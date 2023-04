Heizungen und Energiesparen

Teilen

Scharfe Kritik an Heizungs-Plan; Titelseite, Christian Deutschländer: Regieren im Blindflug; Kommentar 3. April, Heizungsstreit erhitzt die Gemüter; Leserforum 4. April

Ein 79-jähriger Rentner mit eigenem Häuschen, geht am besten ein Jahr auf Weltreise. Wenn er zurückkommt, ist er 80 Jahre alt und muss dann keine Änderung an seiner Heizung mehr durchführen. Er hatte dann eine schöne Zeit und hat gleichzeitig 30 000 Euro gespart. Das ist eine sozial verträgliche Klimapolitik.

Dieter Baust

Riemerling

Die Heizungspläne sowie die Hilfen für Heizölkunden sind Schläge ins Gesicht der Bürger. Was bringen denn solche Kompromisse? Je mehr es davon gibt und je lieber und netter man in der Regierung miteinander umgeht, umso schlechter und lebensfremder sind die Ergebnisse. Die FDP hätte niemals in eine Regierung mit den Grünen eintreten dürfen. Es liegt an der FDP, den größten Wahnsinn noch zu verhindern. Zeigt Größe, Stärke und Rückgrat! Wenn ihr wollt, dann könnt ihr das. Mit dem Heizungshorror arbeiten die Grünen gegen das Volk. Aber was soll man von denen erwarten? Die wissen nicht was wirkliches Arbeiten ist. Denn als grüner Politiker vom Staat zu leben ist weitaus angenehmer. So jedenfalls funktioniert das mit den Heizungsplänen nicht. Wenn das etwas werden soll, dann muss der Staat wirklich unterstützen und darf keine Almosen verteilen. Die hohen Stromkosten für Wärmepumpen müssen für Jahrzehnte auf ein sehr geringes Niveau gedrückt werden. Dies muss durch ein entsprechendes Gesetz festgeschrieben werden. Nur so kann es ein Miteinander von Volk und Politik geben. Geld genug ist vorhanden. Es fließt nur in die falschen Kanäle. Das sind viele Milliarden. Noch mehr Geld bekommen Länder, die nicht spuren, weil sie durch unsere Politiker nicht gefordert werden. Also FDP, am besten ihr beendet diese Regierung schnellstmöglich. Der Kanzler wird’s nicht tun. Ansonsten bleibt es die schlechteste Regierung aller Zeiten. Kurz SchleRaZ genannt.

Bernd Janke

Uffing

Noch bis vor ein paar Wochen war ich, knapp 70 Jahre alt, seit 1980 stolzer Eigenheimbesitzer. Ob ich jetzt noch stolz darauf sein kann, weiß ich nicht, dann kam Habeck. Sollte unsere 15 Jahre alte Gastherme 2024 ersetzt werden müssen, sind wir gezwungen das teuerste Heizsystem, eine Wärmepumpe einzubauen (Pellets geht bei uns nicht). Um dafür einen sinnvollen Betrieb zu gewährleisten wären wir durch Umbaumaßnahmen einen sechsstelligen Betrag schuldig. Sollten wir weiter mit Gas heizen wollen, geht das, dann zocken wir euch halt mit der CO2-Steuer ab (O-Ton der Grünen). Man hat über all die Jahre gespart, kein teures, verbrauchsintensives, Auto gefahren, Flugreisen gemacht, die man an beiden Händen abzählen kann. Circa 45 Jahre, täglich 2,5 Stunden, mit Zug und später S-Bahn zur Arbeitsstelle gependelt. Zwischendurch wurde die Ölheizung durch eine Gastherme ersetzt. Dann hat man natürlich auch die Kinder finanziell unterstützt. Zum Schluss musste noch für die Altersvorsorge gespart werden. So und jetzt denkst du, du hast für deinen Lebensabend alles gerichtet, nein jetzt musst du, knapp 70 Jahre alt, die Welt retten. Da wäre noch viel zu schreiben, was diese Regierung angeht. Danke euch Grünen und euren Wähler!

Robert Gerum

Kottgeisering

Es ist erstaunlich, wie viel Realitätsverweigerer es in diesem Land gibt. Deutschland wird den Klimawandel in keiner Weise beeinflussen, wenn die großen Umweltschädiger wie China und der Rest der Welt nicht koordiniert mitziehen. Es ist einfach unverhältnismäßig, dass ein blühendes Wirtschaftsland vorsätzlich in den Abgrund gefahren wird. Dies obwohl wir von allen Nachbarländern mit Atomkraftwerken umzingelt werden, der Billigtourismus mit ausuferndem Flugverkehr munter weitergeht und die Massentierhaltung in Europa zum Grundkonzept der Versorgung gehört. Vorreiter in Sachen Ökologie kann man auch mit bahnbrechenden technischen Innovationen, verbrennerfreien Innenstädten, Tempolimit auf Autobahnen und einem funktionierenden bezahlbaren Bahnverkehr werden. Und einem freiwilligen Gesinnungswandel zu einer besseren und sauberen Welt durch nachhaltige Erziehung, Bildung und Aufklärung, nicht durch eine diktatorisch-kommunistische Befehlskultur. Das Wichtigste wäre es, sich mit den bereits eintretenden Folgen des Klimawandels intensiv zu beschäftigen und Vorkehrungen zu treffen, wie man den unabwendbaren Veränderungen wirksam entgegentritt. Interessant wäre zu wissen, wie viel zusätzlichen CO2-Ausstoß und Umweltbelastung der Ukrainekrieg verursacht – dann relativieren sich alle Habeck’schen Heizungspläne.

