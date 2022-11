Digitales 588-€-Ticket

Bernreiter: 49-Euro-Ticket frühestens ab März; Titelseite 9. November

Da man das verheißungsvolle 49-Euro-Ticket nur im Abonnement und digital beziehen kann, muss man sorgsam abwägen, welche Vor- und Nachteile es zu einem Senioren-MVV-Jahresticket M-1 und M-2 bis 4 bringt. Im digitalen Jahresabo kostet es 588 Euro. Man kann damit im ganzen Bundesgebiet (plus Grenzstädte im Ausland) beliebig oft (außer im ICE) unterwegs sein. Nachteil: Es ist nicht übertragbar und kann nicht am Schalter oder Automaten gekauft werden. Das Senioren-MVV-M-1 Jahresticket kostet zurzeit noch 597 Euro. Es gilt nur auf der Stammstrecke und einem weiteren Tarifabschnitt, jedoch ist es übertragbar. Die fehlende Übertragbarkeit des 588-€-Tickets ist der schwerwiegendste Nachteil. Zwar kann man bei Bedarf (familiäre Ereignisse, Urlaub etc.) auch zwei 49-€-Tickets digital kaufen – und dann sofort wieder digital kündigen, wenn man mit dem Partner verreisen will. Kostet 98 € zusätzlich zur MVV-Karte. Könnte jedoch je nach der Entfernung reizvoll sein gegenüber normalen Fahrkarten plus freie Verfügbarkeit des ÖPNV vor Ort. Diese Überlegungen gelten natürlich auch für ÖPNV-Nutzer in weiteren Tarifbereichen. Für Singles ist das 588-€-Ticket jedenfalls ein Vorteil. Paare sind abgeschmiert. Ältere Ehepaare ohne Smartphone und digitale Vernetzung ohnehin.

Dr. Werner Siegert

Stockdorf