Heizungsstreit erhitzt die Gemüter

Scharfe Kritik an Heizungs-Plan; Titelseite, Christian Deutschländer: Regieren im Blindflug; Kommentar 3. April

Wie kann es sein, dass die Grüne/SPD-Laienspielgruppe in Berlin mit Robert Habeck, Bauministerin Klara Geywitz, Ricarda Lang und Christina-Johanne Schröder nicht mitbekommen hat, dass es für Wärmepumpen Abstandsregeln zu Nachbargrundstücken und Wegen gibt? In Hamburg musste eine Wärmepumpe wieder abgeschaltet werden, weil sie nur knapp zwei Meter anstatt drei Meter vom Nachbargrundstück entfernt war. Die betreffenden Nachbarn haben sich übrigens bitter beklagt über die Brummgeräusche und den kalten Luftzug auf ihrem Grundstück. Auch in Bayern gibt es diese 3-Meter-Regel, die an manchen Stellen wie in kleinen Vorgärten von Reihenhäusern die Aufstellung von Wärmepumpen unmöglich macht.

Gerd Fuchshuber

Erding

Es ist für mich schlichtweg unbegreiflich, wie man ständig die neue Regierung angreift, ohne nur im Ansatz nachzudenken, was man von sich gibt. Eine, von der CDU/CSU angeführte Regierung, hat in 16 Jahren fast nichts für den Ausbau erneuerbarer Energien getan und jetzt soll sich das ändern und das ist wieder falsch. Niemand weiß, wie die Zuschüsse für neue Heizungen genau aussehen, doch dann wird eben geraten und alles kritisiert und schlecht gemacht. Das ist eben typisch deutsch und wehe, man muss für etwas Sinnvolles bezahlen, dann geht man auf die Barrikaden. Flughäfen überfüllt, Staus auf den Autobahnen, aber leisten können wir uns leider nichts mehr. „Zirkus Habeck mit seinen Clowns“ ist nicht nur beleidigend und unverschämt, sondern spricht Bände. Wie bezeichnet man dann die Taten der CSU in den letzten Jahren? Als „Maskenclowns“ „Energiebremsclowns“ oder als „Mautclowns“? Wer es noch nicht verstanden hat, dem rate ich, die schwarze Politikbrille abzusetzen und den Begriff Demokratie zu googeln, denn dann erspart man sich populistische unqualifizierte Texte, die nur eine Partei diskreditieren wollen, obwohl die Änderungen von drei Parteien beschlossen werden.

Wilhelm Halletz

Hausham

Das Aus für Abertausende Gas und Ölheizungen im Bundesgebiet kommt in vielen Fällen einer Zwangsenteignung gleich. Viele Hausbesitzer werden sich zwangsläufig von Ihrer Immobilie trennen und zigtausend Wohnungen werden vermutlich nicht mehr gebaut oder vermietet. Bundesweit fehlen bezahlbare Wohnungen. Eine moderne Gasheizung war bis dato umwelttechnisch schwer in Ordnung und vom Wirkungsgrad gerade in Altbauten ideal. Nur weil es nicht in die rot-grüne Ideologie passt, muss jetzt wieder per Verbot viel Schrott produziert werden und ein neues völlig unklares Gesetz entsteht. Hier steht viel auf dem Spiel, daher sollten sich alle Betroffenen, Eigentümer, Mieter, Handwerk und Verbände zusammenschließen und dagegen entsprechend Vorgehen.

Bernhard Heidl

Miesbach

Ende letzten Jahres musste ich meine alte Gasheizung Bj. 1988 in einem Altbau erneuern. Ich wollte eine Hybridheizung: Wärmepumpe- plus Gasheizung. Es sollte 30 % Förderung geben wegen der Wärmepumpe. Wenige Tage vor dem Kauf wurde im Handstreich, über Nacht die Förderung gestrichen da diese Geräte anscheinend nicht gewollt waren. Heute nun lese ich das der Herr Habeck den Einbau von genau dieser Hybridheizung empfiehlt.

