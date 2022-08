Gasumlage

Teilen

Gas-Umlage beträgt 2,4 Cent; Titelseite, Mike Schier: Es geht jetzt um Gerechtigkeit; Kommentar 16. August

Die Politiker sagen, die Gasumlage wäre die gerechte Umverteilung der entstandenen Kosten für die Beschaffung für Industrie und Verbraucher. Die Industrie schreibt diese Kosten von ihrem Gewinn ab und schmälert so ihr Steueraufkommen. Der Gaskunde als Endverbraucher schreibt keinen Cent ab und trägt die Erhöhung alleine. Falls Mehrwertsteuer fällig wird, trägt er auch diese im Gegensatz zur Industrie oder Handwerk.

Harald Wagner

Dachau

Warum beschäftigt man sich fast nur noch mit Gasproblemen und Waffenlieferungen an die Ukraine als mit Friedensinitiativen. Offensichtlich ist man immer noch mehr an Rachegedanken interessiert als an Schritte in Richtung erträgliches Zusammenleben. Wäre das nicht ein Befreiungsschlag, wenn von der EU statt wiederholter Aufwartungen bei Selenskyj folgendes Überraschungsangebot an die russische Seite käme: Wir nehmen alle Sanktionen sofort zurück, wenn sich der russische Militärapparat entsprechend zurückzieht? Hat nicht ähnlich der Russe Gorbatschow vor über 40 Jahren den Westen mit massiven Waffenreduzierungen überrascht und so einen gefährlichen Kalten Krieg beendet? Leider wurden von westlicher Seite Nato-Ausweitungen und auch keine weiterführende Versöhnungsaktionen, die zu Enttäuschungen und Verhärtungen auf russischer Seite führten. Jetzt haben sich auch die westlichen Länder ähnlich wie Putin in ein militärisches Abenteuer verrannt, die Auswege nötig haben.

Geschichtliche Größen wie Gandhi, Martin L. King wie auch Jesus haben gewaltlose Wege aufgezeigt, die festgefahrene Strukturen aufbrachen. Jedenfalls könnten mit einer Sanktionsaufhebung ein Stopp beim Zerstören und Töten gesetzt und Spielräume für Verhandlungen über noch strittige Punkte ermöglicht werden, sodass auch die gefürchteten Energie- wie Hungerprobleme schlagartig beendet werden könnten. Eine neutrale Ukraine ist jedenfalls auch sinnvoller, als eine weitgehend zerstörte.

Bei weiteren militärischen Strategien wird es keine Gewinner geben, außer bei den Rüstungsindustrien wie der Militärlobby, deren Geschäfte jetzt schon wie geschmiert verlaufen und die sie letztlich doch Putin zu verdanken haben. Höchste Zeit zum Umdenken!

Simon Kirschner

Bad Endorf

Bei simplen Google-Recherchen rund um die Gasumlage tun sich Abgründe auf. Die Ampelkoalition agiert skandalverdächtig. Aktuell bezahlen Gaskunden der Stadtwerke München im Vollversorgungstarif 7,18 Cent/Kilowattstunde (kWh), Stadtwerke Bad Tölz in der Grundversorgung 8,10 Cent/kWh. Die Gaspreisentwicklung der letzten 12 Monate ging an denen vorbei. Grund sind langfristige Billig-Verträge der Regionalversorger mit Uniper. Uniper muss für den Einkauf aktuelle Marktpreise bezahlen und geht mit ein paar Milliarden Euro Schulden in die Pleite. Die Bundesnetzagentur reguliert den Markt und die Verantwortlichen laufen seit 12 Monaten sehenden Auges in den Ruin.

Die Abnehmer des Billiggases (finanziert über den Uniper-Schuldenberg), also die privaten städtischen Haushalte bzw. die Stadtwerke samt den städtischen Politikern, freut es und halten zusammen die Füße still. Rot-grüne Dominanz der Politik? Jetzt sollen ein paar Millionen Gaskunden, welche teils schon seit 12 Monaten das Doppelte für die Kilowattstunde bezahlen, über die Gasumlage für diesen ungerechten Schuldenberg aufkommen. Selbst haben diese aber keinen Zugang zu politisch reguliertem, städtischen Billiggas. Der Markt ist ihnen versperrt. Sie werden sogar mangelhaft und falsch informiert. Lassen sich für dumm verkaufen.

Das System läuft auch in Zukunft – samt Gasumlage –weiter so. Dass auch die Presse, sowie der öffentliche Rundfunk und die Fernsehanstalten dieses Thema nicht aufgreifen und somit totschweigen, bereitet mir ernsthaft Sorge. Seid ihr alle zusammen nicht mehr für jeden Bürger da?

Klaus Sieber

Greiling

Erst ging es um die Spritpreise, die mit einem Tankrabatt gesenkt wurden. Nun, wenig später, werden wieder Preise manipuliert, diesmal nach oben, indem auf den Gaspreis eine „Gasumlage“ aufgeschlagen wird. Darüber hinaus soll mit einer Übergewinnsteuer zusätzlich in den Markt eingegriffen werden. Bisher hieß es, der Preis würde durch Angebot und Nachfrage geregelt. Will man sich jetzt grundsätzlich von der bisher erfolgreichen Marktwirtschaft verabschieden? Durch den Verzicht auf klare Regeln droht schon bald ein allgemeines Durcheinander voller Widersprüche und Ungereimtheiten.

Dr. Hans Christian Hummel

Hannover