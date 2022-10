Flüchtlinge erster und zweiter Klasse

Grüne wollen offene Grenzen; Titelseite 11. Oktober

Es wird immer deutlicher dass Asylbewerber aus Ukraine ganz anders behandelt werden als diese aus Syrien, Afghanistan oder afrikanischen Ländern, dabei ist die Situation in allen Ländern ähnlich – überall ist Krieg bzw. gibt es Diktaturen.

Man gönnt ja allen ein besseres, menschenwürdigeres Leben, aber dazu sollte mit ihnen auch ähnlich umgegangen werden. Ukrainer bekommen bessere Unterkünfte Hotels, Pensionen, private Möglichkeiten da sie nicht in Sporthallen oder Massenunterkünfte wollen, außerdem erhalten sie sofort Geld, Sprachkurse und Angebote hier zu arbeiten. Die Kinder werden sofort in Schulen und Kita’s integriert während die Asylbewerber 2. Klasse überall lange Wartezeiten haben und in Unterkünften (zum Beispiel Kasernen) mit vier bis sechs Personen in einem Raum zurechtkommen müssen. Natürlich gönnt man den Leuten aus der Ukraine einen angenehmen Aufenthalt bei uns, aber man sollte die anderen Asylanten, die zum Teil schon Jahre bei uns sind, nicht vergessen, denn sie haben alle das gleiche Schicksal.

Ottmar Kerscher

Emmering

Pardon! Meine Erfahrung mit dieser Problematik: An mein Krankenhaus-Bett kommt ein Schwarzafrikaner; Nigeria sei seine Heimat, erzählt er mir. „Oh, dann waren sie auch auf einem Schlauchboot?“ – und dann legt er los: „Das sind Verbrecher, die da kommen, schon bei uns Taugenichtse und Analphabeten. Wer, wie ich arbeiten möchte, der steigt in den Flieger.“ Er ist ausgebildeter Krankenpfleger, kam nach Deutschland, weil er hier mehr verdienen kann und somit seine Familie besser unterstützen kann. Wir waren uns einige, dass Menschen aus Kriegsgebieten aufzunehmen seien, aber keine aus funktionierenden Staaten, und in seinem Land könne man gut und zufrieden leben.

Betty Römer-Götzelmann

Warstein

Katharina Schulze von den Grünen plädiert also für offene Grenzen. Offen somit für die Flüchtlinge dieser Welt. Sicherlich ehrenwert und gut gemeint, aber sie sollte mal erklären, wie Deutschland diesen Zustrom bewältigen soll. Sie sollte bitte erst mal nachdenken, bevor sie derartige geniale Weisheiten von sich gibt. Außerdem hat sie vergessen, das Mantra aufzusagen: Wir schaffen das.

Aktuell ist die Not auf dieser Welt riesengroß, Millionen von Menschen flüchten vor Hunger, Armut und Krieg, wünschen sich einfach ein besseres Leben. Wie soll Deutschland das schaffen, zumal sich auch die EU keineswegs einig ist?

Rückblickend ist auch die Integration eine große Herausforderung und eher fehlgeschlagen. Wir sind aktuell ein Land mit rund 84 Millionen Menschen und können uns aktuell nicht mal mehr selbst versorgen. Es fehlt an allen Ecken und Kanten, in allen Branchen an Personal, wo wir doch eine Zuwanderung in Millionenhöhe haben. Es dürften doch sicher auch Geflüchtete dabei sein, die kurzfristig auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar sind, die einspringen könnten (auch ohne perfektes Deutsch), um dem Sozialstaat Deutschland etwas zurückzugeben.

Hannelore Grüning

Bad Wiessee