am Verstand von Joe Biden des US-Präsidenten zweifeln lassen. Wie kann man eine Person, die schon als Ministerin für Verteidigung total versagt hat und dann abgeschoben zur EU nun als Nato-Generalsekretärin ins Gespräch bringen? Sollte das so eintreten, kann ich nur sagen: armes Europa. Ein Segen ist, dass der noch amtierende Jens Stoltenberg sich hat breit schlagen lassen noch bis 2024 weiter zumachen. Ich hoffe, dass sich bis dahin eine vernünftige Person finden lässt, die den Anforderungen für so ein wichtiges Amt gerecht werden kann. In meinen Augen wäre Frau von der Leyen eine totale Fehlbesetzung.

Detlef Schad

München

Der Vorschlag Joe Bidens, Frau Leyen als zukünftige Nato-Generalsekretärin ins Spiel zu bringen macht mir ehrlich ziemlich Angst. Ich hoffe, Biden ist der einzige Nato-Staatschef der vergessen hat, mit welch kruden Beratersystemen und grundsätzlichem Misstrauen gegen die Bundeswehr sie diese mit Volldampf und sehenden Auges an die Wand gefahren hat. Als Miss Europa mit an Fantastereien grenzenden Ideen kostet sie uns nur Milliarden an Steuergeldern. Sollte sie aber jemals an der Spitze der Nato stehen, könnte sich diese wohl besser gleich selbst auflösen. Die Russen würden sich freuen.

Helmut Hacker

Holzkirchen

Aufgrund dieses Artikels glaube ich nun auch daran, dass der US-Präsident wegen altersbedingter Schwächen für eine zweite Amtszeit nicht tragbar und sogar gefährlich ist. Weiss er nicht oder erkennt er es nicht mehr, dass mit Frau von der Leyen als deutsche Verteidigungsministerin das Desaster der Bundeswehr rasant in die Wege geleitet wurde. Soll sie jetzt auch noch die Nato zugrunde richten?

Hermann Singer

Gmund