Klaus Skwirblies

Erding

Das Klimarettungswirrwarr der Ampel wird immer unverständlicher. Wir benötigen keinen Plan, wie man funktionierende Heizungen vernichtet oder zu Lasten der Allgemeinheit austauscht. Wir brauchen endlich einen Plan, Deutschlands Existenz vor dem Zugriff der Grünen zu retten. Helfen würde ein Plan, diese chaotische grünrot-gelbe Regierung auszutauschen. Bis zur nächsten Wahl zu warten, macht den angerichteten Schaden irreparabel.

Hans Pfleger

Olching

Jede Woche gibt es vom Minister Habeck neue Verbots- und Änderungspläne, siehe aktuell Ölheizungsverbot. Wäre es nicht jetzt an der Zeit mal eine Klimabilanz zu ziehen? Seit mehr als 10 Jahren werden schon Maßnahmen ergriffen: Seit 1990 CO2- Absenkung in Deutschland um 41 %, siehe Grafik Bundesumweltamt, im gleichen Zeitraum Anteil an der Stromgewinnung von 9 % auf heute 46 % erneuerbare Energien. Flottenverbräuche der Autokonzerne mehr als halbiert. Und trotzdem waren die letzten 10 Jahre die wärmsten in Deutschland seit Beginn der Temperaturaufzeichnung.

Sogar das Corona-Jahr 2020 mit dem geringsten CO2-Ausstoß, war das zweitwärmste Jahr überhaupt. Kann es sein, dass die bisherigen und im gleichen Stil kommenden Maßnahmen gar nicht wirken bei dem Einhalten des 1,5-Grad-Zieles? Und dass wir in 100 Milliarden Paketen das Geld sinnlos zum Fenster rauswerfen?

Horst Schula

Hohenlinden

Wir in Deutschland haben einen CO2-Ausstoß von < 2 % (weltweit gesehen). Wir können also den CO2-Ausstoß reduzieren wie wir wollen: Es wird am Klima de facto nichts ändern. Was soll dann das ganze Theater, welches jetzt veranstaltet wird? Die Folgen sind nur hohe Kosten, massive Einschränkungen für die Bürger, Zerstören der deutschen Wirtschaft. Auch wenn die Alternativen nicht großartig sind: Weg mit den Grünen, schlechtere Politik kann man nicht machen.

Peter Springer

Schaftlach

Wenn Vertrauen und Akzeptanz als wesentliche Kriterien einer sachgerechten Politik zu betrachten sind, haben die Heizungspläne der Grünen jedenfalls ihre eigentliche Zielsetzung auch im Interesse des Klimaschutzes verfehlt. So kommen trotz des Koalitionsausschuss-Marathons die Vorstellungen der Grünen, wie etwa die Befreiung der über 80-Jährigen vom Zwang zum Austausch ihrer Gasheizung, einer Realsatire gleich. Von den sonstigen bereits absehbaren Konsequenzen des Austauschzwangs im Hinblick auf dessen enorme finanzielle Belastungen für Mieter wie Vermieter einmal abgesehen. Zudem dürften die vagen Aussichten auf mögliche Subventionen die Befürchtungen vieler Bürger, durch den erzwungenen Austausch ihrer Heizungen massiv überfordert zu werden, kaum abmildern. Darüber hinaus spielen bei den Heizungsplänen ganz offensichtlich weder praktische Erwägungen, wie die Kapazitätsauslastung der entsprechenden Betriebe trotz des Fachkräftemangels, noch marktwirtschaftliche Aspekte, insbesondere eine zu erwartende Kostenreduzierung bei Wärmepumpen im Falle einer zeitlich angemessenen Frist für die Neuinstallation von vorhandenen Heizungsanlagen eine Rolle. Angesichts des geradezu rigorosen Reformeifers der Grünen im Namen des Klimaschutzes verfestigt sich somit der Eindruck, dass sich auch deren Spitzenpolitiker längst von den Niederungen der bestehenden Realitäten in unserem Land abgekoppelt haben. Für die Regierungsfähigkeit der Ampel dürfte sich das zu einem kaum noch beherrschbaren Problem ausweiten.

Klaus Hofer

Gräfelfing