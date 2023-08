Historische Fehler

Bayern plant Wasserkraft-Deal; Titelseite 4. August

Nun wollen die politischen Enkel von Edmund Stoiber „die historische Chance nutzen“, denn die „Uniper-Wasserkraftwerke müssten dauerhaft der öffentlichen Hand gehören“. War da was 1994? Damals war Edmund Stoiber mächtig stolz, 2,3 Milliarden DM (also rund 1,15 Milliarden €) aus der Teilprivatisierung des Bayernwerks bekommen zu haben – dem die Wasserkraft-Tochtergesellschaften gehörten. Insgesamt hat Edmund Stoiber Beteiligungen im Wert von 6,6 Milliarden Euro verkauft und das Geld in die sogenannte Offensive Zukunft Bayern gesteckt. Wenn ich den heutigen Zustand von Bildungswesen, Digitalisierung und vieles mehr ansehe, frage ich mich, wo das Geld geblieben ist.

Und die Berichtigung historischer Fehler, Unternehmen der Grundversorgung privatisiert zu haben, werden jetzt mit einem Vielfachen bezahlt. Erinnert irgendwie auch an „Atomkraft – nein danke“. Zurück zur ökologisch wertvollen Atomkraft! Oder daran, dass man die sozialen Schäden der alternativlosen Corona-Maßnahmen mit viel Geld zu lindern sucht.

Dank an alle Politiker, die ja von professionellen Beratern expertengestützt historische Entscheidungen treffen.

Joachim Dähler

Oberschleißheim

Es war ein riesengroßer Fehler der bayerischen Staatsregierung unter dem damaligem Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Er hat damals im Zusammenhang mit dem seinerzeitigen Privatisierungswahn gegen die zahlreichen begründeten Einwände auch diese Privatisierung mit brachialer Gewalt durchgeboxt. Die damaligen bayrischen Wasserkraftwerke waren ein eindeutiges bayrisches Volksvermögen. Diese funktionierten einwandfrei und waren auch stets wirtschaftlich für die gesamte bayrische Bevölkerung. Und dieses bayrische Volksvermögen wurde dem bayerischen Volk, ohne es zu befragen, einfach weggenommen. Der daraus folgende Nutzen ist anderen Machthabern und nicht dem bayrischen Volk zugutegekommen. Es ist allerhöchste Zeit, diese riesengroße politische Fehlentscheidung endlich zumindest teilweise wieder gutzumachen.

Helmut Gall

München