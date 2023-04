Debatte um Heizungen

Teilen

Scharfe Kritik an Heizungs-Plan; Titelseite, Christian Deutschländer: Regieren im Blindflug; Kommentar 3. April, Heizungsstreit erhitzt die Gemüter; Leserforum 4. April

Richtig ist, dass es Handlungsbedarf gibt, den Ausstoß von CO2 zu begrenzen. Richtig ist auch, dass Deutschland das Klima nicht retten kann und hierfür eine globale Anstrengung nötig ist. Nicht desto weniger muss aber mal irgendwo angefangen werden, um die Klimaziele zu erreichen. Hierzu wäre es hilfreich erst einmal festzustellen, was in welcher Menge die CO2 verursacht und freisetzt (interessante Aufgabe für die Medien). Da stellt sich schon die Frage, ob hier Heizungen einen entsprechend effektiven Beitrag zur Klimafreundlichkeit beitragen können. Zum einem werden sie nur zur kalten Jahreszeit intensiv betrieben und zum anderen eh durch Erneuerung nach und nach als Faktor zur Klimaerwärmung unbedeutender. Wenn gleichzeitig Kohle verstromt wird, weil man ja keine AKWs mehr haben will. Wobei ja richtig ist, dass das Gefahrenpotenzial und das Abfallproblem durchaus immens sind. Es wird aber kaum weniger, wenn der Rest Europas auf Kernkraft setzt und wir dann diesen Atomstrom kaufen zur Versorgungssicherheit. Die Abschaffung dieser Energieform wäre sicherlich erst dann sinnvoller, wenn hierfür ausreichend Ersatz durch Speicherung erneuerbarer Energie geschaffen ist. Zumal der Strombedarf weiterhin stark wachsen wird um umweltfreundlicher zu werden. Nur sollte dann auch die Energieerzeugung CO2 frei erfolgen.

Ob wir am Ende ein paar Tonnen Atommüll mehr oder weniger haben, dürfte kaum von entscheidender Bedeutung sein. Wo sollen die 65 % erneuerbarer Energie herkommen, wenn immer mehr Strom (Wärmepumpen, Elektroautos, Digitalisierung, E-Fuels, Wasserstofferzeugung) gebraucht werden. Ach ja da wäre noch Holz. Ist aber auch nicht so günstig, wenn mehr verheizt wird als nachwächst. Schon jetzt werden in einigen Regionen Wälder vernichtet, um verheizt zu werden. Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass die geplanten Maßnahmen sich nicht an der Effizienz zur Klimasicherung orientieren, sondern man Entscheidungen trifft, die am einfachsten durchzusetzen sind. Zwar wird dem Bürger Hilfe versprochen, die aber noch nicht mal definiert ist und scheinbar davon ausgeht, dass ab 80 der Bürger finanziell schwach ist, während jüngere Menschen hier besser aufgestellt sind. Insgesamt bleibt der Eindruck vom ideologischen Aktionismus und Schnellschüssen, deren praktische und sinnvolle Durchführung wenig hinterfragt sind. Meines Wissens kann man Gasheizungen auch mit Wasserstoff, dessen grüne Erzeugung ein wichtiges Ziel ist, betreiben.

Burckhard Schirmer

Petershausen

Die Ampelregierung unter Führung vom Bundeswirtschaftsminister Habeck, hat nach den kurzfristigen Energieeinsparmaßnahmen gemäß Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV) und Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) und den damit verbundenen Kosten einen weiteren Kostentreiber, den verbindlichen Austausch / Erneuerung fossiler Heizungsanlagen ab 1. Januar 2024 beschlossen.

Derzeit ist jedoch nur die Rede und die Diskussion für oder gegen den Austausch der Heizungen in privat genutzten Einfamilienhäusern. Wohnungseigentümer einer WEG mit zentraler Heizung oder noch einzelnen Gasetagenheizungen sind im Entwurf am Rande kurz erwähnt.

Vorgaben und Pläne für die Umstellung der Heizungsanlagen von Nichtwohngebäude, wie Büroobjekte, Werkstätten, Handel, Logistik, Kultureinrichtungen, Schulen, Schwimmbäder, Sporthallen oder Hotels, und auch Krankenhäusern, Senioren- / Pflegeheimen fehlen jedoch gänzlich im Gesetzentwurf. Werden die denn nicht auch beheizt?

