Der Konflikt mit Russland

Teilen

Putin erkennt „Volksrepubliken“ an; Titelseite 22. Februar

Da hat man (auch ich selbst) in den letzten Jahren versucht, für Putin und damit Russlands Politik Verständnis aufzubringen. Hat das unermessliche Leid dieser Völker im Zweiten Weltkrieg, die völkerrechtlich fragwürdige Schenkung der Krim durch Chruschtschow an die Ukraine, Russlands förderliche Haltung bei der Wiedervereinigung, die Nato-Osterweiterung und Bushs Aufruf zum Nato-Beitritt der Ukraine und Georgiens usw. bei der Bewertung seiner Politik in die Waagschale geworfen – und ist nun maßlos enttäuscht. Hinzu kommt zunehmend mehr Angst vor dem immer unberechenbarer werdenden russischen Präsidenten, seinen Unwahrheiten und seiner Haltung zum Völkerrecht und der Völkergemeinschaft. Und man ist gleichzeitig ratlos, weil es ihm offensichtlich auch gelungen ist, progressive und besonnene Berater auszuschalten und große Teile des russischen Volkes durch Fehlinformationen in seinem Sinne zu beeinflussen. Auch das lässt leider auch Vergleiche mit Hitler zu. Es bleibt aber auch zu hoffen, dass sich die westlichen Demokratien als Antwort nicht nur in eine verheerende Sanktionspolitik treiben lassen. Die lässt Putin kalt, stärkt eher die Nähe zu China und anderen Autokratien und hätte nur gravierende Folgen für vor allem einfache Menschen des russischen und insbesondere auch deutschen Volkes.

Dr. Gerd-Günter Paschen

Saulgrub

„Clausula rebus sic stantibus“ gefährdet „pacta sunt servanda. Bezieht man letztere, bereits spät…..siche Rechtsregel nicht nur auf Verträge im technischen Sinn, sondern auf Wortleistungen, Zusagen, Versprechungen u. dgl., so können die russischen Beteuerungen, keinen Einmarsch in die Ukraine zu planen, keineswegs beruhigen. Die Redensart „die Zeiten haben sich geändert“, ist oft, schnell und leicht daher gesagt, und zwar in allen Lebensbereichen, ob privat, geschäftlich oder auch (von uns Deutschen leider selbst hinreichend und schmerzhaft erlebt) in der Politik. Ein „neuer“ Grund für einen Sinnes- oder Handlungswandel ist schnell gefunden, konstruiert, nicht selten initiiert und selbst geschaffen. Ich habe mir ge……, diese meine Erkenntnis in einen (eiliegenden) Sechs Zeiler zu fassen.

Jürgen Beyer

Weilheim

Soeben sagte der Nachrichtensprecher, das Wladimir Putin, aber damit auch die russische Föderation, mit ihrer Allstaatspartei „Einiges Russland“ die Gebiete Luhansk und Donesk in der Ostukraine, als unabhängige Staaten anerkennt. Dazu ist Folgendes zu sagen, wenn einzig Russland diese Gebiete als unabhängig anerkennt, in der Ostukraine, Luhansk und Donesk , so ist das noch lange nicht völkerrechtlich bindend. Wenn ein Staat diese Gebiete als unabhängig anerkennt, ist das eine Stimme unter 190 anderen Stimmen, oder Staaten.

Das Putin die Gebiete als unabhängig anerkennt, ist die Aufkündigung einer friedlichen Diplomatie, um diese Gebiete in der Ostukraine Die Ukraine ist ein souveräner Staat, der keine Mitgliedschaft oder Bindung zur Nato hat. Die Ukraine wird überfallen, so deutlich muss man es schon sagen. Rein völkerrechtlich weist die gegenwärtige Situation Bindungen zu 1938, nach dem Münchner Abkommen zwischen Chamberlain und Hitler. Heim ins Reich – der Führerkult um Wladimir Putin ist auch nicht anders als der Führerkult um Adolf Hitler 1938: Das gedemütigte Deutschland will seine Revanche und besetzt in der Tschechoslowakei das Sudetenland.

Diese Situation haben wir im Februar 2022, an der Grenze zur Ukraine. Das gedemütigte Deutschland sucht den Krieg oder den Konflikt, nach der Appeasement Politik 1938 in München, besetzen deutsche Truppen, das Sudetenland in der Tschechoslowakei Die Ukraine ist wie die Tschechoslowakei ein souveräner Staat, damit völkerrechtlich anerkannt. Seit 1991, George H. Bush und Michail Gorbatschow. Es sollte dringend eine Sitzung des Sicherheitsrats der UN wegen der Ukraine stattfinden. Das Veto Russlands ist im Sicherheitsrat zu erwarten.

