Leserbriefe

EU droht: Grenzwerte strenger; Titelseite 2./3. Februar

Man mag zu den Grenzwerten bei Autoemissionen stehen, wie man will. Aber hier geht es doch um ganz etwas anderes: In Brüssel hat man die Idee des geeinten Europas völlig pervertiert. Nicht nur, dass Deutschland im Vergleich zu seiner Größe und seinem finanziellen Beitrag überall absolut unterrepräsentiert ist (z.B. EZB), dass ferner andere EU- Länder sich um gemeinsam vereinbarte Verträge nicht kümmern (Italien, Frankreich, Griechenland und die osteuropäischen Länder) und alle finanziellen Lasten Deutschland aufbürden. Jetzt kommt wohl die nächste Stufe : ein Kommissar macht Deutschland bezüglich gerechtfertigter Bedenken bei den willkürlich festgesetzten Abgasnormen auch noch mit Hochmut verächtlich. Die Zeit ist gekommen, dass wir und nachhaltig wehren. Entweder die Gemeinschaft wird wieder zu einer wirklichen Gemeinschaft oder wir müssen an einen Dexit denken.

Dr. Claus Helbig

München

Aufgrund der Aussage von 100 Lungenfachärzten (von ca. 4000 in Deutschland) über die Luft-Grenz-Werte, die angeblich keine gesundheitlichen Schäden bei Menschen verursachen, hat unser Verkehrsminister Scheuer diesen Ball sofort aufgenommen und die EU-Kommission gebeten die Grenzwerte zu überprüfen! Mit der Zusatzaussage vom Minister, dieser Grenzwert (von 40 NO2) sei politisch und ideologisch festgelegt (politisch kann er nur seine Partei die CSU meinen, denn diese führt das Verkehrsministerium seit über 10 Jahren) und ideologisch weiß ich nicht, wen er damit meint! Die Antwort der EU-Umweltkommissarin kam prompt: Die Grenzwerte würden eventuell, wenn verändert, strenger, also niedriger! Das nenne ich ein klassisches Eigentor von Minister Scheuer. Des Weiteren sollte man wissen, die von Scheuer kritisierten Grenzwerte bei den Stickoxiden und dem Feinstaub sind seit vielen Jahren geltendes europäisches Recht. Ich hoffe sehr, dass der Minister Scheuer zukünftig etwas weniger schnell reagiert (antwortet) und damit auch die Bundesregierung insgesamt weniger in Verlegenheit bringt.

Erich Jordan

Weilheim

Einer der vielen Gründe, die die EU immer wieder in Verruf bringen, ist die unverantwortlich überhebliche Art und Wiese der Kommissare, die sich in diesem Gremium Macht anmaßen, die jeder demokratischen Legitimation Hohn sprechen. Was sind diese Kommissare denn? Ein bunt zusammengewürfelter Haufen von fachlich nur schwach beschlagenen Abgesandten der Mitgliedsländer. Jedem Staat, ob groß oder klein, steht ein solcher Posten zur willkürlichen Besetzung zu. Laut Statut sind die Kandidaten niemandem verantwortlich und auch für ihre Fehlleistungen nicht belangbar. Abtreten könne sie nur selber. Nicht einmal das sog. EU-„Parlament“ ist zuständig, lediglich der pompöse Kommissionsleiter wird seit Kurzem gewählt. Das kann nicht das sein wofür man das Wort Demokratie missbrauchen sollte. Erst wenn dieses diktatorische Konglomerat der Kommission abgeschafft ist und das Parlament seinem Namen als Volksvertretung gerecht wird, ist zu erwarten, dass auch der Gedanke an ein freiwillig vereintes Europa allgemein akzeptiert werden kann. Gleich nach dem Brexit tönte es großmäulig von unseren Volksvertretern, die EU müsse reformiert werden? Und was ist seither geschehen? Absolut nichts! Nur Gelaber. Auch so kann sich ein eigentlich großer Gedanke selbst zerstören.

Hans Pfleger

Olching

Was aktuell im Lande die Schlagzeilen bestimmt erinnert fatal an das Zurechtrücken der Liegestühle auf der Titanic. Beispiel: CO2-, bzw. Dieselhysterie. Es kann auf die Dauer nicht angehen, dass die Menschheit kostenlos saubere Luft atmen kann, sagte mal in den 80ern des letzten Jahrhunderts ein schlauer Mensch. Und ergänzend: Aber die Industrie und die Politik werden das zu ändern wissen. Was analog dazu mit dem Trinkwasser dank der Aktivitäten eines Schweizer Großkonzerns in manchen Gegenden schon prima klappt, geht mit der Atemluft wie folgt: Man konstruiere diverse Horrorszenarien bzw. appelliere an das Umweltbewusstsein - der aktuell beliebtesten Ersatzreligion der Deutschen. Als Bösewicht wurde dann willkürlich das üble CO2 ausgewählt und gleich Treibhausgas getauft. Es macht nämlich Folgendes. Es steigt in die Atmosphäre und stülpt sich wie eine Käseglocke über die Welt, die sich daraufhin brav erwärmt. (Das kann man im Web nachlesen.) Dabei muss das böse CO2 allerdings mehrere Wunder vollbringen. 1.) Es muss, obwohl es etwa doppelt so schwer ist wie Luft, ganz nach oben und auf der leichteren Luft schwimmen. 2.) Es muss die langwelligen Wärmestrahlen von draußen nach drinnen durchlassen, in der Gegenrichtung allerdings nicht. 3.) Es muss natürlich jede Menge CO2 da sein, sonst klappt das ja nicht. Ist aber kein Problem, weil ja genügend CO2 produziert wird, nämlich von den Diesel-Fahrzeugen. Die sind immerhin mit unerhörten 6 % am gesamten CO2-Ausstoß Deutschlands beteiligt. Also Fahrverbote her! Da man diese leider für den Hausbrand, Industrie und Energieerzeugung mit zusammen weit über 60% CO2-Ausstoß nicht verhängen kann, bleiben die vorab einigermaßen ungeschoren. Noch. Dafür gibt’s aber regelmäßig immer schärfere Abgasnormen, damit immer mehr „saubere“ Autos gekauft werden müssen, oder höhere Steuern, Umweltabgaben oder, oder ... Merken Sie was? Ich auch, da ist noch jede Menge Potential drin! Abschließend noch ein Partygag: Fragen Sie doch mal Ihre Bekannten, wie hoch sie den CO2-Anteil in der Luft einschätzen. Die Antworten liegen üblicherweise so zwischen 20 und 30%. In Wahrheit beläuft sich der CO2-Gehalt der Luft auf sage und schreibe 0,04% - und damit der Beitrag der Dieselfahrzeuge auf 0,0002%. Wer damit das aktuelle Diesel-Szenario begründen will, hat entweder im Physikunterricht nicht aufgepasst oder nie eine solchen genossen. Oder eben handfeste finanzielle Interessen. P.S. Es gibt bis heute keinen einzigen wissenschaftlich fundierten Beweis über die Rolle des CO2 bei der globalen Erwärmung.

Erich Thomich

Martinsried