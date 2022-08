Heizen: Zieht Euch warm an!

EU gibt Tipps für Entlastung; Titelseite 18. August, Gasumlage; Leserforum, Was Münchner jetzt fürs Gas bezahlen 17. August

Gasumlage von 2,4 Cent plus Mehrwertsteuer für den Gaskunden. Das ist der Preis, weil sich weltweit eingemischt wird – ob Afghanistan, Mali und vor allem in der Ukraine. Den Preis bezahlt das deutsche Volk. Milliarden werden mit offenen Händen zum Fenster hinausgeschmissen, wir sind ja eines der reichsten Länder der Welt.

Keiner fragt die, die heuer mit fünf Pullovern und drei Hosen im Winter in ihren Wohnungen sitzen, weil sie sich die Heizkosten nicht mehr leisten können, und das sind nicht nur fünf Haushalte. Die sogenannten Steuerentlastungen von Lindner sind ein Witz. Die Steuerersparnis bei Gehältern über 60 000 Euro beträgt jährlich circa 490 Euro, das sind circa 40 Euro im Monat – ein lächerlicher Betrag auf den besagte Gruppe zu Gunsten der unteren Gehaltsgruppen leicht verzichten könnten.

Aber Lindner muss ja sein Klientel auch beglücken. Dazu noch der Superminister und viel geliebte Habeck, der um die Verlängerung der AKW solange herumeiert, bis es zu spät ist, neue Brennstäbe zu besorgen oder diese wieder zu völlig überzogenen Preisen zu beschaffen.

Hans Winkler

Eitting

Es waren politische Entscheidungen, Nord Stream 2 zu schließen und die Ukraine mit Waffen zu beliefern, die nun alle Bürger mit zu verantworten haben. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Aber über eine Gasumlage nun die überforderten Gasverbraucher allein zahlen zu lassen ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die die Bundesregierung zu verantworten hat. Damit fördert sie noch die Misere, dass viele Geringverdiener, die noch nicht Wohn- und Heizkosten vom Staat bekommen, an den Rand der finanziellen Existenz getrieben werden. Gerechtigkeit sieht anders aus. Ebenso kursiert im Internet bereits die Ironie, alle sollten abends für die bedrohten Gaskonzerne klatschen, für die Krankenpfleger und Schwestern hatte das ja auch gereicht, und wenn es den Gaskonzernen wieder gut geht, werden sie uns sicher im Gegenzug an den Gewinnen beteiligen.

Walter Herzog

Otterfing

Der Merkur informiert sehr ausführlich über die jährliche Gas-Umlage der Münchner. Informationen über enorm gestiegene Preise für Strom und Heizöl, die ja auch bedeutend ins Geld gehen, vermisse ich. Hierzu die Zahlen aus meinem Haushalt: Stromkosten per Monat im April 2022 Euro 118. Kosten im Juli 206 Euro. Das entspricht einer jährliche Zusatzbelastung von Euro 1056 Euro oder 75 %. Beim Heizöl ist die Belastung noch gravierender: Im April 2021 habe ich für einen Liter Heizöl Euro 0,529 gezahlt. Im Juli 2022 beim Auffüllen des Tanks 1,034 Euro pro Liter. Das sind satte 95 % Mehrkosten.

Das heißt: wenn ich demnächst meinen Tank mit einem Fassungsvermögen von 10 000 Litern auffülle, sind finanzielle Engpässe programmiert. Ich würde es deshalb begrüßen, wenn der Münchner Merkur auch zu diesen Problemen Recherchen durchführt und die Bürger und Politiker informiert. Mein Fazit im Moment: Zieht Euch warm an!

Peter J. Dörken

Wolfersdorf

Es gibt keine Gasknappheit, Gas wird nur von Tag zu Tag teurer! Warum das so ist, das kann nicht nur am Krieg in der Ukraine liegen!? Die Gasversorger haben spitzbekommen, das es gar nicht so schwer ist, ständig an der Gas-Preisschraube herumzuschrauben, natürlich nur in eine besondere Richtung. Zusätzlich hatte die Dreifarben-Ampel eine (fast göttliche) Eingebung, die sie prompt „Gasumlage“ getauft haben. Nun raten sie mal, wer in diesen Gasumlagentopf einbezahlen und wem diese Gasumlage zugutekommen soll?

Klaus P. Jaworek

Büchenbach