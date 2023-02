Fehlendes Verständnis

Faeser tritt in Hessen an; Titelseite 3. Februar

Unsere Noch-Innenministerin Nancy Faeser sorgt aktuell für wenig schmeichelhafte Schlagzeilen. Ihr Kommentar zum 2-fach brutalen Messermord lautete: „Wie konnte das passieren?“ Als Innenministerin hat Frau Faeser nach all den Vorfällen in erster Linie dringend mal Fragen zu beantworten, nicht sich ahnungslos zu stellen! Ein Recht auf Fragen und natürlich auf Antworten haben die Geschädigten, die Opfer und Angehörigen. Der nächste Patzer: Eigentlich würde sie ja so gerne Ministerpräsidentin in Hessen werden, aber für alle Fälle halte ich mir mal das lukrative Amt im Bundesinnenministerium warm. Sieht so politische Verantwortung aus? Naheliegend scheint eher, dass es um persönliche materielle Interessen geht. Es fehlt hier grundlegend am Jobverständnis für ein hochrangiges Regierungsamt.

Hannelore Grüning

Bad Wiessee

Eine gute Nachricht für alle Wähler in Hessen, wen sie nicht wählen sollen. Frau Faeser ist schon als Innenministerin nicht besonders kompetent, wie soll sie dann als Ministerpräsidentin von Hessen agieren? Zumindest alle anderen Parteien, außer SPD, sollten sich die Hände reiben. Vermutlich glaubt Faeser selbst nicht an einen Wahlerfolg, sonst würde sie ihren Ministerposten zum Auftakt des Wahlkampfs aufgeben.

Wie die Innenministerin agiert, sieht man an den vielen Artikeln in diversen Zeitungen über die prekäre Lage der Flüchtlinge in München und überall in Deutschland. Hilfe von der Regierung für die überfüllten Kommunen gibt es nicht. Ist doch klar, Frau Faeser hat ja noch eine zusätzliche Baustelle in Hessen. Vermutlich setzt sie dort ihre Priorität.

Heinz Steinmann

München