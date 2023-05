Ein Häufchen Elend

Palmer: Auszeit und Austritt; Titelseite, Eklat um „Judenstern“: Palmer tritt bei den Grünen aus; Politik 2. Mai

Palmer, der nonkonformistische Grüne, der erfolgreich zum Ausdruck bringen konnte, dass man ein Naturschützer sein kann, ohne stramm links zu sein, hat Schwäche gezeigt. Er wurde von vielen als Lichtgestalt und Hoffnungsträger gesehen. Dieser Nimbus dürfte nun vorbei sein, nachdem er nun, bildlich gesehen, sein Haupt mit Asche bestreut hat. Er hat in Emotionalität überzogen, hätte das aber auch, wie schon öfter, politisch überstanden. Nach dem Zeigen einer solchen Schwäche ist seine politische Karriere wohl beendet, denn wer schaut schon gerne zu einem Häufchen Elend auf? Das politische Spektrum ist nun wieder ärmer geworden. Schade.

Walter Herzog

Otterfing

Erst denken, Boris Palmer, dann reden. Sie haben sich nicht durch einen Freudschen Versprecher in die Nesseln gesetzt, Sie haben durch die bewusste Wiederholung eines herabwürdigenden Wortes (N-Wort)Einblick in ihre Gedanken-Welt gegeben. In Ihrem 50. Lebensjahr sind Sie zum falschen Fuffziger geworden. In der Funktion eines Oberbürgermeisters kann ein einziges Wort und das in wiederholter Form einen Tsunami auslösen. Ihre Karriere ist zu Ende, in Tübingen kommt die Wende.

Michael Bergmann

Grainau

Natürlich war Palmers Vergleich mit dem „Judenstern“ überzogen und musste von ihm zunächst eingeordnet und schließlich auch zurückgenommen werden. Seinen Rückzug aus der Politik kann man aber nur zutiefst bedauern. Palmer spricht Klartext, er nimmt kein Blatt vor den Mund und polarisiert damit. Er tut das mit Engagement und Temperament und vergaloppiert sich deswegen auch manchmal. Aber das tut man inzwischen nicht mehr ungestraft! Es macht sich hier inzwischen eine Art Sprachregime breit, was auch Palmer wohl im Zusammenhang mit dem Hinweis auf den „Judenstern“ gemeint hat. Bestimmte Begriffe wirken wie Trigger auf eine Meute – in sozialen Medien, bei den Öffentlich-Rechtlichen, in der Gesellschaft - die dann den Betreffenden wegen seiner Wortwahl brandmarken, verurteilen und mit einem Shitstorm überziehen. Es zählen nicht mehr Taten, es geht nur noch um Worte. Es hat sich eine Sprachkultur entwickelt in der total überzogen, hysterisch und fanatisch agiert wird. Das zeigt sich im Fall Palmer, setzt sich fort im Genderwahn – „Gebärende“ statt Mütter – zieht sich hin bis „cancel culture“ - siehe zum Beispiel Seniorinnenauftritt.

Es genügt inzwischen zu unterstellen, nicht auf die Befindlichkeit einer Gruppe oder einer Kultur Rücksicht zu nehmen, um Menschen mit dem was sie sagen oder tun mundtot zu machen. Gesellschaftlich, aber auch besonders politisch führt das zu einer Kaste von Schwurblern. Es gab Politiker wie F.J.Strauß oder H.Wehner, die konnte man als Bürger/Wähler ablehnen oder schätzen, denn man wusste, wofür sie standen. Um der Karriere willen müssen heute Politiker klare Worte meiden und wir Bürger bekommen das, was wir verdienen, wenn wir dieses Sprachregime weiter dulden; nämlich Schwurbler!

Gabriele Dorn

Murnau