Ebenso erfolgt keine Diskussion zu den Auswirkungen auf Mehrfamilienhäusern und Wohnobjekte von privaten Vermietern oder von Investoren, Wohnungsbaugesellschaft und Objektgesellschaften.

Nach aktueller Rechtslage ist dies im frei finanzierten Wohnungsbau, und nicht nur dort, eine energetische Modernisierungsmaßnahme nach BGB § 555b, Abs. 1, 3, 4, 5, 6. In der Konsequenz zieht das für die Mieter eine Mieterhöhung / Modernisierungserhöhung nach BGB § 559 nach sich. Die Vermieter werden die Kosten, soweit rechtlich zulässig, maximal auf die Wohnungsmieter umlegen. Die Umlage der Modernisierungskosten führt neben der ‚normalen’ Mieterhöhung oder Indexierung somit zu einer weiteren Erhöhung der oft schon hohen Mietkosten. Eine konkrete Entlastung ist nicht angedacht. So viel zum Thema günstige und sozialverträgliche Mietpreise.

Somit sind nicht nur die Eigentümer „kleiner“ Einfamilienhäuser betroffen, sondern alle Mieter, deren zentrale Heizung oder Warmwasserbereitung mit Erdgas oder Heizöl betrieben werden. Neben der Erneuerung der Heizung und den Heizkörpern mit allen Rohrleitungen, sowie dem Warmwassersystem, werden auch zusätzliche Dämmung und ggf. ein Fenstertausch notwendig um den entsprechen Effekt zu erreichen. Warum wird das eigentlich von den Verantwortlichen nicht öffentlich thematisiert? Wurde das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) versehentlich übersehen oder sogar bewusst zurückgehalten, um nicht noch für zusätzliche Verunsicherung zu sorgen?

Michael Fritzsche

Puchheim

Von den 8 Leserbriefen unter dem Titel Heizungsstreit erhitzt die Gemüter gefällt mir vor allem der Artikel von Herrn Hans Pfleger, der einen Plan zum Austausch dieser Regierung einfordert. Mit welcher Begründung kommt die grüne Sekte dazu, nach irgendwelchen Zufallsgegebenheiten Millionen Heizungsbesitzern zulasten aller Steuerzahler eine neue Heizungsanlage zu sponsern. Hallo ihr Durchgeknallten, ich schaffe mir gerne eine neue Heizungsanlage nach euren Wunschvorstellungen an, vorausgesetzt ihr sponsert komplett mir (m)ein neues um diese Anlage herumgebautes Wohnhaus.

Georg Schuster

Penzberg

Es ist leicht, ein irrwitziges Gesetz zu schaffen, auf Kosten anderer Leute. Die weltfremden grünen Volksvertretern sollten erst selbst was auf die Reihe bringen, bevor sie das sauer erarbeite und vielfach versteuerte Vermögen der Hausbesitzer zu vernichten. Der Wohnungsbau kommt durch die bevormundenden ruinösen Einstellung zum Erliegen, denn der Haus und Wohnungsbesitzer ist nicht die Melkkuh des Staates. Übermüdete Politiker können nur blöde Entscheidungen treffen. Bei den Gasetagenheizungen in Altbauten, mit Fehlböden, nur teilunterkellert und ohne einem Heizkeller mit sehr wenig Grund kann keine Wärmepumpe eingebaut werden. Da ist es auch nicht möglich eine Bodenheizung einzubauen. Da das Dach auch nicht für Solarstrom geeignet. ist, soll dann das Haus in die Luft sprengen werden??? Wir haben keine Möglichkeit eines Fernwärmeanschlusses zu bekommen. Wasserstoffheizung ist auch noch nicht ausgereift. Was ist mit den Gasherden? Der Altstadtbereich verfügt über keine Fernwärmeanschlussmöglichkeit. Es fehlt an Handwerkern, Geld, Material und der Zeitplan ist nicht durchführbar. Ich glaube nicht an Zuschüsse, da der deutsche Staat über die Ohren verschuldet ist. Wer nichts hat, dem kann man auch nichts nehme, denn den Letzten beißt der Hund. Für die Heizungserneuerungskosten haben auch anteilig die Mieter aufzukommen. Der Staat kann sparen, wenn er die Klimakleber zu Kasse bittet oder diese für gemeinnützige Arbeiten heranzieht. Wir haben zu viele gesunde junge Leute die nicht arbeiten dürfen und wollen. Da muss Einhalt geboten werden.

Elisabeth Dorn

Miesbach