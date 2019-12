Mehr Courage

Leserbrief

Augsburg trauert; Titelseite 9. Dezemer

Früher war es die Weltpolitik oder Katastrophen, über die in den Nachrichten bzw. dem Fernsehen berichtet wurde und heute? Nur noch Mord und Totschlag, Vergewaltigung bzw. ekelhafte Vergehen an Minderjährigen, Erpressung, Steuerhinterziehung und, und, und. Hinzu kommen die rasenden Todesfahrer und sonstige, auch im freizeitlichen Umfeld agierende Mitmenschen, für die das Leben eines anderen wohl reine Nebensache geworden ist, denn Aktion muss sein. Darüber hinaus werden die Einsätze von den diversen Helfern (Sanitäter, Pfleger, Polizei und sonstige) in vielen Fällen nur noch mit einem fast schon verachtenden Dankeschön honoriert oder gleich mit Gewalt beantwortet. Wie freut es einem da, wenn man von Aktivitäten der doch noch – Gott sei Dank – verbliebenen, couragierten Menschen hören kann sowie von verschiedenen Aktivitäten zum Wohle jedes Einzelnen. Eigentlich ist dies ja sehr traurig, dass man so etwas besonders hervorheben muss. Fazit: Wann kann man als Frau endlich wieder einmal ohne Angst im Dunkeln gehen, wann kann man seine Kinder mal wieder unbeschadet aus den Augen lassen und wann braucht man sich nicht an jeder Ecke bzw. bei diversen Handlungen gleich vor Gewaltverbrechern oder sonstigen Betrügern fürchten müssen?

Um einen Polizeistaat zu vermeiden, wäre es die Pflicht eines jeden Einzelnen einmal in sich zu gehen und kritisch zu prüfen, ob denn in vielen Handlungen Dritten gegenüber sein Verhalten bzw. die Handlungsweise richtig ist oder geändert werden sollte. Vielleicht genügt dabei ja bereits schon ein bisschen mehr Umsicht und Aufmerksamkeit.

Bernd Bluhm

Zorneding