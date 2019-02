Wohin ist das Geldverschwunden?

Leserbrief

Die gute Nachricht:Rückzahlung;Titelseite 7. Februar

Das Schweizer Bundesgericht hat im Rechtsstreit um das verschollene DDR-Vermögen zugunsten Deutschlands entschieden. Das ist gut so und freundlich von den Schweizern. Ich erinnere mich aber, dass nach der friedlichen Revolution und dem Untergang des DDR-Regimes 1989 eine weit höhere Zahl an veruntreuten SED/DDR-Vermögen kursierte – in Höhe von circa 68 Milliarden. Diese Milliarden, die dem früheren DDR-Volk gehören (und den früheren DDR-Bürgern zu Gute kommen sollten), wurden bisher nicht aufgefunden. Mein Eindruck: Man hat seinerzeit auch keine besonderen Anstrengungen unternommen, diese veruntreuten Gelder aus den dunklen Kanälen herauszufischen. Jetzt frage ich mich allerdings bei der politischen Entwicklung in Deutschland, ob diese Milliarden vielleicht in dubiosen linken Stiftungen und Jugend-Organisationen (z.B. Amadeu Antonio Stiftung; Antifa; Indymedia; Links Unten; Antifa-Zeckenbiss) stecken. Wäre da nicht auch dringend ein sogenannter Prüf-Fall des Verfassungsschutzes angebracht?

Günter Johannsen

Feldkirchen