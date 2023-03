Gerechter Generalstreik?

Streik legt das Land lahm; Titelseite, Julia Perlewitz, Daniela Pohl und Andreas Daschner: Streik: Am Montag geht gar nichts; München 24. März

Ich würde mir wünschen, dass unsere Gewerkschaften sich nicht nur für Lohnforderungen starkmachen, sondern auch gegen die ausufernden Forderungen unseres Wirtschaftsministers vorgehen. Die höchsten Lohnzuwächse nützen nichts, denn sie werden nicht nur durch die Inflation, sondern zusätzlich noch durch die unrealistische Habecksche Zwangsbeglückung zunichtegemacht. Die versprochenen staatlichen Zuschüsse zahlt nicht Herr Habeck, sondern wir Steuerzahler. Ein zusätzlicher Schub in Richtung Altersarmut ist also bereits vorgegeben. Also, liebe Gewerkschaftsbosse, schaut mal über den Tellerrand raus.

Peter Pagnin

München

Es ist gut, dass es Gewerkschaften gibt, die für ihre Mitglieder kämpfen. Aber wenn diese ihren Einfluss missbrauchen, sollte der Staat einschreiten und diese Mafia-Organisationen in die Schranken weisen und auch zur Kasse bitten. Wenn mit sehr übertriebenen Forderungen und absolut kein Sinn für ein Einlenken große Teile des öffentlichen Lebens behindert bzw. lahmgelegt werden, kann eigentlich beim normalen Mitbürger kein Verständnis dafür aufgebracht werden. Aber streikendes Medizin-, Kita- oder Müllpersonal braucht ja keinen Nahverkehr, weil es ja gerade die Freizeit nutzt. Die meisten dieser Streikenden wissen gar nicht, dass der Streik auch ihre eigenen Kosten erhöhen wird. Ist es wirklich so sinnvoll, blind hinter den Gewerkschaftsmanagern, die ohne zu arbeiten, ihr sehr gutes Einkommen einstreichen, hinterherzulaufen?

Wolfgang Langner

Zorneding

Die Radfahrerin stirbt, weil Straßen vorsätzlich verstopft werden: Der Rettungswagen kommt nicht durch! Da ist es doch total unerheblich, ob wegen Klimaklebern oder Gewerkschaftsstreik. Dieses aktive Gefährden anderer durch Streiks darf in keinem Fall richtig sein. Das ist mir massiv zu viel Egoismus.

Wolfgang Kuchler

Mitglied bei Volt, Bergkirchen

Streik legt Bahn lahm – übertrieben oder gerecht? Eine Mehrheit findet den Streik nur gerecht, aber es gibt auch die Meinung, dass es bei hohen Abschlüssen zu Preis-Lohn-Spiralen kommen kann. Da hätte dann im Endeffekt niemand was von Lohnerhöhungen, nur unser Finanzminister durch mehr Steuereinnahmen. Der Arbeitnehmer braucht aber eben mehr Geld, um einigermaßen gut leben zu können. Hier wäre es sicher sinnvoller in teuren Städten einen Ortszuschlag zu bezahlen und wenn es geht steuerfrei. Man muss schon auch die andere Seite der Medaille sehen – die geforderten 10,5 Prozent sind bei 5000 Euro brutto je Monat 525 Euro mehr – und die anderen mindestens 500 Euro mehr sind bei 3000 Euro brutto (gibt es gerade genug davon) immerhin 17 Prozent Lohnerhöhung. Die Betroffenen sagen natürlich, wir brauchen das aber, und bei vielen wird es auch so sein.

Und diese Lohnerhöhungen sollen ja nur für ein Jahr gelten. Das Problem ist doch wie seit ewigen Zeiten: Es bleibt zu wenig netto vom Brutto. Ist das alles – insgesamt gesehen – für Deutschland eine gute Entwicklung?

Manfred Bauer

München

Ganz Bayern und Deutschland stehen still am Montag, ausgelöst durch den Streikaufruf mehrerer Gewerkschaften. In den Firmen und Behörden wird auf virtuelles Arbeiten umgestellt, wo es nur geht. Nur das bayerische Kultusministerium meint (mal wieder), die Welt nach seinen Maßstäben messen zu dürfen – hier die Verlautbarung auf deren Internetseite: „Trotz des Warnstreiks findet am Montag, 27. März an den Schulen in Bayern regulärer Unterricht statt.“

Welche Konsequenzen diese Trotzhaltung für Familien, Lehrpersonal und vor allem die Schüler hat, ist den Verantwortlichen im Ministerium anscheinend unzugänglich oder einfach egal. Zudem zeigt es die weiterhin signifikante Rückständigkeit des bayerischen Schulwesens, nicht auf digitale Formate umstellen zu können oder zu wollen. Eine Regelung, die sich am Online-Unterricht mit Notbetreuung an den Schulen orientiert hätte, wäre die wesentlich bessere Alternative gewesen. Die gemeldeten Fortschritte zur Digitalisierung des Unterrichts während Pandemie-Zeiten sind anscheinend schon wieder vergessen. Das Kultusministerium in Bayern – ob nun geführt durch CSU oder FW – verharrt selbstherrlich in seinen Denkmustern aus dem vergangenen Jahrhundert.

Martin Müller

Petershausen