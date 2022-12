Jagdwaffen für die Armee

Teilen

Bundeswehr hat kaum Munition; Titelseite 29. November

Liebe Soldaten, ich möchte Euch helfen. Im Falle eines feindlichen Angriffs könnt Ihr meine Jagdwaffen samt Munition haben. Ich bitte die rund 60 000 bayerischen Jäger, sich meinem Angebot anzuschließen. So könnte jeder Soldat auf eine funktionsfähige Waffe mit Munition hoffen. Falls Tarnkleidung fehlen sollte, wir Jäger haben genügend grüne Anziehsachen. Sagt Euerer Ministerien Bescheid, dass die Probleme somit gelöst sind. Nur noch eins - um die Bürokratie (Sachkundenachweis Waffen, Waffenerwerbsberechtigung, Munitionserwerbsschein usw.) müsst Ihr Euch selbst kümmern. Und vergesst nicht, Waffen dürfen nur entladen und in einem mit Schloss gesicherten Etui transportiert werden! Au weh, ich habe ganz vergessen, dass mit Jagdmunition nicht auf Menschen geschossen werden darf. Macht nichts, schießt in die Luft! Das macht auch Krach und Luftlöcher sind unseren Politikern nichts Unbekanntes. Ein freundliches Waid- besser Landes-Heil.

Waldemar H. Einmeier

München