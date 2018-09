Leserbriefe zu Chemnitz

Streit um Überwachung der AfD; Titelseite, Zwei Demos und 18 Verletzte; Politik 3. September

Bei dem kontroversen Thema geht es bei den Befürwortern einer solchen Überwachung nicht so sehr um eine altruistische Motivlage zur Rettung der Demokratie, sondern eher um ganz eigennützige Beweggründe, angesichts der panikartigen Befürchtung bei den Traditionsparteien, die AfD könnte noch mehr als bisher schon, frühere Stammwähler auf ihre Seite ziehen. Eine missbräuchliche Überwachung der AfD durch den Handlanger Verfassungsschutz würde zudem die Chancengleichheit der zur Wahl zugelassenen Parteien in undemokratischer Weise einschränken und gleichbedeutend den volljährigen Wahlbürger durch Zwangsfokussierung auf die Altparteien unzulässig entmündigen.

Thomas Prohn

Erding

Schlimme Zeiten, nur Hass und Gewalt! Chemnitz, nach einer kurzen Pause, steht schon wieder das nächste Großereignis bevor. Ja, diese Krawalle und Ausschreitungen sind furchterregend. Haben die Leute heutzutage nichts anderes zu tun, sprich keine Arbeit? Fast gleichzeitig demonstrieren 500 Menschen gegen eine NPD-Demo in München, was ihr gutes Recht ist. Trotzdem dürfen auch andere ihre Meinung öffentlich kundtun. Muss aber alles gleich so ausarten, wie auf dem Bild im Münchner Merkur (3. September), wo Frau Schulze von den Grünen, wutentbrannt, mit verzerrtem Gesicht, den Mittelfinger zeigt? In welchem Land leben wir eigentlich – was für Politiker(innen) haben wir? Geht’s noch - was kommt noch auf uns zu? Armes Deutschland.

Karlheinz Dettweiler

Haimhausen

In dem Bericht, in dem es primär um die von mehreren Parteien geforderte Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz geht, wird auch Volker Kauder zitiert: „Man müsse die AfD-Wähler schon fragen, ob sie sich nicht schämen, einer solchen Partei die Stimme zu geben.“ Diese Aussage gibt es in ähnlicher Form von anderen Parteien und diversen Medien auch. All dies geschieht natürlich unter dem Eindruck ständig steigender Umfragewerte für die AfD. Dazu stelle ich Folgendes fest: Die AfD war nach ihrer Aufspaltung bis zur selbstherrlichen Öffnung der Grenze durch Frau Merkel für eine halbe Million Flüchtlinge im Herbst 2015 auf dem Weg in die politische Bedeutungslosigkeit. Es war so sicher wie das Amen in der Kirche, dass diese Grenzöffnung und der weitere Zustrom von Flüchtlingen und den damit verbundenen, allseits bekannten Problemen zu einem fulminanten Aufstieg der AfD führen würde. Herr Kauder sollte sich zurücknehmen und anstatt eine ständig anwachsende Wählerschaft zu beschimpfen, sich das Ursache/Wirkungsprinzip zu eigen machen. Meiner festen Überzeugung nach ist der Aufstieg der AfD allein der verantwortungslosen Flüchtlingspolitik der Frau Merkel zu verdanken. Und daran haben die Unionsgranden, nicht zuletzt Volker Kauder selbst, ein gerüttelt Maß Anteil. Mittlerweile ist die AfD auf dem Weg zur zweitstärksten politischen Kraft in Deutschland und das ist nun wirklich nichts, worüber ich mich freue. Mit Wählerbeschimpfungen, Nazivergleichen, Forderungen nach Überwachung durch den Verfassungsschutz und dergleichen ist der AfD Höhenflug jedenfalls nicht zu stoppen. Dazu bedarf es schon einem Rücktritt der Frau Merkel und einer anderen Flüchtlingspolitik.

Michael Sassnink

Neubiberg

Keine Macht den Rechten! Gerade in diesen Zeiten sollten alle Bürger aufstehen und noch mehr und eindeutig Farbe bekennen gegen Ausländerhass und Gewalt. Leider fallen alle Botschaften unserer Politik an die Menschen draußen immer öfter auf unfruchtbaren Boden. Und warum? Nun sind diese unwürdigen Gewaltexzesse in Sachsen nur ein Teil einer vorherrschenden sehr großen Unzufriedenheit in unserem Land, an der sich die Damen und Herren Politiker eine gewaltige Mitschuld eingestehen müssen. Die Menschen draußen verstehen die Politik einfach nicht mehr. Seit anno dazumal Herr Gerhard Schröder, der als Hoffnungsträger für eine soziale Gerechtigkeit galt, mit seiner Agenda 2010 den Karren ins unsoziale kalte Abseits fuhr, geht es uns viel besser? Manchen ja, vielen nein. Ein Dank auch noch an den damaligen Spezl des Kanzler, Herrn Peter Hartz! Sollte man den Titel des Almosen Hartz IV nicht besser abschaffen?

