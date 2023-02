Erfrischend weltfremd

„Es wird aussehen wie in Kuba“; Titelseite 16. Februar

Wieder einmal zeigt die CSU- Staatsregierung ihre ideologisch begründete Abneigung gegen den nötigen Technologiewandel in der Verkehrstechnik. Anstatt unsere bayerische Automobilwirtschaft zu unterstützen, schwadroniert ein Verkehrsminister Bernreiter mit dummen Sprüchen gegen die Elektromobilität. Bayern wird in den nächsten Jahren aber nicht nur deshalb in der Rückständigkeit landen. Keine neuen Stromtrassen, kaum neue Windräder und auch sonst nur große Sprüche zur Energiewende. Der Gipfel der CSU-Ideologie zeigt sich dann noch, wenn man sich mit fremden Federn schmückt wie bei der Photovoltaik. Mit Söder und Co. wären sicher in den letzten 20 Jahren kaum PV-Anlagen gebaut worden.

Bis heute sind mir keine ernsthaften Bestrebungen der Staatsregierung bekannt, hier den Ausbau zu fördern. Im Gegenteil, jahrelang hat man ideologisch begründet gegen alles, was eine Energiewende fördern würde, geschimpft und gewettert.

Genauso steinzeitlich zeigt sich nun wieder der Verkehrsminister Bayerns mit seinen Äußerungen zur Elektromobilität.

Karl-Heinz Grehl

Weilheim

Mir gefällt die nicht als Faschingsschlagzeile gedachte Ansage von unserem bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU): „Es wird aussehen wie in Kuba.“ Da doch seine Vorgänger in Berlin, Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer (alle CSU), die Straßen und Brücken in ihrer Amtszeit vernachlässigt und entsprechend vorbereitet haben. Es passt.

Georg Aiwanger

Olching

Lateinamerika in Europa? Die grandiose Entscheidung des EU-Parlaments macht es möglich, dass die Autos auf Europas Straßen endlich vielfältiger werden. Die breite Masse will und wird sich keine teuren Batteriekarren leisten und die Welt außerhalb vermutlich auch nicht. Toll, und so erfrischend weltfremd! Bleibt nur die Hoffnung, dass die EU-Staaten realistischer sind und diesem Unfug nicht zustimmen.

Heimo Kandler

Wartenberg

Zum einen sehen die Oldtimer auf Kuba sehr gut aus und zum anderen frage ich mich, ob alle CSU-Mitglieder eine Glaskugel haben, mit der sie in die Zukunft schauen können. Dann freue ich mich auf weitere so tolle Zukunftsvisionen. Oder sollte man mit Visionen doch lieber medizinischen Beistand anstreben?

Willi Dedecke

Ingenried

Liebe CSU, mehr als Kraftsprüche und Angstmache geht wohl nicht mehr? Nein es wird nicht aussehen wie in Kuba (wetten?). Ihr müsst nur endlich aufhören mit dem ewigen Ampelbashing und all eure Kraft in die Verschleierung der mega-arroganten, aber leider völlig verfehlten, CSU-Politik (Energie, Infrastruktur/ÖPNV, Erneuerbare, Digitalisierung, Armut/Pflege, Start ups, u.u.u.) des letzten Jahrzehnts, zu investieren. Das gelingt euch nicht (mehr). Eure Aufgabe wäre, endlich Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Wirtschaft in die Lage versetzen, ihre Zukunft selbst zu gestalten/sichern und nicht alle Probleme großkotzig mit (unserem Steuer-) Geld zuzuschütten. Lösen ist angesagt. Falls ihr das noch nicht bemerkt habt, die Automobilkonzerne haben – frei nach dem Motto: Wenn dein Pferd tot ist, steig ab! – längst damit angefangen umzusteuern und sie werden es auch schaffen. Also lasst sie einfach machen, die managen das schon. Schließlich ist das auch deren Kern-Aufgabe und hoffentlich auch -Kompetenz. Ihr solltet alle Kraft in eure und Bayerns Zukunft investieren. Mit der aktuellen Performance werdet ihr andernfalls echte Probleme bekommen, als starke CSU 2035 zu erleben. Ich empfehle, wie in Unternehmen üblich, General-Analyse und mit erfolgreicher Zukunftsprogramm/-strategie (Führung?) neu durchstarten. Dabei vor allem aber das Umsetzen nicht vergessen, allein großspurige Ankündigen reichen jedenfalls nicht mehr.

Franz Knossalla

Obersöchering