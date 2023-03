Habecks Klima-Hammer

Ampel-Streit um Heizungen; Titelseite, Georg Anastasiadis: Habecks Klimaschutz mit der Brechstange; Kommentar 2. März, Ärger über Verbot alter Heizungen; Leserforum 3. März

Wenn ich die Meldung in den Nachrichten richtig verstanden habe, dann arbeitet das Ministerium unter Robert Habeck gerade erst an einem ersten Entwurf, der, wenn fertig, zunächst intern diskutiert werden soll. Von einer finalen Gesetzesvorlage ist das noch Lichtjahre entfernt. Der Aufschrei in den Medien ist typisch für eine vielfach verloren gegangene seriöse Berichterstattung. Es geht mehr um Sensationshascherei, statt faktenbasiert zu berichten. Ich selber wohne in einer Gegend, wo weder Luftwärmepumpe, noch Erdwärmekörbe/Kollektoren realisierbar beziehungsweise sinnvoll sind. Daher hoffe auch ich, dass man in Berlin daran denkt, dass es eine sehr differenzierte Lösung braucht und dass die Umstellung einer kompletten Heizungsanlage viel Geld kostet.

Monika Mangold

Schliersee

Mit großem Interesse lese ich die immer neuen Vorstellungen unserer Politiker und der Klimademonstranten zum Thema Klimawandel. Allerdings kann ich weder bei den Politikern noch bei den Klimafanatikern brauchbare Ansätze zur Umsetzung erkennen. Mich beschäftigen seit einigen Jahren die Aussagen zur Anwendung von erneuerbaren Energien und vielleicht gibt es unter den Lesern des Merkur jemand der mir folgende Fragen beantworten könnte?

Wenn Holz als Heizenergie verwendet wird, sprechen alle von klimaneutralem Ressourceneinsatz. Wenn ich mir jedoch vor Augen halte, dass ein Baum in hundert Jahren eine Masse „X“ an CO2 aufgenommen hat, diese Masse „X“ dann eingebunden im Brennholz (Scheitholz, Pellets oder Hackschnitzel) in vier Monaten durch Verbrennen freigesetzt wird, dann komme ich bezogen auf den Faktor „Zeit“ auf ein vielfaches der dadurch entstehenden CO2 - Freisetzung in unsere Umwelt. Noch eine kurze Anmerkung zu dem bevorstehenden Zwang, in Holzöfen Filter einzusetzen, erscheint mir aus meiner beruflichen Erfahrung mit Filteranlagen der verschiedensten Art, sehr fragwürdig. Mir ist kein Filtersystem bekannt, das ohne aufwendige intensive Wartung auch nur annähernd die Filterwerte abliefert die in den technischen Beschreibung angepriesen werden. Und die Lobeshymnen auf die heute großflächig gebauten Fotovoltaikanlagen sind mir ebenso unverständlich. Es waren doch die Vorgänger der heutigen Grünen, die Anfang 1980 gegen die Versiegelung durch die riesigen Parkplätze der Supermärkte und Einkaufszentren, weil dadurch Reflexionsflächen entstehen, protestierten. Heute wird genau diese Versiegelung auch noch staatlich gefördert. Und dass diese Fotovoltaikfelder Reflexionsflächen sind, lernt man durch entsprechende Berechnungen heute schon in der Schule. Ich musste solche Berechnungen während meiner Meisterausbildung für Licht- und Wärmereflexion immer wieder anwenden. Diese Berechnungen sind nicht einfach, allerdings kann man grob abschätzen, dass sich die Temperatur der einstrahlenden Wärme in Vermischung mit der Abstrahlwärme durch Reflexion etwa um den Faktor 1,15 - 1,17 erhöht. Dies wurde bereits 1999 in den USA bezogen auf die damals dort installierte Fotovoltaikfläche wissenschaftlich berechnet mit dem Ergebnis, dass dies zu einer jährlichen Temperaturerhöhung von ca. 0,05 ˚C führt. Die Gesamtbetrachtung der Vorschläge, aus welcher umweltschützenden Ecke sie auch kommen mögen, sind derzeit weder überlegt, noch ausgereift, noch für die Zukunft brauchbar.

Willi Mang

Bad Tölz

Der FDP-Fraktionschef C. Dürr meint, Gas-Heizung könne ja auch mit Biogas oder Wasserstoff gehen, ebenso gut wie durch Wärmepumpen. Das wäre (beim Wasserstoff) korrekt, wenn Öko-Strom für die Erzeugung von Wasserstoff im Überfluss da wäre, wenn also der übrige Strombedarf schon durch Öko-Strom gedeckt wäre. Das gilt für alle neuen Stromverbraucher: Auch das Elektro-Auto ist allenfalls „öko“, wenn jeder andere Bedarf für elektrische Energie schon durch Ökostrom gedeckt wäre. Aber die Ökostrom-Gewinnung wird überall gebremst; ebenso die Trassen für Stromtransport vom Norden in den Süden! Naturschützer wollen sogar das Walchensee-Kraftwerk außer Betrieb nehmen; die Grünen werden das eventuell auch schon bald wollen, überhaupt sind sie gegen jede Art von Wasserkraft. Außerdem, was das Wichtigste ist: Es fehlt an Einrichtungen zur Speicherung von Energie. Pumpspeicherwerke werden abgelehnt.

Bei alledem ist auch die Änderung des Klimas zu bedenken: Wenn es weniger regnet und der Grundwasserspiegel deshalb immer weiter sinkt, muss man die Wärmeaustauscher immer tiefer in den Boden versenken; niemand weiß heute, wie tief sie in 20 Jahren unter der Oberfläche liegen müssen. Auch in Frankreich wird es trockener; dann fehlt Flusswasser zur Kühlung der Atomkraftwerke. Somit ist es eine Illusion, zu glauben, im Notfall könnten wir jederzeit französischen Atomstrom importieren.

Lutz Schweizer

Alling