Ich könnte noch jede Menge Beispiele an Unzufriedenheit oder sagen wir besser Ungerechtigkeit nennen, beschränke mich jedoch auf das Thema Rente. Wie viele Politiker haben hier schon rumgepfuscht und alle haben sich danach selber über den grünen Klee gelobt, für ihre hervorragende Arbeit. Nur ist halt bis dato der große und richtige, geschweige denn der gerechte Wurf leider nicht gelungen. Solange alle Parteien die Menschen da draußen als lästiges Anhängsel empfinden und nicht ernst nehmen, eine Politik nur für sich selber machen und das Geld, das ja eigentlich nicht da ist (oder vielleicht doch?), mit offenen Händen rauswerfen, wird diese Unzufriedenheit zunehmen und die Bürger werden mehr und mehr auf die Straße treiben.

Gerd Hruschka

Bad Tölz

Wir werden mit allen Mitteln des Rechtsstaates den rechten Hetzern entgegentreten – das also soll das dumme Volk beruhigen! Und es soll sich schämen, die AfD zu wählen! Nein, das werden die AfD-Wähler nicht tun, denn sie hoffen darauf, dass die einzig verbleibende Partei, die den Rechtsstaat in jeder Hinsicht wieder durchsetzen will, sich für rechtsstaatliche Mittel gegen alle Straftäter – auch gegen solche Zuwanderer, die eine Ordnungswidrigkeit oder gar Straftat begehen, einsetzt und dabei unsere Gesetze ggf. auch über diejenigen des Islam stellt – auch möglicherweise mit der Folge einer Abschiebung. Schließlich muss der biodeutsche Normalbürger seinen Strafzettel für Falschparken auch in jedem Falle bezahlen! Gleiches Recht für alle muss wieder die Norm sein. Diese Maßnahmen wären das effektivste Mittel gegen rechte Hetze, vor allem, wenn dadurch auch noch unterbunden wird, dass Migranten von hier aus in den europäischen Nachbarländern morden und andere Straftaten begehen können. Die Forderungen auch aus den Reihen von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken, die AfD zu überwachen, ist ein deutlicher Ausdruck der Schwäche aller, auch der ehemaligen Volksparteien, und hilft weder gegen die Sorgen der Bürger noch gegen Hetze.

Andrea von Beaulieu Marconnay

Petershausen

Es ist nicht nur die sogenannte bürgerliche Mitte, es ist ein Großteil der Bevölkerung, der nicht verstehen kann, warum mehrfach vorbestrafte Ausländer (Asylbewerber, Wirtschaftsflüchtlinge, EU-Ausländer etc.), in Deutschland geduldet und nicht sofort abgeschoben werden. Wir sind ein demokratisches Land und sagen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und dass es ein Recht auf Asyl gibt. Das ist auch gut so! Wir geben den zu uns kommenden Menschen die Chance, in Deutschland aufgenommen zu werden, mit uns zu leben und zu arbeiten. Aber dann muss man auch von ihnen erwarten und fordern können, dass sie sich an die deutschen Gesetze halten. Wenn einer das nicht kann, und mit dem Gesetz mehrfach in Konflikt kommt, dann hat er eigentlich seinen Aufenthaltsstatus verwirkt. Er müsste das Land verlassen.

Im Fall von Chemnitz lag ein richterlicher Bescheid zur Abschiebung vor! Er konnte aber aus Gründen der Zuständigkeiten zwischen den zuständigen Ministerien (Bund und Land) innerhalb von 6 Monaten nicht vollzogen werden. Jetzt muss erst wieder ein langwierig laufender neuer Antrag auf Abschiebung an Bulgarien, dem Aufnahmeland, gestellt werden. Warum? Wenn man so etwas hört, muss man sich schon die Frage stellen, ist es nur Schlamperei, unprofessionelles Verhalten oder gibt es Menschen in den Ministerien, die diese armen, kriminellen Menschen vor der richterlich angeordneten Abschiebung schützen wollen?

Udo Gößler

Feldkirchen