Dr. med. Heinz Knopf

Grünwald

Es ist unglaublich wie die Ampel, im Besonderen die Grünen, ideologisch gelenkte Energiepolitik machen. Es wird ein Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen erlassen, obwohl keine praktikable Alternative benannt wird.

Eine immer wieder ins Feld geführte (Luft-)Wärmepumpe ist keine Alternative, da sie für mindestens 50 % aller Gebäude, die nicht energetisch erstellt bzw. renoviert sind, nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Gerade im Winter ist deren Wirkungsgrad bei diesen Gebäuden so schlecht, dass sie die die erforderlichen Vorlauftemperaturen entweder nicht, oder nur durch den Einsatz von enormen Stromkosten erreichen.

Wenn wir Autos mit fossilen/synthetischen Brennstoffen verbieten und alle auf E-Antriebe umstellen wollen, und eben die Heizungen durch Wärmepumpen ersetzten, wo soll dann bitte der Strom herkommen, der jetzt schon nicht reicht? Wir verstromen inzwischen Gas und setzen vermehrt auf Kohlekraftwerke (jeder neue Diesel-PKW/LKW hat eine bessere Abgasbilanz) zur Stromerzeugung ein, um gleichzeitig Atomkraftwerke stillzulegen. Ganz zu schweigen von den Kapazitäten der vorhandenen Stromnetze.

„Atomkraft? Nein Danke!“ Dies ist eine rein ideologisch motivierte Parole! Gibt es denn bei dieser Personengruppe niemanden, der auch nur ein wenig über neue und ungefährlichere Technologien der Kernspaltung Bescheid weiß oder sich informiert? 2010 haben zwei deutsche Wissenschaftler den „Dual Fluid Reaktor“ entwickelt und diesen 2012 zum Patent angemeldet. Unsere Politik hat es seitdem nicht geschafft, diese Technologie aufzunehmen und weiter zu entwickeln. Kanada hat jetzt Interesse bekundet und kooperiert in einem Deutsch-Kanadischen Startup in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der TU Dresden. Dieser Reaktortyp reduziert die radioaktive Reststrahlungszeit mindestens um Faktor 1000, hat die absolute Sicherheit gegen eine Kernschmelze und kann alten Atommüll weiterverarbeiten. Bis zur Betriebsreife ist es noch ein weiter Weg und es muss sicherlich noch einiges an Entwicklungsarbeit hineingesteckt werden, aber wenn nicht jetzt wann dann? Wir haben hier bereits 10 Jahre Entwicklung versäumt! Armes Deutschland!

Wolfgang Rebensburg

Kreuth

Wirtschaftsminister Robert Habeck ist auf dem besten Wege dazu, der größte aller Wirtschaftsminister seit Bestehen der Bundesrepublik zu werden, weit vor Ludwig Erhard und Karl Schiller. Sein Heizungsplan ist das größte Konjunkturpaket aller Zeiten. Drei Regeln seines Gebäudeenergiegesetzes sind dafür entscheidend.

Die erste Regel betrifft das Vererben. Tritt ein Todesfall ein, so müssen die Erben – im Regelfall also die Kinder und oft auch die Witwe oder der Witwer – innerhalb kurzer Zeit das Haus nachrüsten, um eine Heizung mit 65 % erneuerbaren Energien zu erreichen. Eine Wärmepumpe allein wird das bei älteren Häusern (auch noch aus den 1990er-Jahren) kaum schaffen. Um das Ziel zu erreichen, wird dann eine Rundum-Wärmedämmung, neue gut isolierende Türen und Fenster, oft auch Solarthermie, und dazu noch eine Wärmepumpe notwendig sein. Die Wärmeindustrie wird sich freuen, die Erben nicht. Nach Zahlung der Erbschaftssteuer müssen sie dann viele zehntausend Euro investieren, oder das Haus billig verkaufen und möglicherweise ausziehen. Aber Hausbesitzer sind ja reich, sonst wären sie keine Hausbesitzer, und haben genügend Euro auf dem Sparbuch.

Die zweite Regel betrifft das Verkaufen. Entweder der Verkäufer oder der Käufer muss investieren, wie oben beschrieben. Einer von beiden muss also viele zehntausend Euro in die Hand nehmen, um die Anforderungen zu erfüllen. Die Wärmeindustrie wird sich freuen, die Käufer oder Verkäufer nicht. Aber Hausbesitzer sind ja reich, sonst wären sie keine Hausbesitzer, und haben genügend Euro auf dem Sparbuch. Die dritte Regel betrifft die Etagenheizungen. Fällt in einem Mehrfamilienhaus oder einer Wohnanlage auch nur eine Etagenheizung oder Wohnungsheizung aus, so muss das ganze Haus auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Die Wärmeindustrie wird sich freuen, die einzelnen Wohnungsbesitzer nicht, und schon gar nicht die mit funktionierenden Heizungen. Alle müssen nun nämlich viel Geld für die erforderlichen Investitionen in die Hand nehmen, und wenn sie nicht reich genug sind, müssen sie sich verschulden, oder sie müssen verkaufen. Falls sie selbst in ihrer Wohnung gewohnt haben, werden sie dann Mieter und müssen möglicherweise wegen Eigenbedarf ausziehen. Aber Wohnungsbesitzer sind ja reich, sonst wären sie keine Wohnungsbesitzer, und haben genügend Euro auf dem Sparbuch. Nun soll es eine Förderung geben. Für eine ausreichende Förderung wird es sicher einen Triple-Wumms brauchen. Da muss Finanzminister Lindner lange Lotto spielen.

Rüdiger Berger

Neubiberg