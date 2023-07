Heizung

Immobilien: Stille Enteignung; Titelseite, Georg Anastasiadis: Vom Berliner Regen in die Brüsseler Traufe; Kommentar, Roland Killer: Heizgesetz; Leserbrief 5. Juli

Wie auf der Titelseite zu lesen, habe die Ampel-Regierung die geplante Förderung zum Heizungsgesetz präzisiert: Die förderungsfähigen Investitionskosten für Heizungstausch sollen bei maximal 30 000 Euro liegen. Das heißt dann 70 % von maximal 30 000 Euro = 21 000 Euro. Dieser Betrag ist geradezu lächerlich für den Einbau einer neuen Heizung. Für diesen Betrag kommt, überspitzt dargestellt, ein Heizungsbau Fachmann nicht mal zur Beratung. Ob die Luft in den Köpfen der aktuell amtierenden Politiker auch emissionsfrei ist, bezweifle ich stark.

Martina Schott

Hebertshausen

Ich hab nur eine kurze einfache Frage an die Ampel. Wir haben etwa 50 % erneuerbare Energie und das neue Gesetz fordert das die neuen Heizungen mit mindestens 60 % erneuerbaren Energien laufen müssen. Hab ich in der Schule nicht aufgepasst oder hat die Ampel eine neue Rechenweise erfunden.

Michael Seebacher

Otterfing

Das Heizungsgesetz plus die CO2-Abgabe und die Erbschaftssteuer zusammen ist Mist mit langfristigen katastrophalen Folgen. Die Dosis macht das Gift. Das kurzfristig und kurzsichtig gestrickte Gebäudeenergiegesetz hat langfristige, elementare Folgen für alle Bewohner. Menschen mit Immobilienvermögen aber wenig Geldliquidität oder bonitätsschwachem Einkommen haben das Nachsehen. In spätestens zwei Generationen sind die Hauseigentümer in struktur-/finanzkräftigen und schönen Wohngebieten wie München und Oberbayern nur noch Menschen, welche in privilegierten Branchen tätig sind, oder Immobilien-Investorengruppen (Erbschaftssteuer niente) aus dem In- und Ausland. Geld, wie auch immer erzeugt, gibt es in dieser Welt wie Heu. Jeden Tag werden etwa 7 Billionen Euro/US-Dollar usw. weltweit gehandelt. Mit einem Koffer voll Geld kann man in Deutschland noch Immobilien kaufen!

Dieses weltweit vagabundierende Geld unterliegt dem Werteverfall. Es sucht, giert nach Sachwertanlagen wie nicht beliebig vermehrbare Immobilien. Strukturschwache Gegenden finden politisch kaum Beachtung. Da wird in hunderttausenden Häusern oft noch der Ölofen mit der Kanne aufgefüllt. Kaufkraft fehlt bei gleichem Sanierungsdruck. Das Gebäudeenergiegesetz macht immer noch deutlich, dass die politisch verantwortlichen Personen wie pubertäre verantwortungslose minderjährige mit einem auf Zeit geliehenen getunten Aufsitzrasenmäher mit 100 km/h über das Land brettern. Die haben keine Ahnung über die Bausubstanz Deutschlands (Bestandsaufnahme fehlt), aber machen übereilte Gesetze, als ob es kein Morgen gibt.

Klaus Sieber

Greiling

Da werden alle, die nicht jubelnd den Ideen von Herrn Habeck folgen, als rechtsgerichtet und dumm hingestellt. Einem 80-jährigen Rentner vorzuwerfen, er sollte nicht rumjammern, er hätte ja genug Zeit gehabt, über sein Haus und sein Dasein im Alter nachzudenken, und wenn er das nicht gemacht hat, hätte er seine Hausaufgaben nicht erledigt, finde ich einfach geschmacklos und überheblich.

Ich glaube, viele dieser Rentner, die jetzt einfach besorgt sind, haben ihre Zeit damit verbringen müssen, sich um die Abzahlung ihres Darlehens zu kümmern und sich viel vom Munde abgespart, damit sie ihr Alter in Ruhe, ohne ständige von Mieterhöhungen bedroht zu werden, verbringen können. Dieser Rentner wäre auch durch intensives Nachdenken nicht drauf gekommen, dass er eines Tages mit seinen Ersparnissen, vielleicht sogar mit dem Verlust seines Häuschens, das Weltklima würde retten müssen.

Nicht jeder kann mit einem verklärten Blick und andächtigem „Om“ und gekreuzten Beinen seine Vormittage verbringen.

Klaus Wojatschek

Sauerlach

Für den Austausch meiner Ölheizung durch eine Gas-Solarheizung vor zwei Jahren habe ich vom Staat 20 000,- Euro Zuschuss bekommen. Meine noch offene Frage ist: Bekomme ich jetzt wieder bis 30 000 Euro, wenn ich diese nun gegen eine Kohlestrom-Wärmepumpe tausche? Der politische Heizungswahn der ideologisch gesteuerten Grünen nimmt auf der nach oben offenen Narrenskala immer groteskere Züge an. Dies, wobei der CO2-Ausstoß Deutschlands, der sich in den letzten Jahren eh verringert hat, weltweit eine fast vernachlässigbare Größe ist, ist dieses Vorgehen mit der Brechstange unvorstellbar. Die stille Enteignung tut ein Weiteres zur Enteignung der Lebensleistung von arbeitsamen und sparsamen Häuslbauern in Richtung eines linken Kollektivismus, in dem der Staat alles entscheidet, regelt und „bezahlt“. Man hat aus der Vergangenheit eben doch nicht gelernt, dass Eigenleistung und individuelles Entscheidungsrecht des einzelnen sein Leben zu gestalten höher zu bewerten ist, als sozialistischer Kollektivismus wie er nun durch die grüne Partei mit zur Zeit 14 Prozent der Wählerstimmen durchgesetzt wird.

Walter Herzog

Otterfing

Im Gegensatz zu Herrn Killer kann ich im Leserbrief von Monika Mangold keine Respektlosigkeit feststellen. Im Gegenteil, der Leserbrief von Frau Mangold vom Montag ist einer der besten der letzten Zeit. Zur finanziellen Situation vieler Senioren pflichte ich Herrn Killer bei. Aber das Klientel an den Tafeln sind sicher nicht die älteren Hausbesitzer die durch die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes in die Armut abrutschen. Hier wird ein Klischee ähnlich wie das der berühmten alleinerziehenden Krankenschwester, die täglich 80 Kilometer mit dem Auto zu ihrer Arbeitsstelle fahren und sich den Sprit nicht mehr leisten kann, bedient. Beides gehört in das Reich der Märchen! Nachdem auf der Leserbriefseite mittlerweile gefühlt jeder dritte Leserbrief mit „Der Kinderbuchautor“ eingeleitet wird weiß man von vornherein, dass nur inhaltsloses Grünen-Bashing folgt. Erfreulich dagegen die Leserbriefseite vom Montag, neben dem guten Leserbrief von Frau Mangold haben die Herren Bibinger und Fischbacher mit „Nichts Besseres zu tun“ den Nagel auf dem Kopf getroffen und auch der Leserbrief von Frau Rose „Wir haben es geschafft“ hebt sich sehr sachlich von manchen Hasstiraden der letzten Monate positiv ab.

Toni Bals

Walpertskirchen