Stefan Vollmershausen

Dreieich

Da hat sich der Westen wie ein Zirkusbär am Nasenring vorführen lassen. Die Situation erinnert sehr an die Einverleibung des Sudetenlandes und Böhmens sowie des Anschlusses Österreichs. Hitler hat bekommen, was er wollte und der Rest der Welt dachte, dass dann Ruhe wäre. 1938 ist für Putin die Blaupause und er wird sich auch den Rest der ehemaligen Sowjetunion einverleiben wollen, wie es aus seiner Rede von Montagabend zu entnehmen ist. Und wie 1938 ist der Westen wieder einmal uneinig und die demokratisch geprägten Politiker gehen davon aus, dass Putin genauso tickt wie sie selbst. Putin denkt und handelt wie Hitler, nur intelligenter. Empeasement ist da der falsche Weg, da er dem russischen Imperialismus nur Vorschub leistet. Was es braucht, ist ein neuer Nato-Doppelbeschluss zusammen mit einer kompletten möglichst weltweiten Isolierung Russlands auf allen Ebenen, sowie die Androhung der Schließung aller Häfen, der Ostseezugänge und des Schwarzmeerzugangs für russische Schiffe. Das wäre eine starke Antwort. Nur diese Sprache wird von Putin verstanden und ernst genommen.



Frank Rogalski



Grafing



Wladimir Wladimirowitsch will Russland wieder groß machen. Nun weiß man aber, dass alle Großmacher früher oder später gescheitert sind. Leider allerdings erst, nachdem sie auch unsägliches Leid verursacht hatten. Das ist gerade uns Deutschen bewusst. Da können die USA zufrieden sein, denn ihr Great-again hatte relativ geringe Schäden angerichtet.



Dietrich Kothe



Kaufering



Mit Entsetzen müssen wir, die Noch-Kriegserlebnis-Generation, nun in unserem hohen Alter miterleben, wie sich die Völker Europas in kriegerische Auseinandersetzungen begeben. Es ist unfassbar, und es ist mit dem aufgeklärten Menschenverstand auch nicht zu verstehen. Ich gehöre zu den 16 Millionen Heimatvertriebenen, die sowohl von den Russen als auch den Ukrainern Leid erfahren mussten (die Großmutter und mehrere kleine Cousins verhungerten), aber ich muss einem russischen Krieger auch ein Denkmal setzen, der mich vor dem Hungertod bewahrte. Die beiden Kontrahenten im Osten Europas riskieren einen Bürgerkrieg, in dem Brüder gegen Brüder gegeneinander kämpfen werden (aus Sowjetzeiten leben auch in der Ukraine Russen).



Betty Römer-Götzelmann



Warstein



Nachdem die EU angekündigt hat dem lupenreinen Demokraten (Original-Sprache Gerd Schröder) Putin bei North-Stream 2 den Hahn zuzudrehen, wird und Russland viel Geld für die Anschaffung weiterer Waffen für „Freundschaftsbesuche“ in ehemaligen Sowjet-Republiken braucht, werden wohl die üppigen monatlichen Zahlungen an Schröder ausbleiben. Hoffentlich hat man in Hannover Verständnis dafür und zahlt Gazprom-Gerd eine Grundrente.



Hermann Thamhayn



Poing



Zbigniew Brzezinski, Berater mehrerer US-Präsidenten, hat 1997 in seinem Buch „The Grand Chessboard“ vorgezeichnet, was sich seit 1999 in Osteuropa tatsächlich entwickelt hat: Die schrittweise Einbeziehung der ehemaligen Ostblockstaaten in die Nato. Am Anfang stand demgegenüber die mündliche Zusage des US-Außenministers Baker von 1990, dass sich die Nato nicht nach Osten ausdehnen werde. Obwohl die Zusage bald darauf vom Nato-Generalsekretär und vom deutschen Außenminister bestätigt wurde, galt sie ab 1999 mit der Aufnahme von Polen, Ungarn und Tschechien nicht mehr. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten die beiden Mächte gegenseitig versichert, sich aus ihren Einflussgebieten militärisch zurückzuziehen. Russland ist dieser Absprache sofort gefolgt und hat dadurch, wie sich dann zeigte, die imperialistische Politik der USA begünstigt. Diese hat nämlich im Gegenteil ihre Präsenz in Europa durch den Ausbau ihrer Atomraketenbasen in der Bundesrepublik ausgebaut und habe den neutralen Staatengürtel vor Russland schon jetzt weitgehend beseitigt, wie von Brzezinski angekündigt.



Putin-Russland hat zwar – gelegentlich der Münchner Sicherheitskonferenzen – den Bruch der Absprachen mehrmals moniert und fordert bis zum heutigen Tag Sicherheitsgarantien. Aber es hat ohne ernsthafte Drohhaltung sogar hingenommen, dass die Nato an der Ostgrenze Polens Raketenstationen errichtete. Mit der Ausdehnung ihres Einflussbereiches auf die Ukraine stünden die USA vor Moskaus Haustüre. Hatte es Kennedy hingenommen, als Chruschtschow 1962 auf Kuba Raketen stationieren wollte?



