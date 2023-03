Industrielle Landwirtschaft

Udo Willkens: Millionen Tonnen Kerosin; Leserforum 30. März 1,6 Millionen Fluggäste zu Ostern; Titelseite 29. März

Die Politik verschont bei Klimaschutzmaßnahmen nicht nur den Flugverkehr, sondern auch die industrielle Landwirtschaft, obwohl diese aufgrund ihrer maßloser Fleisch- und Milchproduktion auch ein Treiber des Klimawandels ist. So ist sie verantwortlich für 62 % der Methan- und 79 % der Lachgas-Emissionen in Deutschland.

Kein anderer Sektor produziert mehr dieser hochwirksamen Klimagase. Beide wirken um ein Vielfaches klimaschädlicher als Kohlendioxid. Doch die moderne Landwirtschaft ist nicht nur ein Treiber der Erderhitzung, sondern laut Professor Auerswald auch mitverantwortlich für die niedrigen Grundwasserstände. Die Entwässerungsgräben, die zusammen sechsmal so lang wie alle Flüsse und Bäche in Bayern sind, sind nur ein Grund, warum die Niederschläge schnell abfließen und nicht die Zeit haben zu versickern, um dort neues Grundwasser zu bilden. Durch die schweren Traktoren und Maschinen werden zudem die Böden so stark verdichtet, dass sie zu wenig Wasser aufnehmen, speichern und an das Grundwasser abgeben können. Auch die immer größeren Schläge und die ausgeräumten Flure ohne Hecken sorgen dafür, dass die Niederschläge, zu schnell abfließen. Diese Effekte sind keine Kleinigkeit. Denn 46 % der Landesfläche Bayerns sind Agrarland.

Will Deutschland seine Klimaziele erreichen und zunehmende Dürren abwenden, müssen nicht nur die Tierzahlen in der Landwirtschaft stark gesenkt werden, sondern es bedarf auch einer Umverteilung der Subventionen. Nur noch die kleinteilige und die ökologische Landwirtschaft dürfen mit Steuergeldern gefördert werden.

Alexander Treiber

Traunstein

Angesichts dieser Meldung kann man nur den Kopf schütteln. 1,6 Millionen Fluggäste in zwei Wochen erwartet der Münchner Flughafen. Da der Flughafen hier sicherlich nur die Gesamtzahl rechnet, gehe ich mal davon aus, dass 800 000 in den Urlaub fliegen und auch wieder zurückkommen - wohlgemerkt mit steuerbegünstigtem Kerosin. Auf die bayerische Bevölkerung hochgerechnet heißt das, dass knapp 7 % an Ostern das Flugzeug als Verkehrsmittel gewählt haben. Klimawandel? CO2-Problematik? Ist irgendetwas in unseren Köpfen angekommen? Womöglich freuen sich die Anteilseigner (Freistaat Bayern 51 % / Bundesrepublik 26 % und Stadt München 23 %) über eine gute Auslastung während sie gleichzeitig um die Einhaltung der Klimaziele kämpfen müssen. Wann kommt eigentlich der Punkt, wo der Mensch das Gemeinwohl vor das eigene Ego stellt? Angesichts aller Probleme und Herausforderungen, vor denen wir stehen, kann man all diesen Flugsüchtigen im Wortlaut des HB-Männchens von damals nur hinterherrufen: „Wer wird denn gleich in die Luft gehen?“

Wir werden unsere Ressourcen noch für wichtigere Dinge als für einen „Malle-Trip“ benötigen. Hier hilft wohl nur ein CO2-Pass weiter, der den Verbrauch für alle kontingentiert - egal ob arm oder reich.

Klaus Schuster

Hohenpeißenberg