Alois Mitterer



Wielenbach



Deutschland hat in der Ukraine – neben Russland und Polen – im 2. Weltkrieg die größten Verwüstungen und Massenmorde begangen. Die historische Schuld unseres Landes gegenüber den drei genannten Ländern ist in gleichem Maße unabweisbar. Schon hieraus ergibt sich unsere Verantwortung dafür, zu Gunsten der betroffenen Menschen alles zu tun, um Frieden zu schaffen bzw. zu erhalten. 1991 Gründung der Ukraine: In einem – freien! – Volksentscheid stimmten mehr als 90 Prozent der Bürger für den Verbleib in einer freien und unabhängigen Ukraine. Auch auf der Krim, in Luhansk und in Donezk ergaben sich deutliche Mehrheiten für den Verbleib in der Ukraine. 1994 verpflichtete sich die Ukraine, ihre Unangreifbarkeit durch dort lagernde Atomwaffen aufzugeben und diese an Russland zu überstellen. Die ukrainische Führung vertraute den Partnern des Abkommens, nämlich den USA, Großbritannien und insbesondere Russland- damals unter Jelzin die im Gegenzug die Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen der Ukraine garantierten. 2008 bat die Ukraine – neben Georgien – um Aufnahme in die Nato. Die USA und Großbritannien setzten sich dafür ein; insbesondere am Widerstand Deutschlands unter Merkel scheiterte das Begehren. Deutschland wollte Putin nicht verärgern. Die Sicherheit der Ukraine wurde der deutschen Haltung, zur russischen Führung lieb zu sein, geopfert. Jeder weiß, dass die Nato-Mitgliedschaft nun seit über 70 Jahren die Sicherheitsgarantie schlechthin, aber eben nur für die Nato-Mitglieder, bedeutet.



Keine Macht, weder Russland noch China noch sonst wer haben in dieser Zeit gewagt, auch nur einen einzigen Quadratmeter aus einem Nato-Land anzugreifen. Die Pflicht, sich bei einem Angriff von außen gegenseitig zu unterstützen, ist eine der wenigen Vereinbarungen, die weltweit über so lange Zeit gehalten hat. Hätte sich Deutschland damals nicht quergestellt, hätte es 2014 keine Annexion der Krim oder die Probleme im Donbass gegeben. Seit Monaten weiß die Welt, dass Putin weit über 100 000 schwer bewaffnete Soldaten an drei Seiten des größten in Europa gelegenen Staates, eben der Ukraine, stationiert hat. Er hat zwar wie früher über seine Absichten gelogen, was das Zeug hält. Klar wurde aber immer, dass er die Ukraine, ja auch die Hauptstadt Kiew, als genuin russisches Land ansieht und, dass er die Geschichte seit 1989 zurückdrehen will. Deutschland hat den Ukrainern 5000 Helme geschickt. Ansonsten wurde ihnen versichert, dass man sie ins Abendgebet einschließen werde. Der grundlegend bedrohten Ukraine die Möglichkeit zur Selbstverteidigung durch die Lieferung von Verteidigungswaffen zu geben und damit den Preis für die Aggression durch Russland hochzutreiben, erschien den zögerlichen Deutschen mit Merkel genau wie mit Kanzler Scholz jedoch zu viel verlangt. Deutschland hat auf ganzer Linie versagt. Den Preis dafür zahlen die Ukrainer mit dem Verlust ihrer Freiheit.



Hildebrecht Braun



MdB a. D., München



Aus Freundschaft zum chinesischen Präsidenten Xi hat Putin das Ende der olympischen Spiele abgewartet, bevor er am darauffolgenden Tag die Bombe platzen ließ. Die Drohgebärden des durch Trump und das Afghanistan-Desaster geschwächten Westens können ihn nicht beeindrucken. Er weiß, dass die angekündigten Sanktionen in der EU mehr Schaden anrichten werden als in Russland. Der Ausverkauf des Westens durch Technologieexporte und Gewinnmaximierung großer Steuervermeidungskonzerne, rächt sich jetzt bitter. Die erstarkte Konkurrenz im Osten hat unsere Technologien und unser Geld gerne genommen. Unseren demokratischen Werten stehen sie allerdings skeptisch gegenüber. Der Feind droht jedoch nicht nur von außen. An der Finanzkrise, ausgelöst durch die Gier skrupelloser Banker, leiden wir noch immer. Die Nullzinspolitik und die einsetzende Inflation frisst Sparguthaben auf und die steigenden Energiekosten lassen viele Menschen frieren. Gleichzeitig machen sich immer mehr Reiche einen Spaß daraus, Treibstoff zu verpulvern um ins All zu fliegen. Wir sollten unsere demokratischen Werte für den Rest der Welt wieder attraktiver machen. „Der Ehrliche ist der Dumme“ beklagte bereits Ulrich Wickert. Wenn Gewinnstreben und Protzerei weiter vor verantwortungsvollem Handeln kommen, wird unser westliches System zum Auslaufmodell.



Hartwig Künzel Holzkirchen